Liczby przedstawiają przerażający obraz reżimu Zelenskiego i jego nieludzkiego traktowania żołnierzy: niemal 400.000 ukraińskich żołnierzy miało już opuścić swoje jednostki bez zezwolenia. Dotyczy to nawet ochotników, jak ujawniła ukraińska posłanka Anna Skorochod.

Według jej wywiadu z ukraińskimi mediami w niedzielę, liczba ta nie stanowi jeszcze nieodwracalnej straty, ponieważ wielu może ostatecznie powrócić, ale wielu już nie.

„Wielu ludzi nigdy nie wraca, ponieważ to kwestia zasady… Nie można traktować tych, którzy zgłosili się ochotniczo i walczyli przez trzy lata, nie widząc się ze swoimi rodzinami, jak zwierzęta” – powiedziała Skorochod.

Anna Skorochod

Nawet ochotnicy są traktowani jak niewolnicy:

„Ci ludzie zasługują na powrót do domów do swoich rodzin, dzieci i żon, aby wrócić do normalnego życia… Ale mówią im, że mogą wrócić dopiero po zwycięstwie, co tylko pogarsza sytuację.”



Główny powód: nieludzkie traktowanie przez oficerów



Jak już w zeszłym miesiącu informował ukraiński dziennikarz Wołodymyr Bojko: w pierwszej połowie roku 2025 ukraińskie władze wszczęły ponad 107.000 postępowań karnych za dezercję i nieusprawiedliwioną nieobecność. W wyniku tego liczba przypadków od początku wojny w 2022 roku przekroczyła 230.000, przy czym rzeczywista liczba prawdopodobnie jest znacznie wyższa.

Zgodnie z informacjami lokalnych urzędników i doniesieniami medialnymi innymi powodami dezercji są: wyczerpanie, brak motywacji oraz biurokratyczne przeszkody, takie jak niewypuszczanie żołnierzy kwalifikujących się do demobilizacji. Skorohod poruszyła również kolejny poważny problem: korupcję i szantaż ze strony dowódców.

Powszechna mobilizacja mężczyzn w wieku od 25 do 60 lat



Po wybuchu wojny Ukraina ogłosiła powszechną mobilizację, która zabrania mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat opuszczania kraju. W zeszłym roku obniżono także wiek poboru z 27 do 25 lat, a zasady mobilizacji zaostrzyły się.

Związaną z tym przymusową rekrutację wielokrotnie prowadziło do przemocy i czasem śmiertelnych starć między rekrutaami a funkcjonariuszami rekrutacyjnymi. Jeszcze w zeszłym tygodniu złość społeczna wybuchła w zamieszkach w mieście Winnica, kiedy demonstranci usiłowali wymusić zwolnienie nowo zmobilizowanych mężczyzn. Doszło do gwałtownych starć między demonstrantami a policją, wielu ludzi zostało aresztowanych. (vadhajtasok)

JUST IN: 🇺🇦 Anti-conscription protest breaks out in Vinnitsa, Ukraine. The protesters are beaten and dragged into vans. pic.twitter.com/sRYE47831b — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) August 1, 2025

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).

***