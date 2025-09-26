Kanada – Również bez Trudeau dalej na „globalistycznym torze“ – z klimatycznym lockdownem

Nawet bez ministra premiera Justina Trudeau, który zrezygnował w marcu tego roku po prawie dziesięciu latach na stanowisku, Kanada najwyraźniej nieprzerwanie podąża ścieżką „globalistyczną”.

Teraz ogranicza się swobodę poruszania się obywateli za pomocą tzw. klimatycznych lockdownów, oczywiście tylko dla zdrowia populacji.

Lockdowny według „koronowego wzoru”

Różne prowincje kanadyjskie znacznie ograniczyły wolności obywateli w ramach klimatycznych lockdownów. Argumentacja odbywa się według tych samych wzorców, jakie stosowano podczas pandemii koronawirusa, jak również informował tkp.

W pierwszym tygodniu sierpnia prowincja Nowa Szkocja w Kanadzie wprowadziła całkowity zakaz wędrówek, biwakowania, polowania oraz innych aktywności w lasach. Naruszenia będą skutkować wysokimi grzywnami sięgającymi do 25 000 dolarów kanadyjskich. Swoboda poruszania się obywateli została natychmiast ograniczona. Inne prowincje, takie jak Nowy Brunszwik, również wprowadziły podobne przepisy.

Argumentem miało być zapobieganie pożarom leśnym, ponieważ niebezpieczeństwo jest obecnie zwiększone z powodu upałów i suszy. Całkowicie pomijając fakt, że w ostatnich latach udowodniono, że to podpalenia były przyczyną masowych pożarów lasów. W ostatnich latach zakaz ognisk podczas sezonu pożarowego czy w okresach suszy uznawano za wystarczający. Całkowity zakaz wstępu jest zatem bezprecedensowy i dla wielu obywateli stanowi wzór dla większych „klimatycznych lockdownów”.

Pojawia się podejrzenie, gdy przyjrzy się wzorom argumentacji zwolenników lockdownu. Przypominają one wręcz przerażająco te argumenty, które były używane do zamykania ludzi w czasie pandemii koronawirusa lub do przymuszania ich do szczepień. Znana aktywistka płci, polityczka i autorka Cheri DiNovo oczywiście broniła „środków” w Kanadzie w „wieloznacznym” wpisie.

„Twoja „wolność” kończy się tam, gdzie zaczyna moje prawo do życia. Nie powinieneś być w stanie grillować kiełbasek tam, gdzie często występują pożary leśne, ani narażać życia ratowników, tylko dlatego, że chcesz iść na spacer. Gdzie podziało się nasze zrozumienie, żeby dbać o siebie nawzajem?”

Zdecydowanie porównywalne wypowiedzi nieodmiennie przypominają „ciemny” czas pandemii koronawirusa i to nie tylko w Kanadzie. Możliwość wędrówki bez wywoływania pożaru leśnego wydaje się dla nich równie nie do pomyślenia, jak możliwość, że lockdowny czy maseczki nie mogą powstrzymać wirusa.

Argumenty solidarności z ratownikami

Warto jednak zauważyć także argumentację Susan Holt, premierki prowincji Nowy Brunszwik, przy ogłoszeniu lockdownu. Argumentowała już inaczej, niż robiła to polityka Nowej Szkocji. Tamty wysoka urzędniczka krótko podała, że wędrówki w lesie mogą wywołać pożar. Holt argumentuje teraz inaczej, a mianowicie bardzo podobnie jak kilka lat temu.

„Jak gdybym wędrował po lesie i spowodował pożar. Rozumiem, dlaczego ludzie uważają to za śmieszne, ale rzeczywistość jest taka, że mogłbyś wywołać pożar. Chodzi o to, że gdy jesteś tam na zewnątrz w lesie i złamiesz sobie nogę, nie będziemy mogli cię uratować, ponieważ nasi ratownicy są skoncentrowani na pożarze, który zagraża życiu mieszkańców Nowego Brunszwiku. Gdy wędrujesz łodzią po stawie i przewracasz się, nie będziemy mogli ci pomóc, ponieważ nasi pierwsze ratownicy są skupieni na bezpośrednim i poważnym zagrożeniu dla naszej prowincji. I chodzi o możliwość, że zasoby w nagłych wypadkach zostaną odciągnięte stamtąd, gdzie są naprawdę potrzebne.

Aby nie obciążać służb ratunkowych, zaleca się powstrzymanie się od opuszczania domu. „Solidarność z organizacjami ratunkowymi” w ten sposób zostało również usprawiedliwione lockdownem covidowym. I tak teraz dzieje się w Kanadzie w przypadku lockdownu klimatycznego.

Brytyjski Off-Guardian zapewne nie bez powodu doszedł do wniosku, że „to wygląda jak mały lockdown klimatyczny. Pilotowy projekt mający na celu przetestowanie reakcji społecznej. Kanada jest idealnym polem testowym, ponieważ panuje tam nastrój zmiany po wyborze nowego premiera, a kraj był na czoło, jeśli chodzi o działania covidowe i ich przestrzeganie.

Będziemy obserwować, jak ludzie zareagują.”

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887