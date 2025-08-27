„Babcie przeciwko prawicy“ zaprzeczają grupowym gwałtom dokonanym przez migrantów Od ELA

Tak zwane „babcie przeciwko prawicy” ponownie błyszczą niewiarygodnymi wypowiedziami. Gwałty zbiorowe w Niemczech to tylko plotki, powtarza się tylko to, co przeczytano w Internecie – twierdzi rzeczniczka lewicowej grupy Krampfaderngeschwader.

Niewiarygodna pogarda dla ludzi

Tą skandaliczną wypowiedzią w publicznej stacji telewizyjnej Phönix rzeczniczka lewicowej organizacji „Babcie przeciwko prawicy” wywołuje więcej niż tylko niedowierzanie. „Odważna bojowniczka przeciwko prawicy” twierdzi w niej, że doniesienia o zbiorowych gwałtach w Niemczech są „plotkami”. Na pytanie o „masowych gwałtach” odpowiada: „Czy zna pani kogoś, kto został zgwałcony? Skąd pani wie, że tak jest?”. Skala pogardy dla ludzi jest niewiarygodna, a każde z tych zdań jest bez wątpienia policzkiem dla ofiar.

Rzeczniczka tej najwyraźniej zepsutej dobrobytem lewicowej grupy babć i inni aktywiści tej organizacji, którzy w przeszłości zwracali już uwagę najdziwniejszymi wystąpieniami, twierdzą, że wielu obywateli zgłaszających takie przypadki tylko powtarza to, co przeczytali w Internecie. „Widać, że nie ma żadnego kontekstu” – tak brzmi skandaliczna reakcja na przerażające doniesienia o rosnącej liczbie przestępstw z użyciem przemocy.

Statystyki policyjne jednoznacznie obalają tę tezę

Ta bez wątpienia dziwaczna wypowiedź „babć” zostaje jednoznacznie obalona przez policyjne statystyki kryminalne (PKS) (Polizeikriminalstatistik (PKS) ). Według danych rządu federalnego w 2023 r. doszło do 761 tzw. zbiorowych gwałtów. W 2022 r. według statystyk było ich 789, a w 2021 r. – 677. W 2023 r. odsetek podejrzanych o popełnienie przestępstwa osób niebędących Niemcami wyniósł 48%. W 2022 r. odsetek ten wynosił 50%.

Makabryczny spektakl starych bab

Biorąc pod uwagę takie niebezpieczne dla społeczeństwa wypowiedzi, którym towarzyszą jeszcze bardziej wątpliwe występy, prawdopodobnie nie da się już wyjaśnić, co dokładnie poszło nie tak w przypadku tych babć. „Stare, głośne i odważne” – tak brzmią pochwały mediów takich jak Die Zeit, które życzliwie towarzyszą spektaklowi babek, który raczej zasługiwałby na określenie „senilny, histeryczny i pogardliwy dla ludzi”.

Źródło: journalistenwatch.de

