Wydanie polskie

Kwiatki wzbogacenia Europy z bliska i daleka – przegląd

Sep. 23, 2025

Sep. 23, 2025 #Kryminalistyka, #migracja, #Sprawiedliwość

DREZNO – W pociągu S-Bahn w Dreźnie kobiety zostały zaatakowane i nękane przez dwóch nielegalnych imigrantów. Młody obywatel USA wszedł w ochronę kobiet. Wtedy zadali mu cios, raniąc twarz.

Teraz mówi i pokazuje swoje obrażenia:

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Gegen das Gendern (@gegendasgendern)

Notabene, syryjczyk, który został chwilowo aresztowany, szybko wyszedł na wolność: brak podstaw do aresztowania!

Uwaga:

O tej niewyobrażalnej sprawie można przeczytać w osobnym artykule na naszej stronie:
Amerykanin dźgnięty przez syryjskich uchodźców: Poważna krytyka niemieckich władz (Von syrischen Flüchtlingen niedergestochener Amerikaner: Schwere Kritik an deutschen Behörden).

+++

FREIBURG – „Mężczyzna“ (23) zniszczył autobus i pobił dwóch kierowców

Na przystanku w Freiburg-Littenweiler 23-latek zaatakował i zranił kierowcę autobusu. Kolega, który mu pomógł, również został zaatakowany. Policja natychmiast przyjechała na miejsce.

W środę po południu około godziny 16:45 wpłynęło kilka zgłoszeń alarmowych do policji w Freiburg: Mężczyzna miał grozić i zaatakować kierowcę autobusu na końcowej stacji Lassbergstraße. Chwilę później przyszły kolejne zgłoszenia: Mężczyzna pobiegł na pomoc kierowcy autobusu i również został zaatakowany. Dodatkowo napastnik wybije przednią szybę autobusu.

Mimo że kierowcy autobusu byli ranni, udało im się obezwładnić i zatrzymać 23-latka. Później obaj, według policji, zostali przewiezieni do szpitala. Czy musieli zostać hospitalizowani, jest obecnie niepewne.

Czytaj więcej na badische-zeitung.de

+++

NRW – Zagrożenie życia: „20-latek” dźgnął 23-latka przed fast foodem w Bad Honnef – Jak zwykle policja w NRW milczy na temat pochodzenia sprawcy

BAD HONNEF – Policja w Bonn i prokuratura wszczęły w piątkowy wieczór (22.08.2025) śledztwo w sprawie podejrzenia prób zabójstwa.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że około godziny 22:25 przed lokalem doszło do sprzeczki między dwoma mężczyznami, w trakcie której 23-latek został śmiertelnie dźgnięty przez 20-latka nożem. Świadkowie wezwali służby ratunkowe, które po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu przetransportowały rannego do szpitala na intensywną terapię.

20-letni podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia swoim samochodem. Został zatrzymany w ramach natychmiastowych działań poszukiwawczych, w których brał również udział policyjny śmigłowiec, przez funkcjonariuszy Komendy Policji w Koblenz w okolicy Plaidt i zatrzymany bez oporu.

Źródło: Polizei

+++

NRW – Menden: Śmiertelne strzały – poszukiwania sprawcy

W piątek po południu (22.08.2025) w Menden zginął mężczyzna, a inny został ciężko ranny. Policja teraz poszukuje 40-letniego Kenana Mehovicia, który może być uzbrojony.

W piątek po południu (22.08.2025) w Menden, według wstępnych ustaleń, w wyniku oddania strzałów jedna osoba zginęła, a druga została ciężko ranna. O godzinie 14.00 mieszkańcy Alten Provinzialstraße wezwali policję i zgłosili dźwięki strzałów.

40-letni Kenan Mehovic jest podejrzewany o to, że 22.08.2025 roku w Menden o godzinie 13:45 zastrzelił 45-letniego mężczyznę i ciężko ranił 49-letniego mężczyznę. Następnie uciekł z miejsca zdarzenia i do tej pory nie został ujęty mimo intensywnych działań poszukiwawczych.

Źródło z zdjęciem poszukiwawczym: Polizei

+++

SACHSEN – Nagi Turek pobił konduktorkę w pociągu, ranił pasażera, policjantkę i innego funkcjonariusza

Jak z złego filmu, jednak w środę wieczorem zdarzyło się to dokładnie: Na trasie Lipsk-Geithain półnagi turek zaczepił kontrolerkę i innych pasażerów, a następnie brutalnie zaatakował.

Według Bundespolizei 26-letni mężczyzna nagle o godzinie 19 w regionalnym ekspresie zaczął wyzywać pasażerów – z opuszczonymi spodniami. „Kiedy personel pociągu zażądał, by się ubrał, natychmiast zaatakował ich i uderzył kontrolerkę”, powiedział rzecznik policji. Kobieta odniosła obrażenia głowy. „Również pasażer, który próbował pomóc, został przez niego zaatakowany i ranny w rękę.” Na dworcu w Geithain zakłócający porządek został w końcu wydalony przez miejscowych policjantów i zatrzymany. „Wobec funkcjonariuszy policji reagował natychmiast agresywnie i stawiał silny opór”, podano. W tym czasie jedna funkcjonariuszka doznała lekkich obrażeń twarzy, a inny funkcjonariusz miał ranę głowy (rany cięte). Dopiero po przybyciu kolejnych policjantów mężczyzna został ostatecznie obezwładniony.

Źródło: radioleibzig.de

+++

BERLIN – Atak nożem na dworcu głównym: Niemiec ciężko ranny przez nielegalnego „bezpaństwowca”

Berlin. W czwartek mężczyzna zaatakował podróżnego nożem na dworcu głównym. Sędzia zarządził areszt śledczy dla podejrzanego.

Wobec mężczyzny, który w czwartek rano na peronie berlińskiego dworca głównego zaatakował podróżnego nożem, sędzia w piątek zarządził areszt śledczy. Taką informację podała policja w Berlinie. Zgodnie z informacjami policji, 47-letni mężczyzna w czwartek około 8:45 wielokrotnie dźgnął 42-letniego mężczyznę. Ofiara, Niemiec, doznała poważnych obrażeń górnej części ciała i nóg.

Funkcjonariusz Bundespolizei, który przebywał na dworcu w czasie wolnym, zauważył zdarzenie, szybko zareagował i zatrzymał podejrzanego, podaje dalsza część komunikatu policji. Do momentu przybycia kolejnych służb ratunkowych udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Funkcjonariusze sprawdzili dokumenty sprawcy i ustalili, że bezpaństwowy mężczyzna przebywał w Niemczech bez zezwolenia.

Źródło: morgenpost.de

+++

HAMBURG – Mężczyzna z nożem ucieka z psychiatryka, rani lekarza, pacjenta i dwóch przechodniów podczas ucieczki

Najpierw groził lekarzowi nożem do chleba, a potem uciekł z oddziału psychiatrycznego kliniki Asklepios Ochsenzoll w Hamburgu.

Wielka akcja w środowy wieczór w Hamburgu: między 35-letnim Turkiem a innym pacjentem (55) miało według danych policji około godziny 18:35 najpierw dojść do bójki. Starszy mężczyzna odniósł obrażenia, wyjaśniła rzeczniczka policji w odpowiedzi na zapytanie BILD. Lekarz zauważył sprzeczkę i również został zaatakowany przez 35-latka. „Lekarz zdołał odeprzeć atak, zapewnić sobie bezpieczeństwo i wezwać policję”, podała policja. Podobno odniósł ranę dłoni.

Podczas ucieczki mężczyzny z kliniki według informacji BILD dwóch przechodniów odniosło obrażenia. Służby ratunkowe udzieliły im pomocy na miejscu. Jakie obrażenia odnieśli, policja nie była w stanie powiedzieć.

Źródło: bild.de

+++

TIROL – „Rumunii“ zaatakowali i ranne mieszkańców kijem bejsbolowym i nożem

Wattens – Do brutalnego ataku doszło w piątek wieczorem na stacji benzynowej w Wattens w Tyrolu. Tam dwóch „Rumunów” (22 i 26 lat) zaatakowało dwóch miejscowych nożem i kijem bejsbolowym. Po ucieczce zostali jednak zatrzymani.

Obaj „Rumuni” (22, 26) udali się w piątek około godziny 21:20 na stację benzynową w Wattens. Tam doszło do konfrontacji między nimi a dwoma miejscowymi (29, 48). Niedługo później sytuacja eskalowała. Napastnicy wyciągnęli nóż i kij bejsbolowy, raniąc mieszkańców w znacznym stopniu.

Podczas ucieczki 26-latek rozbił reflektor przejeżdżającego samochodu osobowego kijem bejsbolowym, powodując jego uszkodzenie. Na tym nie koniec: w trakcie dochodzenia ustalono, że obaj wcześniej, na terenie stacji benzynowej, rzucali kamieniami. Niedługo później jednak zostali zatrzymani.

Źródło: krone.at

+++

SÜDTIROL (południowy Tyrol): Policjant odniósł obrażenia podczas aresztowania

Merano – W piątek wieczorem policja musiała aresztować mężczyznę w okolicy dworca, ponieważ zaczepiał przechodniów i zachowywał się agresywnie.

Marokańczyk, który złożył wniosek o azyl, został przewieziony do komisariatu w celu identyfikacji, gdzie jednak nagle i bez ostrzeżenia zaatakował funkcjonariusza, raniąc go kopniakami i ciosami pięści. Dzięki interwencji kilku policjantów mężczyzna został ostatecznie obezwładniony. Zaatakowany funkcjonariusz musiał być leczony medycznie.

Źródło: suedtirolnews.it

+++

SZWAJCARIA – Algierczyk zabija byłą żonę, dzieci i kota

Straszne przestępstwo wstrząsnęło małą gminą Corcelles w kantonie Neuenburg. Jak donosi Blick, policja w wieczór we wtorek, 19 sierpnia 2025 roku, znalazła w mieszkaniu bezwładne ciała 47-letniej kobiety, jej dwóch córek w wieku 3 i 10 lat oraz rodzinnego kota.

Domniemany sprawca: 52-letni były mąż kobiety, Algierczyk, który został aresztowany z nożem kuchennym po tym, jak policjanci do niego strzelili.
[…]

Podobne aktów przemocy w Szwajcarii niestety nie są odosobnionym przypadkiem. Statystyki przestępczości na rok 2024 wydane przez Federalny Urząd Statystyczny pokazują niepokojący wzrost poważnych przestępstw o 19,4 procent, w tym wzrost gwałtów o 29,4 procent i ciężkich obrażeń ciała o 16,9 procent.

Źródło: opposition24.com

+++

NIEDERLANDY – Brutalne morderstwo: 17-latka zabita przez azylanta

22-letni azylant miał zabić 17-letnią Lisę w drodze do domu z ogromną brutalnością. Policja usłyszała atak na żywo przez telefon alarmowy. Teraz rośnie oburzenie: dlaczego mężczyzna mimo wcześniejszych przestępstw wciąż był na wolności?

Straszne przestępstwo z użyciem przemocy w Holandii! 22-letni azylant z Amsterdamu miał w nocy z wtorku na środę zabić 17-letnią Lisę z Abcoude w Duivendrecht z ogromną brutalnością. Mężczyzna został już aresztowany w ośrodku dla azylantów. Zaledwie kilka dni wcześniej miał zgwałcić młodą dziewczynę w Amsterdamie, a także jest podejrzewany o usiłowanie seksualnego napadu dziesięć dni przed śmiercią Lisy. Ofiara morderstwa miała rany kłute na nadgarstkach i szyi.

Źródło: exxpress.at

 

***

 

   ***
 TERAZ ponownie w sprzedaży!

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

 

 

W języku niemieckim ukazała się  nowa książka. 

 

 

Nowa publikacja:

Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”

 

Do zamówienia bezpośrednio ze strony:

https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

 

 

 

 

 

