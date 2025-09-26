Refleksje na temat stanu naszego Zachodu

Wiedeński ratusz przed wieczornym niebem. | Obraz: shutterstock

Zachodnie państwa członkowskie Unii Europejskiej są metafizycznie wyczerpane. Rozwój demograficzny jest niekontrolowany z powodu deficytu urodzin i masowej imigracji. Ideologia klimatyczna i genderowa niszczy systemy gospodarcze i porządek społeczny. Nihilistyczny nastrój uniemożliwia jakąkolwiek wizję przyszłości. Pozostały dobrobyt odwraca uwagę od świadomości zagrożenia. Trzej wymienieni tutaj autorzy są „wołającymi na pustyni”, których analizy, prognozy, sprawozdania oraz poszukiwania sposobów na eliminację błędnych trendów muszą być koniecznie wysłuchane.

Refleksje nad stanem naszego Zachodu

Huntington, Sarrazin, Birnleitner – prognozy, bilanse, rozwiązania

Autor: Edith Pekarek [1] Wiedeń, sierpień 2025

Samuel Huntington, Zderzenie cywilizacji (1996) [2]

Huntington, amerykański politolog, próbował po upadku Żelaznej Kurtyny (1989) i upadku ZSRR (1991) przewidzieć „przemiany w polityce światowej w XXI wieku”. Jego zdaniem, po zimnej wojnie konflikty nie będą już wywoływane przez ideologie, takie jak komunizm, lecz przez zderzenia istniejących ośmiu różnych kręgów kulturowych. Mogą się zderzać zarówno ich państwa rdzenne, jak i występować konflikty wzdłuż linii podziału, na przykład między chrześcijaństwem a islamem. Po fazie bipolarnych koncentracji władzy w przyszłości ma się pojawić wielobiegunowy porządek świata. Krytycy określili jego rozważania jako „podręcznik dla amerykańskich prezydentów” do globalnego rozprzestrzenienia liberalnej zachodniej demokracji – także przy użyciu środków militarnych – zgodnie z myślą neokonserwatystów. Według niego, Zachód nie zdobył świata dzięki swoim pomysłom i wartościom lub przez moc przekonywania „Dobrej Nowiny” chrześcijaństwa, lecz przez zastosowanie zorganizowanej przemocy: „Często zapominają o tym mieszkańcy Zachodu, natomiast mieszkańcy innych części świata nigdy nie zapominają.” Tak „europeizacja ziemi” staje się obciążonym winą problemem dla Europy.

W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej trafna jest ocena Huntingtona odnośnie islamu. Opisuje on „odrodzenie islamu”, jego „wskrzeszenie”, które wiąże się z akceptacją nowoczesności przy jednoczesnym odrzuceniu kultury zachodniej i jej porządku prawnego. Islam jest kulturowym, religijnym, społecznym i politycznym drogowskazem dla życia jego wyznawców w nowoczesnym świecie. Nie jest jedynie religią, lecz ideologią z misją panowania nad światem. Jak wiadomo, w przebiegu historii europejskiej wielokrotnie miały miejsce wojenne konfrontacje między chrześcijaństwem a islamem, które Huntington szczegółowo omawia w rozdziale „Islam i Zachód”. Obowiązkowa lektura dla wszystkich polityków, którzy sądzą, że integracja jest kompatybilna z naukami islamu!

Thilo Sarrazin, Niemcy się likwidują. Bilans po 15 latach (2010/2025) [3]

Sarrazin miał jako ekonomista, wysoki urzędnik i polityk wieloletni wgląd w struktury finansowe i społeczne Niemiec. Kiedy jego książka „Niemcy się likwidują” ukazała się w 2010 roku – jeszcze przed losem 2015 roku – stała się bestsellerem. Ostrzeżenie Sarrazina, że dalsze istnienie Niemiec jest w najwyższym niebezpieczeństwie, opiera się na starannie zbadanych faktach dotyczących migracji i integracji, systemu edukacyjnego i kwalifikacji, deficytu urodzeń Niemców oraz nadproporcjonalnej płodności imigrantów. Czynnikiem przyciągającym masową imigrację jest hojne systemy socjalne. Dominująca doktryna posuwałaby naprzód multikulturalizm, zniknięcie chrześcijaństwa, islamizację Europy Środkowej oraz zniszczenie siły gospodarczej nie tylko Niemiec. Niemiecka polityka, skonfrontowana z faktami przedstawionymi przez Sarrazina, reagowała oburzeniem, nazywając to „atak na Naszą Demokrację”.

W 2025 roku Sarrazin podsumował sytuację, 15 lat później. Ocena pokazuje, że prognozowane wówczas linie rozwoju prowadziłyby do upadku znacznie drastyczniej, niż zakładano w 2010 roku. Polityka jednak nadal podąża swoim torem: zakrywanie problemów, ustępstwa wobec innych porządków prawnych, kult winy, strach przed utratą władzy oraz tłumienie wolności słowa poprzez celowe kryminalizowanie krytyków. Autochtoniczne społeczeństwo czuje się dyskryminowane na rzecz obcych nosicieli kultury, ale nie odważa się na opór. Podczas gdy USA nie oferują imigrantom wspierającego państwa socjalnego, „Europa natomiast… łączy otwarte granice i dysfunkcyjną politykę azylową z rozwiniętym systemem socjalnym. Kto jako wnioskodawca o azyl lub uchodźca ekonomiczny dotrze do Hiszpanii lub południowych Włoch, przemieszcza się następnie w otwartej strefie Schengen do Niemiec lub Austrii.” Jeszcze są możliwości na zmianę kierunku.

Heinrich Birnleitner, Projekt przetrwania – zamiast się likwidować [4]

Dr Heinrich Birnleitner, prawnik, dyplomata, ekspert gospodarczy, pracował jako przedstawiciel Austrii na wysokich stanowiskach, m.in. w Radzie Europy w Strasburgu, jako zastępca ambasadora w Dakaru (odpowiedzialny za dziesięć afrykańskich państw), w UNIDO w Wiedniu oraz od 1980 do 1984 roku jako ambasador w Iraku podczas rządów Saddama Husajna.

Zainspirowany wstrząsającą książką Sarrazina, w 2019 roku przeanalizował sytuację w Austrii, z celem opracowania strategii przetrwania. Jego zasługą jest zwrócenie uwagi na fundament, na którym opiera się rozwój Zachodu: jest to opór między arystoteleskim myśleniem o rzeczywistości a platońskim dążeniem do transcendencji. Nasza era boryka się z utratą ideowego nadbudowy, który nadaje sens i umożliwia kształtowanie przyszłości. Myślenie pozostaje związane z materialnym, w tu i teraz. Chrześcijaństwo jako fundament Europy jest na drodze do autodestrukcji poprzez kult winy i dostosowywanie się do ducha czasu. Chrześcijańska zasada miłości do bliźniego, która w singularze, dla bliskości przestrzennej i własnej grupy obecnie jest stosowana w sensie globalnych żądań politycznych, stanowi zaproszenie do masowej imigracji.

Jak Huntington, Birnleitner, który był dyplomatą w krajach islamskich, porusza przebudzenie islamu, którego obecna ekspansywna faza powinna wywołać natychmiastową reakcję obronną, gdyby politycy i Kościół zostali poinformowani o strukturze tej religii. Powinni wiedzieć, że jej wartości diametralnie sprzeciwiają się naszym europejsko-chrześcijańskim zasadom, że ideologia jest zdominowana przez myślenie o władzy, że przykazania Allaha w Koranie powinny mieć pierwszeństwo przed wszelkimi państwowymi prawami, a celem jest przewidziana przez Allaha dominacja nad światem. Strategia od początku polegała na włączeniu się w działające systemy gospodarcze bez własnych osiągnięć. W ten sposób islam przedstawia się jako model sukcesu, któremu chrześcijaństwo z jego „moralnością niewolników” (Nietzsche) aktualnie nie może się przeciwstawić.

Propozycje Birnleitnera dotyczące eliminacji błędnych trendów mogą być przekazane politykom oraz hierarchom kościelnym, którzy, jak przekonany jest Sarrazin, są widocznie związani z wyższymi dyrektywami.

Oto kilka kluczowych punktów jego programu:

* Przejście od polityki otwarcia wszystkich obszarów życia do defensywnych koncepcji,

* Budowa ochrony granic jako podstawowego zadania państwa, ponieważ poprzez niepowodzenie systemu ochrony zewnętrznych granic UE umożliwia się napływ obcych kultur,

* Problematyka swobody przemieszczania się jako obecnego motoru zmiany demograficznej,

* Rozdzielenie prawa azylowego i imigracji,

* Ewaluacja konwencji genewskiej dotyczącej uchodźców,

* Możliwości dostosowania przyznawania azylu do interesów Austriaków,

* Integracja w austriacki kanon wartości możliwa jest tylko w przypadku pojedynczych osób lub mniejszych grup. W przypadku większego odsetka muzułmanów, obowiązują jego własne wartości,

* Samodzielność w składzie populacji musi być kompetencją narodową państwa, krajów związkowych oraz gmin,

* Znaczenie restrykcyjnej ustawy o obywatelstwie dla dalszego rozwoju politycznego Austrii,

* Dyskusja nad porządkiem prawnym dostosowanym do homogenicznej populacji,

* Eliminacja polityki zapobiegania urodzeniom poprzez restrukturyzację systemu emerytalnego, w którym przyznanie emerytur jest uzależnione od posiadania własnych dzieci oraz powiązanie wsparcia dla rodzin z austriackim obywatelstwem,

* Ożywienie i wzmocnienie chrześcijaństwa poprzez powrót do autentycznych żądań Ewangelii.

Birnleitner również widzi możliwość korekty kursu, jeśli polityka i Kościół ujrzą dwie najważniejsze szanse na przetrwanie: mobilizację wszystkich żywotnych sił, aby zapobiec wyginięciu Austriaków, oraz odkrycie na nowo siły chrześcijaństwa, w którą wierzył cesarz Konstanty: „In hoc signo vinces”. (Uwaga: „W tym znaku zwyciężysz“)

Obecna sytuacja w Europie UE: zbiór faktów

Unia Europejska, niegdyś wymarzony cel wielu Austriaków, straciła na atrakcyjności. Po trzydziestu latach członkostwa naszego kraju w UE (jako netto płatnika!) wiele iluzji prysło. Tylko połowa wszystkich badanych (51%) ufa UE, dla 38% ma ona pozytywny, a dla 25% negatywny wizerunek. Nie bez powodu, bo pojawia się następująca, bardzo problematyczna sytuacja faktów:

Z unii europejskich narodów, nagrodzonej Pokojową Nagrodą Nobla w 2012 roku, stał się projekt skoordynowanej konfrontacji z Rosją. Osiemnaście pakietów sankcji, które przyjęto od 2022 roku, bardziej szkodzą rynkowi wewnętrznemu niż samemu przeciwnikowi. Ponadto dobrobyt ustępuje miejsca celowo aranżowanemu osłabieniu gospodarczemu w globalnej rywalizacji przez „Zielony Ład”. Pakty migracyjne, określane jako „Soft Law”, są jednak wprowadzane przez zobowiązania solidarnościowe w prawie niemal wszystkich państw członkowskich, co pozwala na napływ ludzi z etnicznych grup, które są socjalizowane w innych porządkach wartości. W ten sposób tradycyjne narody europejskie są zasadniczo i nieodwracalnie przekształcane w nową „populację” z multikulturalnymi roszczeniami przez powstałą „różnorodność”. W obronie ustanowionych przez Kościół i państwo zasad tolerancji islam osiąga to, co w 1683 roku [oblężenie Wiednia] nie udało się osiągnąć. Pierwszeństwo stosowania prawa europejskiego ogranicza prawo do samostanowienia państw członkowskich. Zasada pomocniczości jest ignorowana, a Trybunał Sprawiedliwości UE i Europejski Trybunał Praw Człowieka w zasadzie decydują wbrew interesom narodowym, co pokazuje niedawno wydany wyrok w sprawach C-758/24 i C-759/24 (Bezpieczne Kraje Pochodzenia). Znany jest wpływ bogatych NGO na władze polityczne. Terenowym wyborcom odmawia się ostatnio prawa do podejmowania decyzji. Często cytowany katalog wartości UE oparty jest na art. 2 TUE i Karcie Praw Podstawowych. Oprócz zasady praworządności szczególną uwagę zwraca się tu na zasadę niedyskryminacji [5]. W związku z tym w codziennym życiu politycznym dominuje wdrażanie praw osób mniejszościowych, z szczególnym wyróżnieniem „społeczności tęczowej”.

Ponownie w Europie powstała wielka przepaść między Zachodem a Wschodem, ponieważ państwa satelickie byłego ZSRR, teraz państwa członkowskie UE, a w szczególności Węgry, odmawiają przyjęcia agendy migracyjnej UE oraz spełnienia określonych żądań mniejszości. W ten sposób zachowują swoją narodową tożsamość oraz chrześcijańskie fundamenty i chronią swoją strukturę społeczną przed transformacją kulturową. Poza tym Unia Europejska jest tylko częścią kontynentu Europy. Równanie jej z „Europą” jest niezgodne z faktami geograficznymi, kulturowymi i historycznymi. Granicą naszego kontynentu jest Ural. Przy każdym rozszerzeniu na wschód (Ukraina!) UE osiągnie „krytyczny rozmiar”, a to byłoby, jak cytuje Leopold Kohr, „Koniec wielkich”.

Prognozy: Jeśli Huntington uważał, że ideologie straciły swoją moc destrukcyjną, to niedoszacował on destrukcyjnego potencjału upadającej, zdemoralizowanej cywilizacji, w której prawa natury i naukowe odkrycia są negowane z powodu niekompetencji i pychy. Ideologie klimatyczne i genderowe podważają gospodarki i społeczeństwa z celem przeprowadzenia kompleksowej nihilistycznej transformacji kulturowej. Prosperujące kultury inwestowałyby w pozytywne kształtowanie przyszłości.

Fakty: Jeśli Sarrazin ostrzega przed islamizacją Europy Zachodniej, interpretuje znaki czasów w sposób realistyczny, w przeciwieństwie do publikowanej (posłusznej?) opinii.

Rozwiązania: Jeśli Birnleitner wzywa do zniesienia polityki zapobiegania urodzeniom i wzmocnienia chrześcijaństwa dla własnej obrony, to mogłoby to zapoczątkować ratunek dla Europy Zachodniej, jak miało to miejsce w 1529, 1571 i 1683 roku.

Nadeszła zatem pora na ewaluację projektu Unii Europejskiej, ponieważ ideologia „Bez granic, bez narodów” jest narzędziem globalizacji. I nadeszła pora na nowe porządki. Austria potrzebuje polityki własnych interesów. Czy Trump mógłby tutaj być kołem zamachowym?

[1] MMag. DDr. Edith Pekarek studiowała geografię, germanistykę i nauki prawne (specjalizacja w prawie europejskim) na Uniwersytecie Wiedeńskim.

[2] Samuel P. Huntington, Zderzenie cywilizacji. Przekształcenie polityki światowej w XXI wieku. Wydanie 3, maj 2002, W. Goldmann Verlag Monachium. ISBN: 3-442-15190-2. Tytuł oryginalny: The Clash of Civilisations.

[3] Thilo Sarrazin, Niemcy się likwidują. Bilans po 15 latach. Wydanie 3, 2025. ISBN: 978-3-7844-3732-3.

[4] Dr. Heinrich Birnleitner, Projekt przeżycia – zamiast nas likwidować. BoD Norderstedt. ISBN: 978-3-7481-3639-2.

[5] discriminare: rozróżniać, oddzielać

Karta praw podstawowych art. 21, Niedyskryminacja:

1) Dyskryminacje, w szczególności z powodu płci, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub społecznego, cech genetycznych, języka, religii lub światopoglądu, poglądów politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, majątku, urodzenia, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej są zabronione.

(2) Bez uszczerbku dla szczególnych postanowień traktatów, w ich zakresie stosowania, wszelka dyskryminacja z powodów narodowości jest zabroniona.

