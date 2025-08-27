Zielona ideologia nie sprawdza się także na rynku żywności.

Nie tylko w Niemczech i Austrii: tendencja ta jest widoczna również na arenie międzynarodowej – amerykańska sieć restauracji wegetariańskich Next Level Burger ogłosiła upadłość w kilku stanach. Nawet w Kalifornii, centrum ruchu wegańskiego, zamknięto filie – z powodu braku klientów.

W sprawie upadłości austriackiej sieci restauracji burgerowych Swing Kitchen eurodeputowany AfD Petr Bystron wyjaśnia:

„Konsumenci podjęli decyzję: „Nikt nie chce waszych wegańskich burgerów moralnych!”. Ludzie chcą prawdziwej żywności – a nie wysoko przetworzonych substytutów soi z ideologicznym posmakiem. Zielona ideologia poniosła porażkę na rynku.

Ta globalna porażka jest wyraźnym sygnałem”, kontynuuje Bystron. „Zamiast wymyślać coraz to nowe środki przymusu, paternalizm i dotacje, politycy powinni ponownie postawić na podstawowe zasady gospodarki rynkowej i odpowiedzialności własnej.

AfD domaga się zatem zaprzestania ideologicznej reedukacji w zakresie odżywiania i zachowań konsumpcyjnych. Upadłość Swing Kitchen jest sygnałem nie tylko gospodarczym, ale także politycznym”.

Kontekst:

Firma Swing Kitchen, która postawiła na całkowitą rezygnację z mięsa, ogłosiła 1 sierpnia upadłość. Jej spółka macierzysta, Schillinger Vegan Holding, ma ponad 4,3 mln euro długów. W Niemczech sklepy zostały po cichu zamknięte już kilka miesięcy temu.

Petr Bystron jest członkiem Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) w Parlamencie Europejskim.

