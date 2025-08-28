Nowoczesne polowanie na czarownice: Coraz więcej kobiet pada ofiarą prześladownictwa czarownic

Według katolickiej organizacji pomocowej Missio, od 1960 roku więcej kobiet padło ofiarą szaleństwa czarownic niż w czasach wczesnej nowożytności. Na rok 2025 udokumentowano już przypadki w 46 krajach, w których oskarżono ludzi o czary. Organizacja wypowiada się z okazji międzynarodowego dnia przeciwko szaleństwu czarownic w niedzielę (10 sierpnia).

Prześladownictwo i stygmatyzacja kobiet jako rzekomych czarownic w ostatnim czasie znowu wzrosły, według informacji organizacji pomocowej. W bieżącym roku w 46 krajach na świecie udokumentowano przypadki przemocy wobec ludzi oskarżanych o czary. Dotyczy to między innymi Papui-Nowej Gwinei, Beninu, Ghany, Tanzanii czy Nigru. Ofiarami są przede wszystkim kobiety i dziewczęta.

Nowoczesne prześladowanie czarownic spowodowało już więcej ofiar śmiertelnych niż w Europie w czasach wczesnej nowożytności, kontynuował Missio. Organizacja powołuje się na szacunki historyka z Kolonii, Wernera Tschachera. Zgodnie z nimi, od 1960 roku na całym świecie co najmniej 55.000 ludzi zostało zabitych z powodu rzekomego czarownictwa. Szacunki Tschachera dotyczące okresu wczesnonowożytnego polowania na czarownice, między XV a XVIII wiekiem, mówią o około 50.000 ofiarach.

„Remigracja” po brytyjsku – Wzrost gniewu społecznego

Coraz więcej ludzi w Wielkiej Brytanii ma dość liberalnej polityki imigracyjnej. W Manchesterze setki Britów protestowały przeciwko polityce obcego osiedlania się rządu i domagały się remigracji nielegalnych imigrantów.

Manchester, 2 sierpnia 2025 roku. Obrazy mówią same za siebie: W „kolorowej“ multikulturowej metropolii Anglii grupa wzburzonych obywateli maszeruje ulicami i domaga się remigracji nielegalnych imigrantów. Pojęcie, które w lewicowo-rozbudzonym establishmentcie polityczno-medialnym traktowane jest jako tabu, zyskuje teraz również na znaczeniu na wyspie. I to nie dziwi, ponieważ Zjednoczone Królestwo stoi pod ścianą – gospodarczo, społecznie, w kwestiach bezpieczeństwa.

USA: Legislatorzy Alabamy naciskają na karę śmierci dla pedofilów

Legislatorzy Alabamy domagają się kary śmierci dla pedofilów, którzy krzywdzą dzieci, twierdząc, że system sprawiedliwości musi poważnie pracować nad ochroną niewinnych.

Nowa inicjatywa pojawia się po tym, jak kilka dzieci zostało ocalonych z podziemnego bunkra, w którym były torturowane, handlowane i sprzedawane płacącym klientom.

Legislatorzy wierzą, że teraz mają wystarczający impet, aby uchwalić ustawę, która pozwoli na egzekucje pedofilów bez ograniczeń czasowych ani wyjątków.

„Nitazene“: Śmiertelna fala syntetycznych opioidów nadciąga do Europy

Nowe opioid żąda setek ofiar śmiertelnych. Eksperci biją na alarm. Cicha groźba nieustannie rozprzestrzenia się po kontynencie europejskim: Nitazene, które są wielokrotnie silniejsze niż heroina, wdzierają się na rynek – przynosząc kryzys zdrowotny, który niektórzy specjaliści już określają jako „gorszy niż AIDS”.

Sytuacja jest szczególnie dramatyczna w Wielkiej Brytanii. W ciągu zaledwie 18 miesięcy ponad 400 osób zmarło na skutek Nitazene. Brytyjska Krajowa Agencja Kryminalna stanowczo ostrzega: „Jeszcze nigdy nie było tak niebezpiecznie brać narkotyki.”

