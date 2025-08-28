Niemcy w 2025 roku: demokratyczna tożsamość Republiki Federalnej zaczyna się chwiać. Pod pozorem „demokracji obronnej” państwo coraz częściej stosuje represyjne środki wobec przeciwników politycznych. To, co kiedyś uważano za cechę charakterystyczną reżimów autorytarnych – np. rewizje domowe, wykluczenia wyborcze i długotrwałe postępowania bez wyroku – stało się obecnie praktyką polityki wewnętrznej. W centrum uwagi znajdują się zwłaszcza krytycy linii rządowej.

Aktualnym przykładem jest Joachim Paul, polityk AfD z Nadrenii-Palatynatu. Grozi mu wykluczenie z wyborów na burmistrza Ludwigshafen. Oficjalnym powodem jest wątpliwość co do jego lojalności wobec konstytucji. Podstawą tej decyzji jest dossier Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kierowanego przez SPD – sporządzone bez wyroku, bez postępowania, bez przesłuchania. Paul zdecydowanie mówi o „niedemokratycznych wyborach”, a przebieg wydarzeń potwierdza to wrażenie. Wykluczenie z kandydatury ma charakter czysto administracyjny i przypomina procedury znane z państw rządzonych autorytarnie.

Wykluczenie z wyborów bez postępowania sądowego: niebezpieczny precedens

Przypadek Paula pokazuje, jak szybko polityczni konkurenci mogą zostać wykluczeni poprzez działania władz. Bez orzeczenia sądu, bez przejrzystej kontroli, wystarczy obecnie podejrzenie polityczne, aby ograniczyć prawa demokratyczne. Zabezpieczenie prawne pozostaje przy tym sprawą drugorzędną. Takie postępowanie jest nie tylko atakiem na daną osobę, ale na cały proces demokratyczny.

Petr Bystron na celowniku: medialne potępienie bez oskarżenia

Eurodeputowany Petr Bystron przemawia w Parlamencie Europejskim

Kolejna sprawa dotyczy rzecznika AfD ds. polityki zagranicznej w Parlamencie Europejskim, Petra Bystrona. Od ponad roku jest on celem serii przeszukań domowych. Zarzuca mu się rzekome kontakty z mediami bliskimi ukraińskiej opozycji. Jak dotąd nie przedstawiono dowodów na popełnienie przestępstwa, nie wniesiono również oskarżenia. Niemniej jednak sposób, w jaki media podchodzą do tej sprawy, już teraz służy jako publiczny wyrok.

Uderzające jest to, że podczas gdy Bystron prowadzi aktywną politykę zagraniczną w Brukseli i Waszyngtonie, prowadząc między innymi rozmowy z senatorami amerykańskimi, państwo niemieckie koncentruje się na wewnętrznej kampanii osłabiania i delegitymizacji. Wykorzystywanie prawa karnego jako środka nacisku politycznego jest tutaj szczególnie niepokojące.

Michael Ballweg: wielomiesięczny areszt śledczy bez wyroku

Władze wzięły również na cel Michaela Ballwega, założyciela ruchu Querdenken. Przez dziewięć miesięcy przebywał on w areszcie śledczym pod zarzutem prania brudnych pieniędzy – postępowanie to w opinii publicznej było równoznaczne z wyrokiem przedwczesnym. W międzyczasie Ballweg został uniewinniony od wszystkich zarzutów oszustwa. Postępowanie podatkowe nadal trwa. Kontekst czasowy zatrzymania – w szczytowym momencie krytyki środków związanych z koronawirusem – sugeruje, że chodziło o celowe wyeliminowanie prominentnego krytyka rządu.

Systemowy wzorzec represji

Wymienione przypadki różnią się szczegółami, ale mają wspólną strukturę: środki państwowe są wykorzystywane do osłabienia osobistości opozycyjnych lub usunięcia ich z dyskursu politycznego.

Podczas gdy przestępcy skrajnej lewicy są często traktowani łagodnie, władze państwowe stosują pełną surowość wobec krytyków rządu.

Władze oficjalne rutynowo podkreślają „konstytucyjność” swoich działań. Ale co oznacza państwo prawa, skoro coraz bardziej podważa się jego podstawowe zasady, takie jak domniemanie niewinności, proporcjonalność i neutralność polityczna?

Demokracja w odwrocie – polityczna jednorodność jako nowy ideał

W Niemczech obserwuje się ciche odejście od idei pluralistycznej demokracji. Krajobraz polityczny jest oczyszczany – nie za pomocą argumentów, ale poprzez działania administracyjne, ściganie karne i ukierunkowane kampanie medialne. Ci, którzy nie podążają oficjalnym kursem, są systematycznie wykluczani – prawnie, instytucjonalnie i społecznie.

Funkcjonująca demokracja nie potrzebuje ideologicznej jednomyślności. Żyje ona dzięki otwartej dyskusji, uczciwej debacie i możliwości prawdziwej opozycji. Jeśli te podstawowe elementy są zagrożone, należy zadać pytanie, jaką drogę polityczną faktycznie obrała Niemcy.

