Kościoły coraz częściej padają ofiarami wandalizmu

Deindustrializacja: Niemiecki przemysł motoryzacyjny redukuje 50 000 miejsc pracy

Niemiecki przemysł motoryzacyjny zlikwidował ponad 50 000 miejsc pracy. Według ekspertów redukcja zatrudnienia będzie się nadal utrzymywać – szczególnie młodzi inżynierowie muszą przygotować się na trudne czasy.

Niemiecki przemysł w ubiegłym roku zlikwidował 114 000 miejsc pracy (informowała JF(JF berichtete)). Najbardziej ucierpiała branża motoryzacyjna, w której zniknęło 51 500 miejsc pracy – prawie siedem procent wszystkich etatów. Według firmy doradczej EY, opartej na danych Federalnego Urzędu Statystycznego, na koniec czerwca w przemyśle zatrudnionych było jeszcze 5,42 miliona ludzi.

Przyczyny obejmują wysokie ceny energii, rozbudowaną biurokrację i słabe zapotrzebowanie krajowe, aż po poważne problemy z eksportem. W szczególności cła nałożone przez prezydenta USA Donalda Trumpa utrudniają prowadzenie działalności.

Przeczytaj więcej na jungefreiheit.de

+++

POLSKA/Białoruś – 820 uchodźców w 2 (!) dni

Na polsko-białoruskiej granicy w zaledwie dwa dni zatrzymano 820 uchodźców. Jak donosi polska prasa, ci poszukujący ochrony są bardzo agresywni i atakują polskich żołnierzy kamieniami i gałęziami. Jeden żołnierz został ranny i jest leczony w klinice.

Ogrodzenie na polskiej/białoruskiej granicy

Głównym zadaniem żołnierzy polskiej armii biorących udział w operacji „Bezpieczne Podlasie” jest wsparcie w zabezpieczeniu wschodniej granicy kraju. „Te działania są odpowiedzią na wyzwania dla wewnętrznego bezpieczeństwa związane z nielegalną migracją sterowaną przez reżim białoruski. Żołnierze wspierają Straż Graniczną i Policję w zapobieganiu nielegalnym przekroczeniom granicy w miejscach do tego nieprzeznaczonych” – poinformowało Ministerstwo Obrony.

+++

Rząd USA wstrzymał wsparcie dla energii słonecznej i wiatrowej na gruntach rolnych

Amerykański Departament Rolnictwa wyciąga wnioski. Minister rolnictwa Brooke Rollins ogłosiła, że agencja nie będzie już wspierać projektów energii słonecznej i wiatrowej na urodzajnych gruntach rolnych.

Według informacji agencji w ramach programu Rural Energy for America na projekty energii słonecznej i wiatrowej przeznaczono już ponad dwa miliardy dolarów. Ten rozwój teraz nagle się kończy.

Decyzja wpisuje się w szereg działań podejmowanych przez prezydenta Donalda Trumpa, które mają spowolnić rozwój odnawialnych źródeł energii (reuters: 18.08.25).

Rollins ostrzega przed utratą gruntów rolnych

Trump wielokrotnie określał energię słoneczną i wiatrową jako niestabilną, drogą i zależną od chińskich łańcuchów dostaw. Rollins w ostrych słowach odniosła się do tej krytyki. Dosłownie napisała:

„Miliony hektarów najlepszych gruntów rolnych pozostają bezużyteczne, aby z dotacji Green New Deal mogły być budowane panele słoneczne. Ta destrukcja naszych gospodarstw i urodzajnych ziem odbiera następnemu pokoleniu rolników i przyszłości naszego kraju jakiekolwiek perspektywy.”

Podkreśliła, że jej zdaniem zachowanie bazy rolniczej ma najwyższy priorytet.

Przeczytaj więcej na blackout-news.de

+++

Liczby wyraźnie rosną: Kościoły coraz częściej padają ofiarami wandalizmu

Coraz częściej chrześcijańskie świątynie padają ofiarami wandalizmu i zniszczeń. Kościoły w całym kraju donoszą o rosnącej niechęci wobec kościołów – wiele już inwestuje w drogie środki bezpieczeństwa.

Kościoły i inne chrześcijańskie budynki, jak tutaj w Stuttgarcie, stają się celem wandalizmu i zniszczeń.

Z ankiety Evangelischen Pressedienst (epd) wynika, że kościoły są coraz częściej celem złośliwego zniszczenia i dewastacji. Walka z wandalizmem staje się poważnym problemem dla parafii, które muszą wprowadzać szerokie środki bezpieczeństwa, aby się przed tym chronić.

Wśród 47 diecezji i parafii odnotowano przede wszystkim większą liczbę włamań, kradzieży i dewastacji. Sprawcy nie cofają się przed niczym: „Skrzynki na datki są łamane, świeczniki czy figury świętych są przewracane, w pojedynczych przypadkach w pomieszczeniach kościelnych również załatwiano się”, opisał powtarzające się ataki Jakob Schötz, rzecznik prasowy diecezji Regensburga.

Wzrastająca niechęć wobec kościołów jest odczuwalna wszędzie. Wydaje się, że „szacunek dla tego, co dla innych ludzi jest ważne i święte, znacznie zmalał”, podkreślił Schötz.

(Uwagi: Tylko Islam nie może być atakowany…)

Kontynuuj czytanie na apollo-news.net

+++ NIE ZAPOMINAMY +++

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887