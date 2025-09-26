Australia – Planowane szczepienia mRNA dla zwierząt gospodarskich – producenci mięsa ostrzegają

Obraz: Matthias Moser/Vetmeduni

Duży australijski producent mięsa ostrzegł przed planowanymi szczepieniami z użyciem nowo opracowanej szczepionki mRNA przeciwko wściekliźnie zwierzęcą, będącej pierwszym tego typu na świecie.

Ponownie, jakżeby inaczej, Fundacja Billa i Melindy Gatesów „ma swoje palce w tej sprawie“.

Fundacja Gatesów wspiera projekt

Na początku miesiąca rząd Nowej Południowej Walii oraz amerykańska firma biotechnologiczna Tiba Biotech ogłosiły, że w ramach projektu wspieranego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów opracowały przełomową szczepionkę przeciwko wściekliźnie zwierzęcej (MKS), która nie występuje w Australii.

Tiba Biotech, prywatna firma, która otrzymała także dotacje od amerykańskiej agencji National Institutes of Health (NIH) na rozwój szczepionek mRNA przeciwko chorobom przenoszonym przez kleszcze, straciła w zeszłym tygodniu finansowanie niezależnego projektu RNA, gdy minister zdrowia RFK Jr. rozwiązał kontrakty warte 500 milionów dolarów.

Minister rolnictwa Tara Moriarty wyjaśniła, że celem nowej szczepionki jest ochrona przed potencjalnie katastrofalnym wybuchem MKS, który mógłby kosztować gospodarkę 80 miliardów dolarów. Jednak firma mięsna Stockman Steaks wyraziła „głębokie zaniepokojenie“ projektem.

„Szczepionki mRNA są przesunięciem w kierunku genetycznych ingerencji w nasz łańcuch dostaw żywności. Chociaż niektórzy chwalą je jako innowację, pozostają pytania dotyczące długoterminowych skutków dla zdrowia zwierząt, jakości mięsa i spożycia przez ludzi“, poinformowała firma swoich klientów.

Wszystko „znowu“ całkowicie bezpieczne i nieszkodliwe

„Szczepionka czeka na rygorystyczną akceptację australijskiego urzędu ds. pestycydów i weterynarii (APVMA), ale gdy tylko otrzyma zielone światło, może być szeroko stosowana.“

Tiba Biotech podkreśla zalety przechowywania i bezpieczeństwa przy wysokich dawkach, ale ta technologia ma teraz na celu dotarcie do zwierząt gospodarskich. Jakie niezamierzone skutki mogą wystąpić?

4 sierpnia Tiba Biotech ogłosiła wyniki badań przeprowadzonych przez niemiecki instytut Friedrich-Loeffler dotyczące skuteczności nowej szczepionki u bydła, stwierdzając, że wszystkie zaszczepione zwierzęta są całkowicie chronione i nie wykazują oznak wydalania wirusa ani skutków ubocznych.

Szczepionka została opracowana przez naukowców Tiba w ramach międzynarodowej współpracy badawczej z Elizabeth Macarthur Agricultural Institute i RNA Institute Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, przy wsparciu Departamentu Przemysłu Pierwotnego i Rozwoju Regionalnego NSW (DPIRD) oraz Meat & Livestock Australia (MLA)“, powiedziała Tiba Biotech.

Ten „sukces“ opiera się na wcześniejszych badaniach nad szczepionkami dla zwierząt gospodarskich, które były wspierane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów oraz kanadyjskie Międzynarodowe Centrum Badań nad Rozwojem (IDRC).

Peter McGrath, współzałożyciel Tiba i kierownik australijskiego biznesu, powiedział: „Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do ochrony australijskiego przemysłu hodowlanego i przyszłości zdrowia zwierząt dzięki temu przełomowemu rozwiązaniu nowej generacji.

„W przeciwieństwie do obecnych technologii mRNA, nasze szczepionki mogą być przechowywane w standardowych temperaturach chłodniczych i przez co najmniej miesiąc w temperaturze pokojowej – to kluczowa zaleta w zastosowaniach w hodowli zwierząt.

„Naszym celem jest teraz ścisła współpraca z organami regulacyjnymi, aby zapewnić, że szczepionka spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i skuteczności dla zwierząt gospodarskich i konsumentów.“

„Tylko“ 18 miesięcy rozwoju

Rozwój szczepionki trwał 18 miesięcy i kosztował w ramach projektu o wartości 20 milionów dolarów około 2,5 miliona dolarów, powiedziała pani Moriarty. Szczepionka jest obecnie poddawana dalszym testom, aby upewnić się, że spełnia standardy APVMA, zanim będzie mogła zostać zatwierdzona do użycia w nagłych wypadkach w przypadku wybuchu MKS.

Tiba Biotech otrzymała kilka dotacji związanych z szczepionkami mRNA od NIH, który w latach przed pandemią Covid również finansował powiązaną z Instytutem Wirusologii w Wuhan amerykańską NGO EcoHealth Alliance. Ostrzeżenie ze strony Stockman Steaks nastąpiło po ogłoszeniu firmy w zeszłym roku, że przestaje używać dodatku paszowego Bovaer redukującego emisję metanu. Wywołało to obawy o bezpieczeństwo żywności po tym, jak gigant supermarketowy Coles ogłosił, że jego dostawcy stosują ten dodatek.

Źródło: noticer.news

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887