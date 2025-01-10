USA – Zakaz szczepionek przeciwko Covid planowany w najbliższych miesiącach

Prezydent Trump i jego minister zdrowia Robert F. Kennedy Jr. najwyraźniej planują zakazanie szczepionki COVID-19 w ciągu kilku miesięcy.

Bliski współpracownik ministra zdrowia stwierdził, że rząd USA wkrótce wycofa szczepionki mRNA na COVID-19 z rynku.

Szczepionki bardziej niebezpieczne niż wirus

Administracja Trumpa usunie szczepionkę COVID „w ciągu kilku miesięcy” z rynku USA, jak również donosił thedailybeast, powiedział jeden z najbliższych współpracowników Roberta F. Kennedy Jr.

Dr Aseem Malhotra, brytyjski kardiolog, który mimo powszechnej zgody naukowej wielokrotnie twierdził, że szczepionki są bardziej niebezpieczne niż wirus, wyjaśnił, że stanowisko Kennediego jest podzielane przez „wpływowych” członków rodziny prezydenta Donalda Trumpa.

Malhotra jest głównym doradcą grupy lobbującej Make America Healthy Again (MAHA) Action, która uznawana jest za zewnętrzny ramion Kennedysowej agendy jako ministra zdrowia (HHS).

Stwierdził, że wiele osób z najbliższego otoczenia RFK Jr. powiedziało mu, że nie mogą „zrozumieć”, dlaczego szczepionka wciąż jest przepisywana, a decyzja o wycofaniu szczepionki z rynku USA do czasu zakończenia dalszych badań zapadnie „w ciągu kilku miesięcy”, chociaż prawdopodobnie wywoła to „strach przed chaosem” i poważne konsekwencje prawne.

„To może się wydarzyć w kilku etapach, w tym poprzez badanie danych,” powiedział Malhotra, dodając, że Komitet Doradczy ds. Praktyk Szczepień (ACIP) obecnie bada tzw. „szkody poszczepienne”. „Wobec rosnącej dyskusji na temat szkód szczepionkowych w ostatnich tygodniach w rządzie może jednak również dojść do jednoznacznej decyzji.”

Malhotra powiedział, że sceptycyzm w otoczeniu Kennediego wobec szczepionki COVID-19 ma swoje źródło w pracy opublikowanej w 2022 roku w czasopiśmie Vaccine przez grupę lekarzy, profesorów uniwersytetów i badaczy.

„Decydujące badanie”

Praca recenzowana przez ekspertów zbadała analizę wtórną „poważnych niepożądanych zdarzeń zgłaszanych w badaniach klinicznych ze szczepionkami mRNA COVID-19 firm Pfizer i Moderna u dorosłych” i ustaliła, że ci, którzy otrzymali szczepionki mRNA, mieli o 16 procent wyższe ryzyko „nadmiernych poważnych niepożądanych zdarzeń” niż Ci w grupie placebo.

Badanie zostało, jak wiadomo, i nieco przewidywalnie odrzucone przez dużą część środowiska medycznego. Środowisko to jednak uważa, że nie docenia ono korzyści płynących ze szczepionek COVID-19 i przeszacowuje ryzyka. Powód stanowią wady metodologiczne, zniekształcone dobranie danych oraz ignorowanie szerszych skutków dla zdrowia publicznego.

Malhotra nie był jednak jednym z autorów badania, wyjaśnił jednak, że zaprezentował wyniki podczas wideokonferencji zespołu akcji MAHA 9 lipca, w której uczestniczyli również wysokiej rangi współpracownicy Kennediego. Twierdził, że badanie wywołało u wielu obecnych „moment holy shit”.

Malhotra jest znany z tego, że jest słuchany przez RFK Jr. Przyciągnął jego uwagę po raz pierwszy we wrześniu 2022 roku, gdy opublikował artykuł na temat „dezinformacji dotyczącej szczepionki COVID-mRNA” w Journal of Insulin Resistance, co doprowadziło do wywiadu telewizyjnego.

Po opuszczeniu studia Malhotra powiedział, że RFK Jr. był pierwszym, który zadzwonił. „Wytłumaczył, że chciałby podziękować mi za moją odwagę,” powiedział Malhotra. Od tego czasu obaj stali się sobie bardzo bliscy. Malhotra pomógł zebrać fundusze na nieudane kampanie prezydenckie Kennediego, a obaj wędrowali w październiku 2023 roku po wzgórzach Los Angeles w pobliżu domu Kennediego, który mieszka z żoną, aktorką Cheryl Hines.

Czy Trump zmieni „system”?

Malhotra ma teraz spotkać się osobiście z Trumpem jeszcze we wrześniu, aby przekazać mu podczas podróży do Kennediego i innych pracowników HHS swoje poglądy na temat szczepionki mRNA przeciw COVID-19.

„Myślę, że Trump to zrozumie, ponieważ jest to w jego interesie,” powiedział Malhotra. „Te informacje wskazują tylko w jednym kierunku. Z systemem jest coś bardzo nie tak. Uważam, że jak tylko zrozumie sytuację, to zachęci go to do zmiany systemu. Jest w stanie to naprawić. To może stworzyć trwałe dziedzictwo.”

Prognoza drastycznych działań w sprawie szczepionki COVID pojawia się po tym, jak Kennedy zlikwidował 500 milionów dolarów funduszy na rozwój szczepionek mRNA. Takie szczepionki wykorzystują kopię cząsteczki łańcucha RNA (mRNA), aby wywołać reakcję immunologiczną przeciwko określonym chorobom. Uzyskały one dużą „uwagę” od czasu pandemii COVID-19, gdy stały się bazą dla najczęściej stosowanych szczepionek na SARS-CoV-2.

Podczas wykładu w Malibu obecny był także gwiazdor Braveheart Mel Gibson. Malhotra powiedział, że Gibson podziękował mu za jego wypowiedzi, a obaj wymienili od tego czasu wiadomości tekstowe.

Dni po likwidacji finansowania minister HHS, który był krytykowany za nazwanie szczepionki COVID „najbardziej śmiertelną szczepionką wszech czasów”, podczas konferencji prasowej wyraził swoje przekonanie, że szczepionka mRNA COVID-19 jest niebezpieczna i może powodować „kontuzje”, takie jak zapalenie mięśnia sercowego, jak i zapalenie serca, które może prowadzić do problemów zdrowotnych od zmęczenia po zatrzymanie akcji serca.

Sprawca zaostrzył dyskusję

Sceptycyzm szczepionkowy przybrał niepokojący obrót na początku miesiąca, kiedy przeciwnik szczepionek otworzył ogień do Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) i zabił policjanta. Śledczy uważają, że mężczyzna zaatakował CDC z powodu nienawiści do szczepionki COVID-19 i najwyraźniej był przekonany, że przez to choruje – lub będzie chorował.

20 sierpnia, bez zaskoczenia, ponad 750 obecnych i byłych pracowników CDC, HHS i Narodowych Institucji Zdrowia (NIH) oskarżyło Kennedy’ego o szerzenie niebezpiecznej dezinformacji, która wzbudziła nieufność i przyczyniła się do strzelaniny w siedzibie CDC. Wezwali go do zaprzestania potwierdzania integralności naukowej CDC oraz zapewnienia bezpieczeństwa personelu do 2 września.

Argumentowali również, że Kennedy zagraża zdrowiu Amerykanów i podważa gotowość narodu na kryzysy zdrowotne.

W liście do Kongresu oraz do Kennedy’ego, który został opublikowany na stronie Save HHS, napisali: „Minister zdrowia Robert F. Kennedy Jr. jest współwinny zniszczenia amerykańskiej infrastruktury zdrowotnej i zagraża zdrowiu narodu, powtarzając nieprecyzyjne informacje zdrowotne.”

HHS odpowiedziało na to, że Kennedy „stanowczo wspiera pracowników CDC”, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, dodając, że „po tej wstrząsającej strzelaninie udał się do Atlanty, aby wyrazić swoje wsparcie i zaprezentować swoje głębokie szacunek. Każda próba powiązania szeroko wspieranych reform zdrowotnych z przemocą samobójczego sprawcy jest próbą polityzacji tragedii.”

The Daily Beast skontaktował się następnie z Białym Domem, HHS, Pfizer i Moderną w celu uzyskania komentarza.

Odpowiedział jedynie Biały Dom. Ich rzecznik Kush Desai stwierdził: „Rząd opiera się na złotym standardzie nauki i zobowiązuje się do radykalnej przejrzystości, aby podejmować decyzje dotyczące wszystkich Amerykanów. O ile rząd nie ogłosi nic innego, każdą dyskusję na temat polityki HHS należy jednak uważać za nieuzasadnioną spekulację.”

