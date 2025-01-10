„Zakaz kontaktów“ po trzęsieniu ziemi w Afganistanie: Mężczyźni nie mogą ratować obcych kobiet

Religijne szaleństwo: Zakaz kontaktów pomiędzy niezwiązanymi kobietami i mężczyznami doprowadził, według relacji świadków, do tego, że rany wielu kobiet nie były opatrzone, a niektóre pozostały pogrzebane pod gruzami po śmiertelnym trzęsieniu ziemi.

Po trzęsieniu ziemi w Afganistanie wielu mężczyzn ratowników pomagało mężczyznom, ale nie kobietom.

„Czułyśmy się, jakbyśmy były niewidzialne”, powiedziała wolontariuszka po doświadczeniu akcji ratunkowej we wschodnim Afganistanie.

Pierwsi ratownicy dotarli do wioski Bibi Aysha ponad 36 godzin po tym, jak trzęsienie ziemi w niedzielę zdewastowało osiedla w górskich regionach wschodniego Afganistanu. Ale zamiast przynieść ulgę, ich widok wzmocnił ich lęki: wśród nich nie było ani jednej kobiety.

Kultura afgańska, która nawet w sytuacjach kryzysowych jest egzekwowana przez rządzących Talibanów, zabrania kontaktu fizycznego między mężczyznami a kobietami, które nie są z rodziny. W wiosce Andarluckak w prowincji Kunar zespół ratunkowy szybko znosił rannych mężczyzn i dzieci oraz opatrywał ich rany, relacjonowała 19-letnia Aysha. Ale ona oraz inne kobiety i dziewczynki, z których niektóre krwawiły, były odsuwane na bok, powiedziała.

„Zgromadzili nas w kącie i potem zapomnieli”, powiedziała. Nikt nie zaoferował kobietom pomocy, nie zapytał, czego potrzebują, ani nawet do nich nie przemówił.

Tahzeebullah Muhazeb, męski wolontariusz, który udał się do Mazar Dara, również w prowincji Kunar, relacjonował, że wyłącznie męski zespół medyczny wahał się, aby wydobyć kobiety z gruzów zawalonych budynków. Zasypane i ranne kobiety leżały pod kamieniami, czekając na przybycie kobiet z innych wiosek, które mogłyby je wykopać.

