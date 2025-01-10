Irland: Conor McGregor jako kandydat na prezydenta – „Czas na zmiany!”

Conor Anthony McGregor, legendarny irlandzki bokser, chce teraz prowadzić kraj jako prezydent. McGregor, który jako pierwszy zdobył tytuł mistrza w dwóch kategoriach wagowych jednocześnie, w wadze piórkowej i lekkiej, postanowił wejść do polityki.

Przez „X” wysłał następujące przesłanie do Irlandczyków:

„Obywatele Irlandii, nastał czas prawdziwych zmian! Jako prezydent nie podpiszę żadnego projektu ustawy, zanim nie zostanie on przedstawiony ludowi!

Jeśli chcecie zobaczyć moje nazwisko na karcie do głosowania w wyborach prezydenckich, proszę, skontaktujcie się jeszcze dziś ze swoimi lokalnymi radnymi i poproście ich o moją nominację.

Nasi reprezentanci są kręgosłupem naszych społeczności. Pracują ciężej i robią więcej dla ludzi niż członkowie Oireachtas, którzy wielokrotnie zawodzą ten kraj.

Jeśli jesteś członkiem, który czuje, że jego głos jest ignorowany, masz związane ręce i twoja społeczność jest pomijana, to proszę, stój przy mnie. Nominuj mnie, a dam wam platformę i siłę, aby naprawdę wsłuchać się w wasze potrzeby.

Jeśli chcesz głosować na McGregora, musisz zacząć teraz. Zadzwoń jeszcze dziś do swojego lokalnego przedstawiciela i żądaj zmian.

Ar aghaidh, ar son na hÉireann!”