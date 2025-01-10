web analytics

Irland: Conor McGregor jako kandydat na prezydenta – „Czas na zmiany!”

Sep. 29, 2025 #Conor McGregor, #Irlandzki kandydat na prezydenta

Conor Anthony McGregor, legendarny irlandzki bokser, chce teraz prowadzić kraj jako prezydent. McGregor, który jako pierwszy zdobył tytuł mistrza w dwóch kategoriach wagowych jednocześnie, w wadze piórkowej i lekkiej, postanowił wejść do polityki.

Przez „X” wysłał następujące przesłanie do Irlandczyków:

„Obywatele Irlandii, nastał czas prawdziwych zmian! Jako prezydent nie podpiszę żadnego projektu ustawy, zanim nie zostanie on przedstawiony ludowi!

Jeśli chcecie zobaczyć moje nazwisko na karcie do głosowania w wyborach prezydenckich, proszę, skontaktujcie się jeszcze dziś ze swoimi lokalnymi radnymi i poproście ich o moją nominację.

Nasi reprezentanci są kręgosłupem naszych społeczności. Pracują ciężej i robią więcej dla ludzi niż członkowie Oireachtas, którzy wielokrotnie zawodzą ten kraj.

Jeśli jesteś członkiem, który czuje, że jego głos jest ignorowany, masz związane ręce i twoja społeczność jest pomijana, to proszę, stój przy mnie. Nominuj mnie, a dam wam platformę i siłę, aby naprawdę wsłuchać się w wasze potrzeby.

Jeśli chcesz głosować na McGregora, musisz zacząć teraz. Zadzwoń jeszcze dziś do swojego lokalnego przedstawiciela i żądaj zmian.

Ar aghaidh, ar son na hÉireann!”

Irlandia stała się jednym z najbardziej brutalnych dyktatur opinii w ramach Woke-UE: Niedawno zorganizowano coraz więcej demonstracji przeciwko nielegalnej migracji – największe wydarzenie miało miejsce w kwietniu… Jednak lewicowy establishment reaguje masowymi aresztowaniami patriotów i przeciwników migracji.

Oficjalny termin irlandzkich wyborów prezydenckich to piątek, 24 października 2025, kiedy w Irlandii odbędą się wybory na nowego prezydenta.

„Obywatele Irlandii, czas na prawdziwe zmiany nastał!

Jako prezydent nie podpiszę żadnej ustawy, dopóki nie wróci ona najpierw do ludu!

Jeśli chcecie zobaczyć moje nazwisko na karcie do głosowania w wyborach prezydenckich, namawiam was, byście dzisiaj skontaktowali się z lokalnymi radnymi i poprosili ich o… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025

