BERLIN – Usunięty pomnik: Obywatele piętnują tuszowanie i hipokryzję

Pomnik w swojej pierwotnej formie. | Foto: zrzut ekranu deutschlandkurier

Od DAVIDA BERGERA | Jak donosił wczoraj philosophia-perennis.com, pomnik ustanowiony przez Deutschlandkurier dla ofiar masowej imigracji w Berlinie został tylko kilka godzin po jego ustawieniu zakryty i usunięty przez policję. Świece i zdjęcia ofiar miały zostać włożone do worków na śmieci.

David Berger również był na miejscu i przeprowadził krótką rozmowę z reporterem Deutschlandkurier, Johannesem Schüllerem (Deutschlandkurier-Reporter Johannes Schüller), który od wczesnych godzin porannych relacjonował z „miejsca zdarzenia”:

Mahnmal für die Opfer der Masseneinwanderung:

Bürger prangern Vertuschung und Doppelmoral an! Ein vom DeutschlandKURIER🇩🇪 errichtetes Mahnmal für die Opfer der Masseneinwanderung wurde in Berlin nur wenige Stunden nach seiner Aufstellung von der Polizei abgeklebt und entfernt.… pic.twitter.com/NA6GYORSDy — Deutschland Kurier (@Deu_Kurier) September 5, 2025

Szczegóły dotyczące pomnika:

Jak opisuje Deutschland Kurier, inicjator upamiętnienia, monument nie jest przypadkowo złożony z pięciu tzw. mega-betonowych bloków, które, jak na co dzień w Niemczech, służą jako bariery do zabezpieczania dróg, placów i wydarzeń przed terroryzmem i atakami przestępców imigrantów. W opinii publicznej zyskały one smutną popularność jako „Merkel-Lego” lub „Merkel-Pollery”.

Każdy z użytych mega-betonowych bloków, które wczesnym rankiem specjalny dźwig zrzucił z ciężarówki, waży ponad 1,5 tony i ma długość 180 centymetrów oraz 60 centymetrów szerokości i głębokości. Cały pomnik osiąga wysokość 1,80 metra i całkowitą wagę 7,75 tony.

Tył pomnika ozdobiony jest wizerunkiem ówczesnej kanclerz Angeli Merkel, która, jak wiadomo, zainicjowała tę falę imigracyjną. | Zdjęcie: zrzut ekranu Deutschlandkurier.

Szybko pojawiły się służby porządkowe, aby zakryć przesłania na pomniku. Nie chcą, aby ludzie to widzieli. | Foto: Philosophia Perennis

Szybko przybył również wóz dźwigowy, który usunął betonowe bloki z przesłaniami.

