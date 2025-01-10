Trump naciska na europejskich przywódców do nałożenia sankcji na Chiny i wstrzymania zakupów rosyjskiego ropy

Trump dołączył do „koalicji chętnych” kierowanej przez Macrona i namawiał europejskich przywódców do nałożenia sankcji na Chiny z powodu ich rzekomego finansowania rosyjskiej wojny na Ukrainie poprzez zakupy ropy. Wezwał do natychmiastowego wstrzymania importu rosyjskiej ropy do UE, który przyniósł Moskwie w ciągu roku 1,1 miliarda euro, aby ograniczyć rosyjską gospodarkę wojenną.

Szczyt skoncentrował się nad „walką z rosyjską agresją” i uwydatnił zależność Europy od rosyjskiej energii mimo zachodnich sankcji. Trump podkreślił rolę Chin w wspieraniu rosyjskich wysiłków i domagał się wywarcia presji ekonomicznej, aby przerwać wsparcie Pekinu. Kontynuowanie zakupów rosyjskiej ropy przez Europę, które przynosi Moskwie znaczne dochody, stoi w sprzeczności z jej otwartym sprzeciwem wobec działań Rosji na Ukrainie.

Via disclose.tv

+++

Wczesna seksualizacja: Polityka „lalki z penisem“ i pedosłów

Na zlecenie państwa do niemieckich przedszkoli wchodzą dwie lalki pornograficzne o imionach „Lutz“ (z penisem i moszną) oraz „Linda“ (z waginą) i szczegółowo pokazują maluchom, jak działa wczesne dziecięce współżycie płciowe i jak można je jak najszybciej realizować.

Pracownica Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZgA) prezentuje „Lalkę Porno Lutz”.

GenderowE Freakshow w Niemczech przybiera coraz bardziej groźne rozmiary. Na zlecenie rządu „Lalka Porno Lutz” w przyszłości nie tylko będzie rozpowszechniać hardcore’ową pornografię i szaleństwo genderowe w żłobkach, ale także szczegółowo pokazywać małym dzieciom, jak wygląda wczesnodziecięcy stosunek seksualny i jak należy go jak najwcześniej realizować. To, co brzmi jak urzeczywistnienie pedogreenowej fantazji seksualnej, w rzeczywistości stanowi państwowo nakazaną, „przyjazną dzieciom edukację”.

+++

Rządowa klauzula: Kurs na zagładę pozostaje

Austriacki rząd obradował w klauzurze, a opublikowane wypowiedzi rysują wyraźny obraz. Robotnicy i emeryci mają płacić, podczas gdy rozbudowana aparatura państwowa, organizacje pozarządowe, dotacje dla mediów, cele klimatyczne i pomoc zagraniczna wciąż z radością pożerają miliardy.

Ten grożący kryzys gospodarczy jest efektem własnych działań – lockdownów, inflacji, sabotowanych umów energetycznych oraz polityki azylowej, która przerasta Austrię. Dopóki rząd i centralny komitet UE pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen pozostaną u władzy, droga ku szaleństwu będzie kontynuowana. To obywatel będzie płacił.

Aparat biurokratyczny wciąż się rozrasta, media otrzymują swoje dotacje, klimatyczna mafia jest dokarmiana pieniędzmi podatników, a każdy reżim na świecie, który nie wspina się na drzewo wystarczająco szybko, gdy Unia Europejska zadzwoni, dostaje swoją część. To nie jest oszczędzanie, to redystrybucja z dołu do góry, od tych, którzy produkują, do pasożytów.

Czytaj dalej na report24.news

+++

Prawie 75 procent uczniów pierwszych klas w dzielnicy Wiedeń-Margareten nie jest przygotowanych do szkoły.

W roku szkolnym 2024/25 w Wiedniu-Margareten odnotowano przerażającą wartość odsetka tzw. „uczniów wyjątkowych” w szkołach podstawowych. Czysto 75 procent uczniów pierwszych klas w tej dzielnicy uznaje się za nieprzygotowanych do szkoły.

W roku szkolnym 2024/25 odsetek uczniów pierwszych klas wyjątkowych – czyli tych, którzy nie mają wystarczających umiejętności języka niemieckiego, aby móc uczestniczyć w regularnych zajęciach – jest na bardzo wysokim poziomie. Statystykę tę prowadzi piąta dzielnica, Wiedeń-Margareten, gdzie odsetek wynosi alarmujące 73,8 procent – znacznie powyżej wiedeńskiej średniej wynoszącej 44,6 procent. Również inne dzielnice, takie jak Favoriten (63,1 procent) i Brigittenau (62,7 procent), wykazują wysokie wartości. Takie dane przedstawia nowe opracowanie Austriackiego Funduszu Integracji (ÖIF).

Czytaj dalej na exxpress.at

+++

Ryzyko śmierci z powodu szczepionki jest znacznie większe niż śmierci z powodu choroby.

Poniższy wykres ilustruje ryzyko śmierci w wyniku szczepienia w porównaniu do ryzyka śmierci z powodu choroby.

W każdym przypadku ryzyko śmierci z powodu szczepionki przewyższa ryzyko śmierci z powodu choroby.

W przypadku odry ryzyko śmierci z powodu choroby wynosi 1 do 40 000 000, a z powodu szczepionki 1 do 100 000.

Źródło: Impfen-Nein-Danke

+++ SATYRA REALNA +++

Z powodu 0,33 do 0,7% transpłciowych (zgodnie z Wikipedią)

zmieniamy język, definicje płci i zasady, np. w sporcie.

Ale ponad 20% niezaszczepionych było małą, głośną mniejszością,

na którą nikt nie chciał zwracać uwagi.

Systematycznie ich wykluczono.

+++ ZWIERZĘTA +++

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887