Kanadyjski rząd opublikował na swojej stronie internetowej ostrzeżenie przed podróżami, nie dotyczące obszarów kryzysowych czy wojennych, lecz wręcz przeciwnie – dla Niemiec, które najwyraźniej osiągnęły podobny status.

„Wysoka ostrożność wskazana”, brzmi kanadyjskie ostrzeżenie przed podróżami do Niemiec.

Kanadyjscy turyści powinni być szczególnie „uważni”.

Na stronie internetowej rządu kanadyjskiego ostrzega się teraz przed podróżami do Niemiec, ze względu na zagrożenie terrorystyczne obowiązuje „wysoka ostrożność”. Obywatele Kanady powinni być szczególnie „uważni”, jak również informuje apollo-news.

„Z powodu zagrożenia terrorystycznego w Niemczech obowiązuje wysoka ostrożność”, napisano na stronie rządu kanadyjskiego dotyczącej informacji o podróżach zagranicznych. Rząd ostrzega swoich obywateli przed podróżami do Republiki Federalnej, należy być „szczególnie ostrożnym”. Niemcy osiągnęły już drugi z czterech poziomów w kanadyjskim systemie ostrzegania przed podróżami. Tłem dla ostrzeżenia jest zagrożenie terrorystyczne, ale także zagrożenie ze strony skrajnie prawicowych przestępców. Codzienny szaleństwo związane z atakami nożowymi i gwałtami pozostaje jedynie na marginesie, co byłoby, w przeciwnym razie, zbyt wiele wymagać ze strony globalistycznego „pieska” Kanady.

Na temat zagrożenia terrorystycznego rząd Kanady pisze: „W Europie istnieje zagrożenie terrorystyczne”, ataki są „możliwe w każdej chwili” i „dalsze ataki są prawdopodobne”. Dlatego obywatele Kanady powinni być ostrożni podczas wizyt w budynkach rządowych, szkołach, miejscach kultu, na lotniskach oraz innych węzłach komunikacyjnych, a także w „publicznych miejscach, takich jak atrakcje turystyczne, restauracje, bary, kafejki, centra handlowe, jarmarki bożonarodzeniowe, hotele i inne miejsca, gdzie przebywają obcokrajowcy”.

Ostrzeżenie przed kieszonkowcami.

Należy „zawsze zwracać uwagę na otoczenie w miejscach publicznych”. Należy być „szczególnie czujnym”, gdy odwiedza się „wydarzenia sportowe” lub uczestniczy w „świętach religijnych” oraz „publicznych uroczystościach”. Oprócz zagrożenia terrorystycznego istnieje także „przestępczość drobna, taka jak kieszonkowcy i kradzieże torebek”.

W podpunkcie „przestępstwa z użyciem przemocy” kanadyjski rząd ostrzega również przed „skrajnymi prawicowcami”. Choć rząd twierdzi, że przestępstwa z użyciem przemocy są „rzadkie”, to się zdarzają. W Niemczech „skrajni prawicowcy popełniają przestępstwa przeciwko przedstawicielom mniejszości etnicznych, religijnych lub politycznych”. Choć turyści „nie są celowo atakowani”, „może się zdarzyć, że znajdziesz się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie”, dodaje rząd.

Największe zagrożenie na niemieckich ulicach jest jedynie wspomniane przelotnie. Tak więc kanadyjski rząd pisze: „Przestępstwa z użyciem przemocy, takie jak ataki nożowe i ataki samochodowe, miały miejsce w zatłoczonych miejscach, takich jak dzielnice handlowe i centra transportowe”. Również tutaj zachęca się własnych obywateli do „czujności wobec otoczenia”.

