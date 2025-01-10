Kwiaty wzbogacenia z bliska i daleka – spojrzenie wstecz

Atak nożem przez dziesięciu Afgańczyków na dwóch mężczyzn w Berlinie

W nocy z soboty na niedzielę w Berlinie-Mitte dwóch mężczyzn zostało ranionych w wyniku ukłuć. Według informacji policji zdarzenie miało miejsce około godziny 1:45 na Friedrichsbrücke.

B.Z. informuje, że grupa napastników składała się z „trzech kobiet i siedmiu mężczyzn”. Zgodnie z doniesieniami gazety, mieli to być Afgańczycy. Ofiary, w wieku 25 i 26 lat, zostały ranne w twarz i plecy. Jeden z nich doznał rany ukłutej w wargę, a drugi kilku ran na plecach.

Nie było zagrożenia życia. Źródło: apollo-news.net

DORTMUND – „Mężczyzna z nożem” napada na dzieci na placu zabaw

Niepokojące sceny w sobotę wieczorem w Dortmundzie: 47-letni mężczyzna najpierw zaatakował dwóch jedenastoletnich chłopców na placu zabaw, a następnie groził funkcjonariuszom policji podczas zatrzymania.

Bezpaństwowy podejrzany miał zbliżyć się z nożem do obu kuzynów i ich zastraszyć. Następnie, według policji, sięgnął po torbę jednego z chłopców, przeszukał ją i ukradł nieokreśloną kwotę gotówki. Gdy świadkowie zauważyli napad, 47-latek uciekł. Dzięki opisom świadków i nagraniom z monitoringu, policjanci zatrzymali podejrzanego kilkaset metrów dalej.

Źródło: welt.de

Zabójstwo w Magdeburgu: Syryjczyk zabija kobietę na deptaku

MAGDEBURG (Saksonia-Anhalt) – Kawiarnie, grille, ogrody piwne – ulica Lübecker tętni życiem w weekend. Rodziny spacerują, starsi i młodsi korzystają ze słońca, wszystko wydaje się spokojne. Jednak w tę niedzielę perypetie przemocy niszczą tę sielankę.

Kobieta (59 lat) jest goniona ulicą przez napastnika z nożem tuż po 12:00 w południe. Świadkowie słyszą krzyki. Ofiara ratuje się w wejściu do biurowca, w którym znajduje się także siłownia. Jednak napastnik podąża za nią do klatki schodowej – wielokrotnie ją dźga.

Czytaj dalej na bild.de

Grupa „młodzieżowa“ bije brutalnie 15-latka – policja aresztuje pięć osób

Policja aresztowała pięciu podejrzanych, którzy mieli pobić 15-latka w Stuttgarcie. Ofiara została ciężko ranna, ale nie zagraża jej życie, jak powiedziała rzeczniczka policji.

Pięć osób jest w areszcie, w sumie dziewięć osób podejrzanych: dwóch 15-letnich Syryjczyków, dwóch 16-letnich Syryjczyków i jeden 17-letni Sudanese od końca sierpnia przebywa w areszcie. Oskarżono ich o usiłowanie zabójstwa. 16-letnia Niemka pochodzenia irackiego również została aresztowana, ale szybko wyszła na wolność. W sumie dziewięć osób jest podejrzanych. Grupa miała zaczepić 15-latka, który wracał do domu, a następnie go zaatakować. Powalili ofiarę na ziemię i kopali oraz bili ją. Dopiero gdy świadkowie zwrócili uwagę, podejrzani się wycofali i uciekli.

Czytaj dalej na focus.de

SZWAJCARIA: Bazylea – Poważnie ranny: Somalijczyk kilkakrotnie dźgnął Szwajcara w S-Bahn

Koszmar dla 31-letniego Szwajcara w S-Bahn między Bazyleą a Olten SO: W środę wieczorem 21-letni Somalijczyk poważnie zranił go nożem.

W środę wieczorem, krótko po godzinie 20, w S-Bahn na trasie Bazylea-Olten, przed przystankiem w Frenkendorf BL, 21-letni Somalijczyk wyciągnął broń typu nóż i kilkakrotnie dźgnął Szwajcara. Gdy S-Bahn zatrzymał się zgodnie z rozkładem w Frenkendorf, sprawca oraz jego towarzysz uciekli w nieznanym kierunku.

Zaatakowany, 31-letni Szwajcar, opuścił S-Bahn ciężko ranny w Liestal. Tam został zaopiekowany przez osoby trzecie do przybycia służb medycznych. Następnie został przewieziony do szpitala. Sprawca oraz jego 18-letni towarzysz z Etiopii zostali zatrzymani w wyniku natychmiast wszczętej obławy w pobliżu stacji kolejowej w Frenkendorf.

Źródło: blick.ch

WIEDEŃ: …i tak teraz wyglądają „obywatele austriaccy”

Akcja poszukiwawcza wiedeńskiej policji okazała się sukcesem. Trzech z czterech poszukiwanych mężczyzn udało się zidentyfikować na podstawie wskazówek od mieszkańców. Poszukiwania czwartego podejrzanego nadal trwają.

Po zidentyfikowaniu trzech mężczyzn, teraz poszukiwany jest jeszcze czwarty domniemany sprawca (źródło zdjęcia: LPD Wiedeń)

31.08.2025 wiedeńska policja na zlecenie Prokuratury Wiedeńskiej opublikowała zdjęcia z monitoringu wideo czterech nieznanych sprawców w związku z podejrzeniem ciężkiego uszkodzenia ciała (informowaliśmy). Dzięki szczegółowym wskazówkom od mieszkańców, trzech podejrzanych zostało zidentyfikowanych.

Są to obywatele austriaccy (!!!) w wieku 19 i 20 lat. Śledztwo i publiczne poszukiwania czwartego podejrzanego trwają.

Źródło: polizeiticker.at

WIEDEŃ: – Atak nożem: 18-latek ranny

W nocy z piątku na sobotę na Schwedenplatz (Stare Miasto) doszło do brutalnej konfrontacji. Według pierwszych informacji policji, 18-letni mężczyzna był w drodze z przyjacielem, gdy został zaatakowany przez obecnie nieznanego sprawcę.

W trakcie „konfrontacji” nieznajomy miał zadać młodemu mężczyźnie rany nożem. 18-latek został przewieziony przez wiedeńską służbę ratunkową do szpitala. Według policji jego życie nie jest zagrożone. Trwają dochodzenia w sprawie dokładnego przebiegu zdarzeń oraz tożsamości sprawcy.

Źródło: oe24.at

Ekipa śledcza bada sprawę w Grevenbroich: Sędzia wysłał napastnika nożem z Südstadt do aresztu

GREVENBROICH – W nocy z piątku na sobotę w Südstadt w Grevenbroich trzech „mężczyzn” zostało zranionych nożem, jeden z nich w klatkę piersiową. Policja zablokowała miejsce przestępstwa, a dwóch podejrzanych zostało aresztowanych. 32-latek został doprowadzony przed sędziego śledczego.

Dzień po krwawym incydencie wydaje się, że w Südstadt w Grevenbroich zapanował spokój. Policyjna taśma z jednego z wieżowców została usunięta, a wszelkie ślady ataku nożem zlikwidowane. Mimo to zbrodnia, która miała miejsce w budynku niedaleko ulicy Kolpingstraße w noc z piątku na sobotę, jest nadal głównym tematem rozmów wśród mieszkańców.

Źródło: rp-online.de

BERLIN – „27-latek“ odgryzł pasażerowi opuszek palca, wpadł w grupę ludzi, a następnie przejechał rowerzystę

Intensywna kłótnia między dwoma „braćmi z Saksonii“ w małym samochodzie kosztowała w niedzielę życie jednego człowieka na granicy Berlina, a kilku innych zostało rannych. „27-letni kierowca” najpierw wjechał w grupę ludzi, a potem jego auto potrąciło rowerzystę.

Całkowicie zniszczone – przy transporcie wraku samochodu ujawniają się rozbite rowery. Foto: Axel Billig / Pressefoto Wagner

Po tym, jak kierowca odgryzł pasażerowi opuszek palca, zjechał na chodnik i potrącił tam trzech pieszych. Pasażer krwawiąc gwałtownie uciekł z pojazdu, a sprawca kontynuował jazdę.

Zaledwie kilkaset metrów dalej na ścieżce rowerowej potrącił rowerzystę. Rzecznik straży pożarnej: „Rowerzysta zmarł na miejscu z powodu ciężkich obrażeń.”

Źródło: bild.de

21-latek chciał zażegnać kłótnię i został ciężko ranny. Policja zatrzymała „podejrzanego” po ataku nożem.

Po ataku nożem 21-letni Bottroper był przez pewien czas w stanie zagrożenia życia. Teraz został zatrzymany podejrzany.

W Bottrop patrole natknęły się na ofiarę. Mężczyzna doznał poważnych ran kłutych. Karetka przewiozła 21-latka z Bottrop do szpitala. Jego stan zdrowia był przez pewien czas krytyczny, obecnie jest stabilny.

Policja zakłada, że 21-latek próbował zażegnać kłótnię, po czym został zaatakowany nożem przez „33-latka z Bottrop”. „Bottroper” uciekł. Policja zdołała zidentyfikować i ostatecznie zatrzymać „podejrzanego”. „Mężczyzna” przebywa w areszcie śledczym.

Źródło: dorstenerzeitung.de

Uwaga: Kto jest „podejrzanym 33-latkiem z Bottrop”, oczywiście nie wiadomo.

INGOLSTADT: Kobieta pobita przez Afrykanina w pociągu: pasażerowie interweniują

W pociągu z Norymbergi do Ingolstadt w czwartek rano doszło do poważnej awantury między mężczyzną a kobietą. Policja prowadzi śledztwo po tym, jak doszło do uderzeń w stronę współpasażerki.

Podczas podróży pociągiem eskalowała kłótnia między 29-letnim Nigeryjczykiem a 39-letnią Egipcjanką. Po tym, jak Afrykanin miał źle mówić o innych narodach, kobieta poprosiła go, aby zaprzestał takich wypowiedzi.

Nigeryjczyk zaczął ją wtedy obrażać w najgorszy sposób, a następnie uderzył ją dwa razy pięścią w twarz. Otaczający pasażerowie byli świadkami zdarzenia, złapali Nigeryjczyka i przytrzymali go aż do przybycia policji.

Źródło: tag24.de

Inne „incydenty” w przygotowaniu

