Kwiaty wzbogacenia z bliska i daleka – przegląd.

HAMBURG – Czarny napada na 70-letnią kobietę przy drzwiach wejściowych

70-letnia kobieta została w czwartek wieczorem, 14 sierpnia, na drodze do wielorodzinnego budynku przy Arnkielstraße w Hamburgu, zaczepiona przez nieznanego mężczyznę, który zapytał o drogę.

Gdy o godzinie 23.00 wróciła do domu i chciała otworzyć drzwi, nagle stał za nią nieznajomy. Tym razem jednak z mniej nieszkodliwymi zamiarami.

Po tym, jak 70-latka została zaskoczona przez swojego prześladowcę przy drzwiach, nieznajomy zaatakował ją w celach seksualnych. „Kobieta głośno wołała o pomoc, co zwróciło uwagę sąsiadów” – z powodzeniem. Mężczyzna odstąpił od niej i uciekł w nieznanym kierunku. Kobieta doznała lekkich obrażeń w wyniku ataku.

MÜNCHEN – Przypadek 1 – Gryzący Nafri popycha 63-latka ze schodów i gryzie pomocnika

Mężczyzna, którego śledczy określili jako północnoafrykański/południowoeuropejski typ fenotypowy, mający około 30 lat, popchnął mężczyznę na stacji Pasing w Monachium ze schodów. Wcześniej sprawca popełnił kilka przestępstw, jak wykazały analizy wideo. Przed atakiem na 63-latka w Pasing, według informacji Federalnej Policji, groził dwóm innym mężczyznom na przystanku S-Bahn przy Stachus i opluł ich.

Niezaangażowani podróżni zwrócili uwagę na incydent i chcieli pomóc 63-latkowi. Napastnik zwrócił się następnie w stronę pomocnika, objął go, ale stracił równowagę, w wyniku czego obaj mężczyźni spadli kilka stopni schodów na sam dół. Tam rozwinęła się prawdziwa walka: według informacji Federalnej Policji na nagraniach wideo widać, jak pomocnik niespodziewanie rzucił sprawcę na ziemię chwytem judo. Inny pomocnik chwycił za przedramiona nieznajomego, musiał jednak puścić, gdy ten go ugryzł. Następnie sprawca uciekł.

München – Sprawa 2 – Banda migrantów zaatakowała 38-latka w Monachium nożem i okradła go z gotówki

Pięcioosobowa banda migrantów zaatakowała w środę po południu 38-letniego mężczyznę w Monachium-Schwabing. Sprawcy zażądali jego telefonu komórkowego, zaatakowali go ciosami oraz nożem, a także okradli z gotówki i dokumentów.

Mężczyzna bronił się, kopiąc jednego z napastników. Według policji „ten z kolei zranił 38-latka nożem w okolicach stopy”. Następnie wszyscy pięciu napastników wspólnie się na niego rzucili. „W dalszym przebiegu wszyscy pięciu uderzało 38-latka i zabrało mu osobiste dokumenty oraz gotówkę w wysokości kilku set euro”, podano w komunikacie.

Bawaria – Kitzingen: 13-latka krzyczała o pomoc – Syryjczyk napada na dziewczynkę w basenie

13-latka krzyczy o pomoc w jednym z basenów na Unterfrankens. Niedługo później policja aresztuje 20-letniego Syryjczyka. Miał również werbalnie molestować inną dziewczynkę.

Po oskarżeniu o molestowanie seksualne 13-latki w basenie w Unterfrankens, mężczyzna trafił do aresztu. 20-latek jest podejrzewany o seksualne wykorzystywanie dzieci w basenie w Kitzingen, poinformowała policja. 13-latka krzyczała o pomoc po incydencie, wyrwała się i powiadomiła ratownika. Bezzwłocznie potem mężczyzna miał jeszcze werbalnie molestować 14-latkę. Ratownik przytrzymał podejrzanego, aż policjanci go zabrali. Obecnie przebywa w areszcie śledczym. 13-latka została na miejscu lekko ranna.

WIEDEŃ – Policja zatrzymuje duet seryjnych rabusiów

Wiedeńska policja aresztowała w czwartek dwóch seryjnych rabusiów, którzy są podejrzewani o dokonanie siedmiu udanych i jednej nieudanej kradzieży w sklepach z paliwem i kioskach.

Podczas tych przestępstw zawsze jeden z dwóch zamaskowanych mężczyzn w ciemnym ubraniu stał na straży w wejściu, podczas gdy jego wspólnik przeprowadzał właściwą akcję. Zawsze groził pistoletem – jak się okazało, był to wyglądający bardzo realistycznie pistolet gazowy – pracownikom. Dzięki „intensywnym dochodzeniom kryminalnym“ udało się ustalić obu podejrzanych – 19-letniego mężczyznę, którego obywatelstwo początkowo było niejasne, oraz 20-letniego „obywatela Rosji”. Zostali przyłapani na przygotowaniach do kolejnego napadu na kiosk i aresztowani. Policjanci znaleźli u nich pistolet gazowy, paralizator, akcesoria do maskowania, pojemnik na łup, gotówkę oraz telefony komórkowe.

DORTMUND – Mężczyzna poważnie ranny w ataku nożem

Po próbie zabójstwa w sobotni wieczór (23.08.2025) w Dortmundzie policja poszukuje teraz dwóch młodych mężczyzn na podstawie zdjęć. Są podejrzewani o to, że poważnie zranili nożem 42-letniego mężczyznę. Policja wcześniej prosiła o informacje od świadków.

Dwaj nieznani podejrzani użyli ciosów i kopnięć w stosunku do 42-latka. W trakcie konfrontacji jeden z podejrzanych zadał ofierze cios nożem w lewą stronę.

TIROL – Wattens: Brutalna inwazja domowa – właściciel hotelu (79) ciężko ranny

W Wattens w piątkowy wieczór doszło do inwazji domowej. Właściciel hotelu został przy tym ciężko ranny. Rabusiom udało się uciec.

Poważne przestępstwo wstrząsnęło w piątkowy wieczór hotelem w Wattens (Tyrol): 79-letni właściciel został brutalnie zaatakowany przez dwóch nieznanych sprawców i ciężko ranny. Według informacji krajowego biura kryminalnego Tyrol, mężczyźni weszli do prywatnej części hotelu około godziny 22:15 i zaatakowali hotelarza. „Mieliśmy do czynienia z masową przemocą wobec ofiary – były kopnięcia i uderzenia,” wyjaśniła rzeczniczka LKA Larissa Gossner w rozmowie z „Krone”.

Sprawcy żądali gotówki, którą ciężko ranny mężczyzna ostatecznie wydał. Następnie napastnicy uciekli w nieznanym kierunku. Wysokość łupu jest nadal przedmiotem dochodzenia.

BAYERN – Cham: 16-letnia dziewczyna seksualnie molestowana – świadkowie poszukiwani

W poniedziałek, 25 sierpnia, około godziny 17:35, 16-letnia dziewczyna szła ulicą Meranweg w kierunku dworca kolejowego w Cham. Nieznany mężczyzna, który ją wcześniej śledził, zagadał do niej i dotknął jej przez ubranie w okolicach piersi, pośladków oraz w strefie intymnej. Mężczyzna próbował także ją pocałować.

55-letni mężczyzna, który łowił ryby poniżej Meranweg, zauważył tę sytuację i podszedł do obu osób. Nieznany mężczyzna uciekł. 55-latek oraz inny przechodzień odprowadzili 16-latkę na komisariat policji, gdzie incydent został natychmiast zgłoszony. Pomimo działań poszukiwawczych mężczyzna, który był w wieku około 25-30 lat, z ciemniejszą karnacją (prawdopodobnie o typie arabskim), nie został odnaleziony.

MECKLENBURG-VORPOMMERN – GÜSTROW: „To była rzeź” – Afgańczyk zabija rodaka w ośrodku azylowym

W ośrodku azylowym w Güstrow, Afgańczyk (23) atakuje dwóch rodaków nożem. Jeden mężczyzna umiera, drugi jest w stanie krytycznym. Sprawca został aresztowany.

W obiekcie wspólnego zakwaterowania dochodzi do krwawego incydentu. 23-letni Afgańczyk atakuje dwóch swoich rodaków nożem. Świadkowie relacjonują dramatyczne sceny w budynku. „To była rzeź”, mówi jeden z mieszkańców. Napastnik wielokrotnie dźgał jedną z ofiar. W wyniku napadu umiera 25-letni mężczyzna, a inny mężczyzna odnosi obrażenia zagrażające życiu i zostaje przewieziony do szpitala. Prokuratura w Rostocku informuje, że domniemany sprawca został już aresztowany.

