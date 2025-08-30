Podczas gdy z ekranów głośno sprzedaje się nam „bezprecedensowe” sankcje, „zdecydowane działania przeciwko agresorowi” i „walkę z reżimem Putina”, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

To nie jest podwójna moralność, lecz zimna, systematyczna symulacja. Spektakl dla naiwnego podatnika – finansowany, oczywiście, przez tych samych.

Podczas gdy urzędnicy UE z dumą uchwalają 14., 15. czy 27. pakiet sankcji, rosyjskie tankowce wciąż otrzymują zezwolenia, ubezpieczenia, certyfikaty techniczne – bezpośrednio z Europy. Dokładnie te statki, które rzekomo nie powinny już istnieć, wypływają z oficjalnym błogosławieństwem.

„I najlepsze: wszystko całkowicie legalne. Porządnie podpisane, ostemplowane i zarchiwizowane.”

Flota cieni? To po prostu interes.

W latach 2024–2025 sprzedano ponad 230 starych tankowców do Rosji lub rosyjskich słupów – za pośrednictwem offshore’owych konstrukcji, firm widmo i tzw. „flag komfortu”. Sprzedawcy? Poważne armatorzy z Europy i USA. Obrót? Ponad 6 miliardów dolarów.

👉 Źródło: The Guardian

Przykład?

Brytyjski biznesmen John Michael Ormerod zorganizował ponad 20 tankowców dla rosyjskiego koncernu naftowego „Lukoil” przez firmy-widma za granicą. A brytyjski rząd? Reagował dopiero, gdy statki były już w drodze i zarobiły miliony dla Moskwy.

👉 Źródło: Comsure Group

Nawet Lloyd’s Register, rzekomo bastion zachodnich wartości, nadal grzecznie sprawdza rosyjskie statki – ale najwyraźniej tylko dokumenty. Naruszenia? „Brak jurysdykcji”, mówi się.

👉 Źródło: Lloyd’s List

Cypr i Malta, mimo członkostwa w UE, dalej pomagają w rejestracji rosyjskich firm-słupów i armatorów – i dobrze na tym zarabiają.

👉 Źródło: Le Monde

Ubezpieczenie? Oczywiście, nie ma problemu – nawet dla statków, które „oficjalnie” nie są rosyjskie, lecz zarejestrowane na Wyspach Marshalla lub Saint Kitts. Na papierze wszystko jest w porządku.

👉 Źródło: Financial Times

Sankcje? Jakie sankcje?

UE nadal importuje rosyjską ropę – pośrednio. „Uszlachetnione” produkty wracają z Indii lub Chin do Europy. Skąd pochodzi ropa naftowa, woli się nie wiedzieć.

👉 Źródło: Reuters

Porty w Hiszpanii, Grecji i Malcie nadal przyjmują statki, które zajmują się handlem rosyjską ropą – częściowo bezpośrednio, częściowo przez pośredników.

👉 Źródło: Politico

Niemcy także nadal importują rosyjską ropę – przy pomocy tzw. „wyjątków” lub pośrednich dróg przez kraje trzecie.

👉 Źródło: Der Spiegel

Wielka Brytania i Szwecja także biją na alarm: W Morzu Północnym i Bałtyckim miesięcznie dostrzega się do 40 podejrzanych tankowców z wątpliwymi dokumentami.

👉 Źródło: AP News

👉 Źródło: Financial Times

Podsumowanie: To nie jest walka z Rosją – to spektakl dla wyborców, stunt PR-owy dla mediów i ogromny interes dla lobbystów i ubezpieczycieli.

Rosyjska ropa nadal płynie.

Zyski zostają w Europie.

Sankcje istnieją tylko na papierze.

A my płacimy rachunek; w postaci inflacji, rosnących cen energii, rosnącego obciążenia podatkowego – i całkowitego utraty zaufania do klasy politycznej.

