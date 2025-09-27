Trump wzywa do ścigania karnego amerykańskiego miliardera George’a Sorosa

Na swoim koncie na Truth Social, prezydent USA wysyła zdecydowane ostrzeżenie do rodziny Soros.

Prezydent USA Donald Trump zażądał ścigania karnego amerykańskiego miliardera i lewicowego filantropa George’a Sorosa oraz jego syna z powodu rzekomego finansowania gwałtownych protestów w całym kraju. (Fabrice COFFRINI) (Fabrice COFFRINI/AFP/AFP)

„George Soros i jego wspaniały radykalny lewicowy syn powinni być oskarżeni zgodnie z ustawą RICO za swoją pomoc w gwałtownych protestach i wiele więcej w całych Stanach Zjednoczonych. Nie pozwolimy, by ci szaleńcy dalej dzielili Amerykę i nie damy jej nawet szansy, by ‚odetchnęła‘ i była wolna.

Soros i jego grupa psychopatów wyrządzili ogromne szkody naszemu krajowi! To obejmuje także jego szalonych przyjaciół na Zachodnim Wybrzeżu. Uważajcie, obserwujemy was! Dziękuję za waszą uwagę w tej sprawie!”

Kongolczyk (17) umiera podczas ucieczki przed policją: Lozanna pogrąża się w zamieszkach

Lozanna (Szwajcaria) – Płonące barykady, koktajle Mołotowa, zniszczony autobus: Gdy tylko słońce zachodzi, malownicze miasto nad Jeziorem Genewskim zmienia się w pole bitwy.

17-letni Kongolczyk ginie podczas pościgu za skradzionym skuterem

W nocy z poniedziałku na wtorek przemoc wybuchła ponownie. Około 200 młodych ludzi demolowało po raz drugi z rzędu – oraz zaatakowało policję. Dotyczyły tego kamienie, butelki zapalne i fajerwerki. Kontenery i kosze na śmieci stanęły w płomieniach. Także autobus komunikacji miejskiej został poważnie uszkodzony.

[…]

Tło zamieszek: śmierć nastolatka. Według „Blick” chodziło o 17-letniego Marvina, który pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga. W niedzielę jechał z nadmierną prędkością przez strefę 30 km/h. Z relacji policji wynika, że skuter został zgłoszony jako skradziony już w sobotę. Gdy patrol próbował go zatrzymać, przyspieszył – doszło do wypadku. Marvin M. odniósł ciężkie obrażenia i wkrótce potem zmarł.

Mayah Sommers: Czy wobec 14-latki w Szkocji zaczyna się opór?

Europa, jaką znaliśmy, rozpada się pod naporem inwazji z krajów islamskich, gdzie panują bieda i przemoc. Nasze rządy poświęcają swoje narody dla fałszywej tolerancji. Jednak w Szkocji zapala się iskra. 14-letnia Mayah Sommers, znana jako „Młoda Królowa Szkotów”, przeciwstawiła się potencjalnemu gwałcicielowi – z nożem i siekierą.

Sommers w ciągu kilku godzin stała się gwiazdą mediów społecznościowych i porównywano ją do Joanny d’Arc. Czy to moment, w którym europejscy mężczyźni przestaną odwracać wzrok i zaczną chronić swoje córki?

W Dundee, Szkocja, 23 sierpnia 2025 roku miało miejsce akt czystej odwagi, który przypomina epickie walki z dawnych czasów. Wieczorem na St Ann Lane, w pobliżu Coupar Angus Road w dzielnicy Lochee, 14-letnia Mayah Sommers stanęła naprzeciw mężczyzny, który zagrażał jej i jej siostrze. Napastnik, imigrant z Bliskiego Wschodu, sam sfilmował tę scenę – cyniczna próba upokorzenia swoich ofiar lub zapowiedź czegoś gorszego.

Policja przybyła na miejsce, ale zamiast zatrzymać filmującego, który terroryzował dziewczyny, założyli Mayah kajdanki. Zarzut: nielegalne posiadanie broni białej. To jakiś żart – dziewczyna, która się broni, zostaje skryminalizowana, podczas gdy sprawca zagrożenia może przejść bez większych konsekwencji.

Powracający pomimo premii: Ponad 15 000 migrantów ponownie wjechało na teren Niemiec po wspieranym wyjeździe

Ponad 15 000 osób, które dobrowolnie opuściły Niemcy z pomocą finansową państwa, ponownie wjechało do kraju od 2015 roku. Wynika to z odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zapytanie posła Bundestagu z partii AfD, Sebastiana Münzenmaiera, która jest w dyspozycji NIUS.

Tysiące migrantów wróciło do Niemiec – mimo że otrzymali oni premie za wyjazd do swojej ojczyzny.

Liczby te rodzą pytania dotyczące skuteczności programów powrotu, które mają na celu obniżenie kosztów dla państwa i krajów związkowych.

[…]

Wysokość premii wyjazdowej w programie REAG/GARP różni się w zależności od wieku zainteresowanych, układu rodzinnego i kraju docelowego, typowo jednak obejmuje zasiłek startowy w wysokości 1 000 euro dla dorosłych i nieletnich bez opieki oraz 500 euro dla dzieci poniżej 18 roku życia.

[…]

Dla rodzin obowiązuje górna granica 4 000 euro w przypadku zasiłku startowego, podczas gdy w przypadkach wcześniejszego wyjazdu może być przyznawana dodatkowa kwota specjalna w wysokości 500 euro. „…“

Tak więc UE ratuje światowy klimat

Rosja dostarcza gaz z Syberii do Chin rurociągiem, Chiny go skraplają, wysyłają w tankowcach LNG, które są za duże dla Kanału Sueskiego, do Europy i sprzedają tam, co potraja cenę. Na to nakłada się podatek od CO2.

