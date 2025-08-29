„Strażnicy konstytucji“ szaleją: Ewangelicko-luterański Kościół z powodu krytyki koronawirusa i klimatu pod obserwacją

Pan inspektor ma opozycję pod szczególnym nadzorem | Foto: Imago



Niesamowite wydarzenie w Badenii-Wirtembergii po raz kolejny potwierdza, że ochrona konstytucji ostatecznie stała się policją przekonań kartelu partyjnego i jego absurdalnych narracji.

Od trzech lat Ewangelicki Kościół Wolnych Chrześcijan w Riedlingen (Evangelische Freikirche Riedlingen vom Inlandgeheimdienst des Bundeslandes) jest obserwowany przez krajowy wywiad jako „ekstremistyczne dążenie” (!), ponieważ jego pastor Jakob Tscharntke ośmiela się wypowiadać na tematy takie jak szczepienia przeciwko koronawirusowi, zmiany klimatyczne czy rasizm, a więc święte krowy państwa lewicowego. W aktualnym raporcie ochrony konstytucji stwierdza się, że Tscharntke szerzy „polityczne treści i stanowiska, które podważają zaufanie do demokratycznych procesów decyzyjnych oraz przedstawicieli i instytucji państwowych w sposób antykonstytucyjny” – na przykład „ekstremistyczne teorie spiskowe” i porównania do nazizmu. W ubiegłorocznym raporcie zarzuca mu się: „Ponadto, poniża polityków i częściowo demonizuje ich przez mieszanie z treściami religijnymi”. U państwowych szpiegów budzi to obawę, że ze względu na dużą zasięg internetowy Tscharntke, członkowie kościoła mogą się radykalizować.

Już na początku 2022 roku kaznodzieja znalazł się w kręgu zainteresowań ochrony konstytucji, gdy nazwał polityków „rządzącymi w sposób bezprawny i arbitralny”, którzy „są kontrolowani przez złe, sataniczne moce, które stoją za nimi”. Mówił o „terroryzmie koronawirusowym” i „wojnie światowej koronawirusowej”. Od tej pory co roku zarzuca mu się, że „podważa zaufanie do instytucji w sposób antykonstytucyjny”. To, że ten zarzut mógłby dotyczyć polityków, którzy odpowiadają za takie działania, a nie obywateli, którzy korzystają z prawa do wolności religii i wypowiedzi, nie przychodzi na myśl sługom państwa partyjnego. Jak zwykle nie zadają sobie trudu, aby konkretnie udowodnić, które wypowiedzi Tscharntke naruszają konstytucję i dlaczego. Zamiast tego, oskarżają go o „bronią prorosyjskich kampanii dezinformacyjnych” w związku z wojną na Ukrainie. Słowa: „Bóg kocha różnorodność. Nie jednolity brąz, który powstaje w wyniku zmieszania czerwonego i zielonego, jak można to niestety wyraźnie zaobserwować w politologicznej teorii kolorów”, ochrona konstytucji interpretuje jako rasizm. Pastor wyraźnie podkreślał, że wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boży i przez niego kochani, a radość powinna być czerpana z tożsamości swojego narodu i różnorodności narodów. Rasizm pojawia się tam, gdzie „nie można już wspominać o różnorodności ras”, „gdzie nie można już nazywać białego białym, a czarnego czarnym”, mówił.

Zielone wezwania do walki i lewicowe fantazje rewolucyjne nie są tematem dla ochrony państwowej.

Zatem nie ma mowy o poniżaniu rasy, wręcz przeciwnie. Również to, że Tscharntke wielokrotnie zdecydowanie sprzeciwia się aborcjom, jest dla jego obserwatorów cierniem w oku. Z tego konstruują twierdzenie, że „celowo łączy chrześcijańsko-fundamentalistyczne poglądy z odrzuceniem państwa”. Te niedorzeczne sugestie dowodzą, że biura ochrony konstytucji są opanowane przez lojalnych wobec państwa strażników przekonań, którzy nie mają już pojęcia o swoim prawdziwym zadaniu i wykazują znaczne luki w wykształceniu. Tylko w ten sposób można zrozumieć absurdalne zniekształcenia i błędne interpretacje, które przypisuje się pastorowi. Jak już wcześniej notoriousne „opinia”, która klasyfikowała AfD jako rzekomo „zdobytą ekstremistyczną dążenie”, także te raporty ochrony konstytucji z Badenii-Wirtembergii czytają się tak, jakby zostały napisane przez lewicowo-zielonych socjologów lub politologów, którzy zostali przeszkoleni, aby dostrzegać wszędzie „prawicowców” i „delegitymizatorów”, gdy tylko ktoś odbiega od oficjalnie pożądanej retoryki. Krytyka państwa i polityków jest przedstawiana jako niebezpieczna i podejrzana.

Raporty te czyta się tak, jakby pochodziły od tajnej policji z czasów XIX wieku, gdy krytyka władzy również była zasadniczo zabroniona. Wątpliwości co do mądrości polityków i ich dobrze intencji znów są w „najlepszych Niemczech w historii” pod generalnym podejrzeniem wrogości wobec państwa – mimo że nawet to jest dozwolone według konstytucji. Z drugiej strony lewicowi podżegacze, tacy jak -na szczęście wkrótce ustępująca- przewodnicząca Zielonej Młodzieży Jette Nietzard, zupełnie niepokojąco mogą publicznie rozmyślać o zbrojnym oporze przeciwko ewentualnemu rządowi AfD, a przewodnicząca frakcji lewicowej Heidi Reichinnek wzywa do zadania „pytania systemowego”, a także inni lewicowcy wygłaszają radykalne frazesy na temat zabijania bogaczy i wywłaszczeń itp., bez obaw przed ostrzeżeniem lub nawet obserwacją. Tutaj ujawnia się niebezpieczny balans, który się tutaj utrwalił. Ochrona konstytucji działa przeciwko zasadom konstytucji, na rzecz państwa lewicowego i marnuje czas, pieniądze i personel, aby ścigać obywateli w internecie i aż na ambonę kościoła, tylko dlatego, że kwestionują oficjalną agendę. To jest obecnie gorzka rzeczywistość, a nie tylko błąd pojedynczych instytucji. (TPL)

