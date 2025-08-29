Biskup pomocniczy Schneider: „Masa imigracji to plan islamizacji Europy”

Weihbischof Athanasius Schneider

Politcy i międzynarodowe organizacje zorganizowały przesiedlenie muzułmańskich obywateli do chrześcijańskich krajów europejskich, mając na celu zmianę ich tożsamości. Termin „uchodźca” jest przy tym nadużywany. Wiele osób w Kościele wykorzystuje Biblię, aby usprawiedliwić masową imigrację, zamiast głosić Ewangelię.

The Daily Compass przeprowadza wywiad z Monseigneur Athanasiusem Schneiderem.

Biskup pomocniczy Athanasius Schneider, biskup tytularny Celerina i biskup pomocniczy archidiecezji Matki Bożej Najświętszej w Astanie, jest jednym z kluczowych głosów współczesnego katolicyzmu. Znany eseista właśnie opublikował swoje dzieło „Fuggite le eresie. Una guida cattolica agli errori antichi e moderni („Uciekajcie przed herezjami. Katolicki przewodnik po starożytnych i nowoczesnych błędach”), które ukazało się pod koniec lata.

Schneider urodził się w Kirgistanie i spędził młodość w podziemnym Kościele ZSRR. Po upadku ZSRR udał się do Rzymu, aby ukończyć studia, a następnie uzyskał doktorat w Instytucie Augustinianum w dziedzinie patrologii. Od 1999 roku naucza w seminarium duchownym w Karaganda, gdzie pełni również funkcję duchowego i dyrektora studiów. Jest przewodniczącym komisji liturgicznej i sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Kazachstanu. Ostatnio znów krążył fragment jednej z jego starych wykładów na temat imigracji.

Daily Compass przeprowadził z nim wywiad:

Daily Compass: W wykładzie z 2018 roku wyjaśnił Ksiądz Biskup Schneider: „Zjawisko tzw. imigracji stanowi plan opracowany dawno temu przez międzynarodowe mocarstwa, mający na celu radykalną zmianę chrześcijańskiej tożsamości europejskiej ludności. Te mocarstwa wykorzystują ogromny moralny wpływ Kościoła i jego struktur, aby skuteczniej osiągnąć swoje antychrześcijańskie i antypolskie cele. W tym celu nadużywane są koncepcje humanizmu oraz chrześcijański nakaz miłości bliźniego.” Powiedziałeś także: „To inwazja, masowa islamizacja Europy.” Czy nadal reprezentujesz tę pozycję siedem lat później?

Ksiądz Biskup Schneider: Musimy po prostu otworzyć oczy i spojrzeć w twarz rzeczywistości. W ciągu ostatnich dziesięciu lat niektóre kraje Europy Zachodniej, szczególnie Niemcy i Zjednoczone Królestwo, odnotowały nadmierny napływ ludzi z krajów głównie muzułmańskich, którzy są głównie klasyfikowani jako uchodźcy. Ten proces można opisać jako przesiedlenie muzułmańskich obywateli do chrześcijańskich krajów europejskich, orkiestrujące przez wysokiej rangi władze polityczne we współpracy z pewnymi międzynarodowymi organizacjami. W rzeczywistości centralne instytucje UE publicznie skrytykowały europejskie kraje, takie jak Węgry i Polska, które ograniczyły przyjmowanie imigrantów z krajów głównie muzułmańskich.

Daily Compass: Czy uważasz zatem, że obecne zjawisko migracji jest wynikiem większego planu elity politycznej o globalnym celu?

Ksiądz Biskup Schneider: Konkretne fakty polityczne to potwierdzają. Pod pretekstem integracji wprowadza się muzułmańskie praktyki religijne do szkół i życia publicznego, takie jak jedzenie halal, publiczne kolacje z okazji zakończenia postu w czasie Ramadanu, a także reklamy i świąteczne oświetlenie dostosowane do Ramadanu w przeważnie chrześcijańskich miastach. Na przykład w zeszłym roku czołowi niemieccy politycy z okazji Ramadanu przesyłali życzenia w mainstreamowych mediach, podczas gdy katolicka większość na początku Wielkiego Postu nie otrzymała podobnego publicznego przesłania. W wielu publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych w całej Europie nauczyciele prowadzą dzieci przez meczety i pokazują, jak się modlić. Gdyby te same dzieci były prowadzone do modlitwy do katolickich kościołów, z pewnością wybuchłby bezprecedensowy protest.

Daily Compass: Czy mógłby Ksiądz Biskup wyjaśnić koncepcję imigracji jako „globalnego narzędzia”?

Ksiądz Biskup Schneider: W wielu tradycyjnie chrześcijańskich krajach populacja muzułmańska w niedalekiej przyszłości przekroczy populację autochtoniczną. Rodziny muzułmańskie są przeciętnie bardziej płodne niż rodziny europejskie i charakteryzują się dozwoloną przez ich religię poligamią. To przyczynia się do szybkiego i stałego wzrostu populacji. Ponadto muzułmańskie osobistości w kilku krajach z większością chrześcijańską już zajmują wpływowe pozycje polityczne.

Daily Compass: Czy promowanie imigracji można naprawdę postrzegać jako rozwiązanie, gdy całym regionom Afryki i Bliskiego Wschodu brakuje zasobów, energii i młodych talentów?

Ksiądz Biskup Schneider: To wielki błąd. Zamiast promować imigrację, europejskie rządy powinny inwestować w projekty humanitarne i gospodarcze, które umożliwią uchodźcom i imigrantom pozostanie w ich własnych krajach, poprawę warunków życia i tym samym przyczynienie się do dobrobytu i postępu ich ojczyzn. Imigracja motywowana ideologicznie i politycznie korzeni ludzi, odbiera narodom ich siłę i popycha je w kierunku ubóstwa i zacofania.

Daily Compass: Czy można nazwać użycie słowa Bożego w celu uzasadnienia masowej emigracji do Europy „fałszywą egzegezą”? Na przykład często powołuje się na Biblię jako dowód, że Jezus wyemigrował do Egiptu. Jednak Jezus wyemigrował tylko dlatego, że był zagrożony przez Heroda i później wrócił do swojej ojczyzny. Lud izraelski był wielokrotnie wydalany do Mezopotamii, ale wracał.

Ksiądz Biskup Schneider: Izraelici zostali przemocą wywiezieni do Babilonii i tam trzymani jako niewolnicy. Dzisiaj imigranci do Europy nie są przemocą wywożeni, ani nie żyją jako niewolnicy w Europie; wręcz przeciwnie, otrzymują liczne świadczenia socjalne i dotacje od europejskich rządów. Święta Rodzina uciekła do Egiptu, aby uratować życie Jezusa. Stary Testament opowiada o wielkoduszności Boga wobec uchodźców i obcych. Te same słowa Boże mówią jednak, że obcy muszą przestrzegać religijnych przykazań ludu Izraela i w żadnym wypadku nie mogą szerzyć swojej bałwochwalczej religii. Dziś egzegeza jest selektywnie wykorzystywana do celów politycznych i ideologicznych.

Daily Compass: Pomimo męczenników wczoraj i dziś – od ojca Jacques’a Hamela po wiernych z Nicei, którzy padli ofiarą zamachu w 2020 roku – dlaczego Kościół na Zachodzie zachowuje się tak powściągliwie, gdy chodzi o nazywanie islamskiego zagrożenia po imieniu?

Ksiądz Biskup Schneider: Uważam, że wielu przedstawicieli Kościoła kieruje się dzisiaj poprawnością polityczną. Dialog międzyreligijny to dwuznaczna metoda. Wymaga harmonii między religiami, której nie ma ani w nauce, ani w moralności, a często brakuje jej również w praktyce. Ponadto Koran i szariat zawierają wyraźne stwierdzenia, które dyskryminują niewiernych, ale nigdy nie są poruszane. Tego rodzaju „dialog“ jest pozbawiony szczerości. Problem z politizowanym islamem i rosnącym prześladowaniem chrześcijan, szczególnie w krajach muzułmańskich lub przez islamskie grupy ekstremistyczne, rzadko jest dyskutowany.

Wywiad przeprowadziła Lorenza Formicola z „Daily Compass”, gdzie ukazał się w języku angielskim

(https://newdailycompass.com/en/schneider-mass-immigration-is-a-plan-to-islamise-europe).

