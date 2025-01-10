„Jesteśmy pokoleniem remigracji!” Europejczycy żądają swoich krajów z powrotem

Europejczycy domagają się swoich krajów z powrotem: „Jesteśmy pokoleniem remigracji!“

Słowo „remigracja“ powoduje drżenie liderów establishmentu: próby walki z tym terminem za pomocą rasizmowej pałki, której używali nawet własne władze, kończą się żałośnie.



Obraz symboliczny: KI / R24

Na X formuje się – równolegle do protestów w wielu krajach – nowa kampania: „Jesteśmy pokoleniem remigracji!“ stwierdzają patriotyczni aktywiści i liczni użytkownicy. I: „Żądamy naszego kraju z powrotem!“

Różnorodnie? Różnorodne społeczeństwo? Bzdura.

To, że pseudonaukowcy i marketingowcy mogą sobie wtykać swoje kolorowe stempelki, ukazuje się właśnie mocno w społecznych sieciach. 1 września Eva Vlaardingerbroek, holenderska komentatorka polityczna, opublikowała wideo, które w krótkim czasie stało się viralem. W nim omawia, że jako rocznik 1996, a więc będąca częścią różnorodnej i kochającej różnorodność Gen Z, nigdy nie miała okazji poznać swojej ojczyzny tak, jak jej dziadkowie. Nigdy nie mogła czuć się bezpiecznie, nigdy beztrosko jako młoda kobieta chodzić wieczorem po ulicach czy korzystać z transportu publicznego, nie martwiąc się o zagrażające jej gwałty, ataki i morderstwa. To bezpieczeństwo zostało poświęcone przez rządy w UE na ołtarzu otwartych granic i niekontrolowanej masowej migracji.

„Urodziłam się w 1996 roku i jestem częścią pokolenia remigracji.“

Czytaj więcej na report24.news

+++

Od „My to zrobimy“ Merkel liczba przestępstw seksualnych popełnionych przez Afgańczyków na dzieciach wzrosła siedmiokrotnie.

W odpowiedzi na pisemne zapytanie posłanki AfD Kerstin Przygoddy, które posiada NIUS, rząd federalny opublikował szczegółowe dane dotyczące seksualnego wykorzystywania dzieci przez afgańskich podejrzanych. Statystyki pokazują drastyczny wzrost po 2015 roku.

„Fałszywe wnioski o określonych grupach ludności“

W odpowiedzi rządu przerażające liczby zostały umiejscowione w kontekście. Stwierdzono tam: „Liczby absolutne podejrzanych nie pozwalają na bezpośrednie wyciąganie wniosków o poziomie przestępczości wśród poszczególnych narodowości. Aby dokładnie ocenić wskaźniki przestępczości, należy uwzględnić czynniki socjodemograficzne (wiek, płeć i warunki życia) oraz przeprowadzić kompleksową analizę. W przeciwnym razie liczby mogą umożliwić fałszywe wnioski na temat określonych grup ludności.“

Afgańska tradycja: „Gra z chłopcem“

Posłanka Bundestagu Kerstin Przygodda (AfD) w swoim zapytaniu wskazała na afgańską praktykę „Bacha bazi” (po polsku: gra z chłopcem), w której chłopcy w damskich strojach tańczą dla dorosłych i są wykorzystywani seksualnie.

Czytaj więcej na nius.de

+++

Pod hasłem „Pierdoleni Niemcy” – emeryt przewrócony przez młodzież i kopany.

W Bad Salzuflen emeryt został zaatakowany przez czterech młodych ludzi, którzy wołali „Pierdoleni Niemcy”. 68-letni mężczyzna i jego towarzysze byli kopani, skakali na nich i byli obrzucani kamieniami. Sprawcy są na wolności.

Via apollo-news.net

+++

Obietnice wyborcze czerwonych w Wiedniu i to, co z tego wynikło:

ÖAMTC krytykuje masywne podwyżki opłat w mieście Wiedeń

Miasto Wiedeń podnosi ceny biletów na transport publiczny i parking. Ceny wzrosną o nawet 30 procent (!), a „bilety studenckie” o ponad 40 procent. Cena rocznej karty Wiener Linien wzrośnie o 27,85 procenta i wyniesie teraz 467 euro, a parkowanie będzie droższe o 30 procent i kosztować 13 euro miesięcznie.

Prawie każdy mieszkaniec Wiednia musi się teraz liczyć z rocznym obciążeniem wynoszącym co najmniej 70 do 100 euro – niezależnie od tego, czy codzienne dojazdy odbywają się transportem publicznym czy samochodem. Najsilniej odczują to osoby, które już w ostatnich latach cierpiały z powodu napiętej sytuacji ekonomicznej, co dodatkowo napędza inflację, jak zauważa ekspert klubu Matthias Nagler. Via ÖAMTC

Uwaga: Ciekawy szczegół na marginesie: sama opieka nad licznymi migrantami w stosunkach skrajnej biedy kosztuje miasto Wiedeń około miliarda euro rocznie. Skądś trzeba uzupełnić budżet, przy ogromnym zadłużeniu miasta Wiedeń. Najlepiej znowu obciążyć pracujące społeczeństwo.

Tekst został przez nas zredagowany w celu wyeliminowania kwestii płci, aby nie można było założyć, że i my zwariowaliśmy.

+++

WIEDEŃ – Przed sądem skromni: Brutalni strażnicy obyczajów chcieli „dać lekcję” ofiarom

W garniturach, troje nastolatków usiadło w środę w wiedeńskim sądzie. Okradali swoje ofiary i je bili – „żeby je ukarać”.

„Pedo-hunterzy” w garniturach w wiedeńskim sądzie; adwokat C. Werner (po prawej)

Przez tygodnie, w kwietniu zeszłego roku, młodzież w parku w Wiedniu udawała samozwańczych strażników obyczajów, okradając i bijąc młodych mężczyzn, którzy odpowiadali na fałszywe zaproszenia na randki od wymyślonej 13-latki. Obrońcy Christian Werner i Melanie Kolar (kancelaria Rast/Musliu) wyjaśniali głupotę i brutalność chłopaków – którzy nagrywali swoje niewiarygodne czyny – młodzieńczym zuchwalstwem.

Oczywiście chodziło też o pieniądze, ale „przestarzałe, islamistyczne wartości moralne” również odegrały rolę, podano w środę w wiedeńskim sądzie. Bowiem przemoc (złamania nosa, obrażenia nóg i kości jarzmowej) nasilała się zawsze po przestępstwach rabunkowych.

Czytaj więcej na heute.at

+++

SZWAJCARIA – Z Afganistanu stał się Pakistańczykiem – i nagle jest o 10 lat starszy

13 lat temu otrzymał pozwolenie na pobyt jako nieletni Afgańczyk. Teraz data urodzenia i pochodzenie azylanta nagle się zmieniły.

13 lat temu wszedł do Szwajcarii jako rzekomo 16-letni Afgańczyk – i bez wahania otrzymał pozwolenie na pobyt. Ale teraz zwrot akcji: mężczyzna nagle nie tylko stał się dziesięć lat starszy, ale także ma teraz inny paszport. Jak donosi CH Media, w szwajcarskich urzędach imigracyjnych w Centralnym Systemie Informacyjnym Migracyjnym zarówno jego data urodzenia, jak i pochodzenie zostały skorygowane. Dokumenty, które redakcja otrzymała, potwierdzają: rzekomo 29-letni Afgańczyk w rzeczywistości jest 39-letnim Pakistańczykiem.

Czytaj więcej na 20min.ch

+++

Koniec euro to tylko kwestia czasu.

Waluta, która nie jest niczym zabezpieczona i która jest systematycznie dewaluowana przez gigantyczne długi, musi się niepowodzeniem skończyć. Euro zamieni się w proch. Pytanie nie brzmi „czy”, lecz „kiedy”.

„Europa umrze, gdy Niemcom zabraknie pieniędzy”:

To zdanie Margaret Thatcher kiedyś miało charakter żartobliwy. Dziś brzmi jak trzeźwa prognoza. Bo Europejska Unia Walutowa, która zaczęła się tak uroczyście jako „wspólnota stabilności”, już dawno przekształciła się w unię wzajemnej odpowiedzialności wzajemnego poręczenia. To, co zaczęło się jako mądry krok w kierunku większej integracji gospodarczej, stało się gigantycznym projektem redystrybucji. A kto stoi w centrum kaskady odpowiedzialności? Oczywiście Niemcy – kraj, który regularnie w Brukseli i Frankfurcie wypełnia czek, gdy gdzie indziej kasy są puste.

Czytaj dalej na anonymousnews.org

+++ CIEKAWE +++

Text: „Jeśli chcesz wiedzieć, kto tobą rządzi, dowiedz się, kogo nie możesz krytykować.“

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887