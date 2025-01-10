Woker Totalitaryzm: Scenarzysta aresztowany z powodu krytycznych do transgenderyzmu postów

Graham Linehan | Zdjęcie: Wikipedia/re:publica Licencja: CC BY-SA 2.0



Graham Linehan z pewnością inaczej wyobrażał sobie swój pobyt w Londynie. Irlandzki scenarzysta i reżyser został aresztowany po przylocie na lotnisko Heathrow przez pięciu uzbrojonych funkcjonariuszy pod zarzutem rzekomego podżegania do przemocy.

Wielka Brytania wyraźnie zsuwa się w woko-totalitaryzm

Powodem aresztowania Linehana były trzy posty na platformie X. W jednym z postów Linehan napisał:

„Jeśli transpłciowy mężczyzna znajduje się w strefie kobiet, dokonuje przemocy i nadużycia. Zróbcie scenę, zadzwońcie na policję, a jeśli wszystko inne zawiedzie – uderzcie go w jaja.”

Jak pokazują liczne posty na X, reżyser i scenarzysta nie jest lewicowcem, lecz prawicowcem. Przede wszystkim jest przeciwnikiem panującego kultu transpłciowości i zwolennikiem biologicznego pojęcia płci. Linehan wyraził się negatywnie latem 2024 roku, gdy na kobiecych zawodach bokserskich podczas igrzysk olimpijskich złoty medal zdobył biologiczny mężczyzna, który uważa się za kobietę.

Aresztowanie Linehana spotkało się z krytyką. Szef X, Elon Musk, określił Wielką Brytanię po ujawnieniu wiadomości jako „państwo policyjne”.

A autorka JK Rowling („Harry Potter”) napisała:

„Co do diabła stało się z Wielką Brytanią? To jest totalitaryzm. Całkowicie obrzydliwe.”

Rowling również jest zwolenniczką biologicznego pojęcia płci.

***

