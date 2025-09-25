Dlaczego Unia Europejska upadnie

Ideologiczna walka między gospodarką rynkową a socjalizmem została rozstrzygnięta, ponieważ gospodarka rynkowa była znacznie bardziej dynamiczna z powodu dążenia do zysku aktorów, niż socjalizm.

FRANZ FERDINAND |Wszystko, co składa się na nasze nowoczesne życie, zostało stworzone w warunkach gospodarki rynkowej. Cały dobrobyt, którego obecnie doświadczamy, został wytworzony w warunkach rynkowych. W teorii na wolnym rynku przetrwają ci dostawcy, którzy oferują najlepsze i najtańsze produkty. Ci dostawcy, którzy nie mogą się utrzymać, znikają z rynku.

Niemniej jednak teraz sytuacja się zmienia i nowa forma socjalizmu coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w Europie. Produkty i usługi, które teraz dominują w gospodarce, często w ogóle nie są pożądane przez klientów! Są to dobra, które są narzucane przez prawodawcę z powodów ideologicznych!

Przykłady:

„Alternatywne źródła energii”: Stały się one konieczne głównie z powodu celów szalonej polityki klimatycznej. Nie ma co twierdzić, że wiatraki i instalacje PV są zasadniczo bezsensowne (również autor ma instalację PV na dachu), jednak skala zainstalowanych zdolności produkcji energii elektrycznej nie mogłaby zostać wprowadzona w sposób rynkowy i jest wręcz kontrproduktywna dla funkcjonowania dostaw energii. Taki nonsense umożliwiły jedynie wygórowane wsparcia i absurdalne przepisy. Zbrojenia: Innego rodzaju dobra, których tak naprawdę żaden konsument nie potrzebuje, to dobra wojskowe, ich potrzebę wmówiono nam i które służą celom szalonej polityki zagranicznej. W wyniku wywołanego przez Rosję konfliktu z Ukrainą mamy teraz stać się „gotowi do wojny”. Nowy „przemysł” powstał w związku z wymuszoną przez absurdalne „prawa człowieka” migracją. Uchodźcy potrzebują schronienia, żywności, opieki medycznej i „psychologicznej” oraz nauki języka, przyswojenia miejscowych wartości i zawodu. Całe armie NGO są potrzebne do wsparcia uchodźców. Biurokracja: W wyniku stale rozszerzającego się państwa nadzoru mobilizowane są całe hordy nowych „pełnomocników”, którzy oczywiście muszą być znowu nadzorowani i muszą zgłaszać swoje ważne obserwacje jakiemuś organowi.

W załączeniu lista wszelkich „pełnomocników” z Internetu [Wikipedia], która nie rości sobie pretensji do kompletności:

– Pełnomocnik ds. integracji (legislacja)

– Ogólni pełnomocnicy na poziomie federalnym, krajowym i gminnym

– Pełnomocnik ds. antysemityzmu

– Pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji

– Pełnomocnik ds. budżetu

– Pełnomocnik ds. integracji

– Pełnomocnik ds. praw człowieka

– Pełnomocnik ds. równości szans

– Pełnomocnik według regulaminu gminy

– Niezależny pełnomocnik ds. nadużyć seksualnych wobec dzieci

– Ogólni pełnomocnicy w gospodarce i administracji

– Pełnomocnik ds. odpadów

– Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa biologicznego

– Pełnomocnik ds. ochrony przeciwpożarowej

– Pełnomocnik ds. nadzoru lotniczego

– Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

– Pełnomocnik ds. rowerów

– Pełnomocnik ds. ochrony przed hałasem lotniczym

– Pełnomocnik ds. towarów niebezpiecznych

– Pełnomocnik ds. ochrony informacji

– Pełnomocnik ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

– Pełnomocnik ds. ochrony wód

– Pełnomocnik ds. równości płci

– Pełnomocnik ds. hygieny

– Pełnomocnik ds. ochrony przed zanieczyszczeniem

– Pełnomocnik ds. informacji

– Pełnomocnik ds. ochrony przed korupcją

– Pełnomocnik ds. ochrony przed promieniowaniem

– Pełnomocnik ds. ochrony zwierząt

Pod hasłem „federalny pełnomocnik” można znaleźć w internecie [Wikipedia] wiele innych pełnomocników:

– Federalny pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji

– Pełnomocnik ds. służb wywiadowczych federalnych

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. kultury i mediów

– Osobisty pełnomocnik kanclerza federalnego ds. szczytów G7 i G20

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. wschodnich Niemiec

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. repatriantów i mniejszości narodowych

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. życia żydowskiego w Niemczech i walki z antysemityzmem

– Federalny pełnomocnik ds. traktowania płatności na rzecz funduszu konwersji

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. rozbrojenia i kontroli zbrojeń (Uwaga: Czy on teraz odpowiada za zbrojenia?)

– Koordynator rządu federalnego ds. współpracy transatlantyckiej

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. polityki praw człowieka i pomocy humanitarnej

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. współpracy niemiecko-francuskiej

– Koordynator ds. współpracy międzyspołecznej i przygranicznej z Polską

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. wolności religijnej i światopoglądowej

– Koordynator rządu federalnego ds. gospodarki morskiej i turystyki

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. małego i średniego biznesu

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. osób poszkodowanych w wyniku przestępstw terrorystycznych i ekstremistycznych w kraju

– Niezależni federalni pełnomocnicy ds. przeciwdziałania dyskryminacji

– Niezależni federalni pełnomocnicy ds. nadużyć seksualnych wobec dzieci

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. akceptacji różnorodności seksualnej i płciowej

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. przeciwdziałania antycyganizmowi i życia Sinti i Romów w Niemczech

– Federalny pełnomocnik ds. wyborów członków rady zabezpieczenia społecznego

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. migracji, uchodźców i integracji

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. antyrasizmu

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. osób z niepełnosprawnościami

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. problemów uzależnień i narkotyków

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. pacjentów

– Pełnomocnik rządu federalnego ds. opieki

– Federalny pełnomocnik ds. efektywności w administracji

Każdy pełnomocnik lub odpowiedni urzędnik odciąga normalnych ludzi od pracy, powodując tym największe możliwe szkody!

Przede wszystkim punkt 1. „Alternatywne źródła energii” wytwarza mnóstwo nowych przepisów, nowych instytucji, doradców energetycznych i wystawców świadectw energetycznych. Specjalnie świadectwa energetyczne generują (przynajmniej w Austrii) niesamowitą biurokrację związaną z ich specyfikacją, rejestracją i „zarządzaniem jakością”. W każdym biurze budowlanym zazwyczaj kilka osób zajmuje się oceną i uwzględnieniem świadectwa energetycznego w każdym wniosku budowlanym. Często świadectwa energetyczne są przeszkodami w szybkim uzyskaniu pozwolenia na budowę, co oznacza, że czas przetwarzania każdego aktu budowlanego wydłuża się, a koszty rosną.

Podczas gdy Europa pozostaje w tyle w kluczowych nowych technologiach z ogromnym potencjałem wzrostu, takich jak „sztuczna inteligencja”, koncentrujemy się na poprawie świata i ratowaniu go, za co jednak świat nam nie podziękuje!

Przydatne produkty, które jeszcze są produkowane w Europie, są jednak zbyt drogie z powodu punktów 1-4, ponieważ wszystkie te bzdury muszą ostatecznie być finansowane z sprzedawanych produktów!

Jak wpadliśmy, jako Europejczycy, w ten bałagan?

Gospodarka rynkowa doprowadziła, po zburzeniu granic na całym świecie, do globalizacji gospodarki światowej. W tej zglobalizowanej gospodarce mamy, jako przyzwyczajeni do dobrobytu Europejczycy, bardzo złe karty. Nasze produkty były zbyt drogie przez wysokie płace i wysokie świadczenia socjalne. Choć początkowo korzystaliśmy z tanich azjatyckich produktów, w dłuższej perspektywie nastąpiła deindustrializacja. Być może należało wprowadzić dla Europy odpowiedni system celny zgodny z polityką Trumpa. Unia Europejska miałaby w tym względzie całkiem dobre warunki. Jednak byliśmy tak przekonani o własnej wyższości, że złamanie zasady wolnego handlu w ogóle nie było przedmiotem dyskusji. Nie wyciągnęliśmy lekcji z historii, że wolny handel jest korzystny tylko dla ekonomicznie silniejszych, a być może przegapiliśmy fakt, że już nie należymy do silnych.

Tak więc UE najwyraźniej wpadła na genialny pomysł, aby zamiast towarów eksportować wartości. Tylko nikt nie jest gotów płacić za nasze wartości!

Ponieważ regres Europy do nieistotności jest oczywisty, próbuje się przeciwdziałać poprzez rozszerzenie NATO we wszystkich kierunkach, co nieuchronnie doprowadzi do wojny z innymi aktorami, którą Europa musi przegrać, jak pokazuje obecna wojna na Ukrainie. Jak niegdyś Adolf Hitler, wierzy się w swoją własną wyższość i niezwyciężalność i chce się, pomimo wszelkich niepowodzeń, walczyć dalej aż do „ostatecznego zwycięstwa”, co musi prowadzić do podobnej kolosalnej klęski.

