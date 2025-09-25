web analytics

Razzia z powodu zniewagi: amerykańska stacja telewizyjna pokazuje przeszukania domów w Niemczech

Vonmarian pilarski

Sep. 23, 2025 #amerykańska stacja, #Niemcy, #przeszukania, #Razzia

Symbolfoto przeszukania domu | © FUNKE Foto Services | Fabian Strauch

Rano o 6:00 przed drzwiami staje policja: niemieccy prokuratorzy opowiadają w reportażu CBS „60 Minutes”, jak działają przeciwko „mowie nienawiści” i cieszą się, że dla poszkodowanych konfiskata telefonu jest bardziej bolesna niż kara.

Od MEINRADA MÜLLERA | Amerykańska stacja CBS informuje w popularnym programie „60 Minutes”, o czym ARD i ZDF w kraju milczą. „60 Minutes” ukazało międzynarodowej publiczności, jak niemieccy prokuratorzy przeprowadzają poranne przeszukania domów przeciwko obywatelom. Dzwonią o szóstej rano, konfiskują telefony i komputery, nie cofną się nawet przed mieszkaniami starszych ludzi czy rodzin z dziećmi.

Rzekome „przestępstwa” często polegają na satyrycznych karykaturach, krytycznych komiksach lub drwiących komentarzach, które były udostępniane w sieciach społecznościowych. Te działania policji CBS dokumentowała w czasie rzeczywistym: drzwi były wyłamywane, zdezorientowani obywatele przesłuchiwani we własnych czterech ścianach, wszystko w imię „ochrony demokracji”.

Szczególnie niepokojąca dla widzów była reakcja trzech niemieckich prokuratorów, którzy zostali zinterviewowani w reportażu. Chwalili się wobec CBS wprost, jak działają, i najwyraźniej myśleli, że CBS jest po ich stronie. Wyjaśniali z uśmiechem, jak bardzo zaskoczeni byli ludzie, gdy nagle dostawali wizytę od policji i musieli oddać swoje urządzenia elektroniczne. „Dla ludzi to często gorsze niż grzywna”, powiedział jeden z prawników, podczas gdy jego koledzy się uśmiechali. CBS doniosła również o szczególnie kontrowersyjnym wyroku, w którym użytkownik został ukarany przeszukaniem domu za nazwanie polityka „pimkiem”.

Reakcja widzów

Szczególnie wstrząsająca dla amerykańskich widzów była scena, w której trzech niemieckich prokuratorów z wyraźnym rozbawieniem opowiadało, jak bardzo cierpią ludzie, gdy ich telefony i komputery są konfiskowane. Kamera uchwyciła ich pogardliwe śmiechy. Przesłanie: Kto ośmieli się krytykować polityków lub dzielić się drwiącymi obrazami, nie tylko jest ścigany, ale także wyszydzany.

Oburzenie w sieciach społecznościowych

W sieciach społecznościowych reakcje były gwałtowne. Jeden z użytkowników napisał: „Niemcy, którzy donoszą na sąsiadów, znamy z przeszłości. Priorytety wydają się być zaburzone. Podczas gdy w niemieckich miastach rośnie liczba ataków na ulicy, państwowy zapał skupia się na komentarzach w internecie”.

Ostrzeżenie z USA

Wiceprezydent J.D. Vance wygłosił przemówienie na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w którym potępił ograniczenia wolności wypowiedzi w Europie. W USA zdają sobie sprawę, że tam, gdzie rządy zaczynają definiować „szkodliwe” opinie, nie chodzi o ochronę, lecz o kontrolę.

Kto z kim przestaje, takim się staje

Ten telewizyjny reportaż o działaniach wymiaru sprawiedliwości zaszkodził wizerunkowi Niemiec na całym świecie. Wiele osób za granicą teraz oskarża wszystkich Niemców o zgodę na te twarde działania, nawet jeśli sami się z nimi nie zgadzają. Kto z kim przestaje, takim się staje

 

***

