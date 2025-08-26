Kanadyjski premier przymusowo optymistyczny na Pride – ideologia gender pod presją (Wideo)

Premier Minister, przewodniczący partii liberalnej i były szef banku centralnego Kanady Mark Carney nadal wykazywał przymusowo euforyczne nastawienie w kontekście globalistycznej, seksualnie związanej kultury cancel. Marsz Pride reprezentował „esencję Kanady” i świętował różnorodność „w bardzo pozytywny sposób”.

„To jest Pride, to jest festiwal, to jest wspaniałe w naszym kraju.”

Mark był wręcz podekscytowany:

„Po prostu cieszę się, że mogę być częścią tego.”

– dodał. (vancouver sun)

Carney został powitany głośnymi okrzykami i wielokrotnie biegał po ulicy w zygzaku, aby przywitać swoich zwolenników, tuż za nim podążali jego ochroniarze. Policja w Vancouver również zaostrzyła wszystkie środki bezpieczeństwa wokół wydarzenia.

Kanadyjski premier w ekscytacji

Antygenderowy odwrót

Według informacji organizatorów w wydarzeniu uczestniczyło około 100.000 osób. Rzeczywistość jednak stała się inna: Vancouver Pride Society odczuwa bowiem ducha powrotu do normalności. Liczba sponsorów w porównaniu do lat ubiegłych znacznie się zmniejszyła.

Organizatorzy skarżyli się na coraz mniejsze wsparcie dla swojej imprezy. Według Morgane Oger nie jest jasne, dlaczego fundusze sponsorów tak bardzo spadły z 900.000 dolarów w zeszłym roku do 500.000. Wskazał na szereg czynników, takich jak rosnąca atmosfera anty-DEI (Diversity, Equity and Inclusion) w USA, która może teraz obejmować Kanadę.

Mówi się, że

…„kontrahenci rządu USA są pod presją, aby nie uczestniczyć w działaniach związanych z akcjami lub sponsorowaniem”

– mówi Oger, zawstydzony. (city news)

Zmuszony optymista Carney

Niemniej jednak kanadyjski premier kontynuuje w ultraliberalnej Kanadzie tradycję uczestnictwa w parady równości. W zeszłym roku na wydarzeniu wystąpił również ówczesny premier Justin Trudeau, uścisnął ręce i robił selfie z ludźmi w tłumie.

Rzeczywistość: Po tym, jak prezydent USA Trump złamał globalistyczne dyktando kultury cancelowania mniejszości seksualnej, sytuacja wygląda następująco:

„Jeśli uda nam się zdobyć tylko połowę pieniędzy, będziemy mieli połowę budżetu, ale jeśli koszty miasta nie będą elastyczne, jeśli nie będą maleć wraz z naszymi wydatkami, to po prostu nie będziemy w stanie wykonać tej pracy.” (Morgane Oger)

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

„KATAKLYPSE NOW: 100 lat upadku Zachodu (Spengler) Dekonstrukcja poprawności politycznej.“

Książkę można zamówić bezpośrednio u Elmar Forstera dla czytelników „UME” drogą pocztową (w tym dedykacja) w cenie 24,50 EUR (w tym koszt przesyłki i osobista dedykacja) pod adresem: ungarn_buch@yahoo.com

Węgierski korespondent Elmar Forster, od 1992 roku wydalony Austriak na Węgrzech, broni w swojej książce „Węgry, wolność i miłość – apel na rzecz oczernianego narodu i jego walki o prawdę” („Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“) swojej wybranej ojczyzny przed zachodnimi kampaniami oszczerstw. Bestseller Amazonu jest dostępny dla czytelników „UME” w cenie 17,80 zł (z dostawą pocztową i osobistym dedykacją) bezpośrednio u autora pod adresem: ungarn_buch@yahoo.com

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).

***