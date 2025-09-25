Brytyjska policja tłumi protesty przeciwko migracji (Wideo)

Te protesty rozprzestrzeniają się teraz w całej Wielkiej Brytanii: od Liverpoola przez Bristolu po Newcastle, miejscowi protestują przeciwko decyzji lewicowego rządu o umieszczaniu uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu w hotelach. Protesty prowadziły w kilku miejscach do starć, w tym brutalnego aresztowania dwóch mężczyzn w Norwich.

Teraz brytyjska policja przygotowuje się na nowe masowe demonstracje weekend, po tym jak już w ostatnich dniach w kilku brytyjskich miastach odbyły się demonstracje przeciwko imigrantom – informował „Origo”, powołując się na artykuł „Independent”.

„Demonstracje koncentrują się na hotelach Shelter: w tych hotelach umieszczani są uchodźcy, z których większość przybyła małymi łodziami z Afryki i Bliskiego Wschodu przez Kanał La Manche.”

Już na początku lata miały miejsce pierwsze duże protesty wokół „Bell Hotel” w Epping, po tym jak sąd zakazał umieszczania tam imigrantów. Zdaniem policji z Norfolk, dwóch mężczyzn zostało aresztowanych w Norwich, po tym jak protestowali przed lokalnym „Brook Hotel”.

🇬🇧 Happening Now: Hundreds of locals are gathering outside a migrant hotel in Cheshunt with St. George & Union Jack flags to say they have had enough. There are no counter protesters as this is starting to occur up and down the country and they don’t have the numbers to keep up pic.twitter.com/xfiNk8zYhF — This Is England (@EnglandThisIs) August 15, 2025

Diktatorska realizacja agendy migracyjnej

Lewicowy rząd brytyjski w Londynie znajduje się pod coraz większą presją: minister bezpieczeństwa Dan Jarvis zamierza złożyć apelację w imieniu ministerstwa spraw wewnętrznych przeciw decyzji Sądu Najwyższego, która uniemożliwiła zatrzymywanie imigrantów w hotelu w Epping.

Minister spraw wewnętrznych Yvette Cooper dodała:

„Ich celem nie jest dyktowanie umieszczania uchodźców poprzez tymczasowe postanowienia sądowe, lecz zorganizowanie i trwałe zamknięcie wszystkich tych hoteli w ramach krajowego programu.”

Brytyjski rząd coraz bardziej dyktatorsko stara się przeciwdziałać w większości negatywnemu nastawieniu społeczeństwa wobec relokacji nielegalnych imigrantów do hoteli.

Już dwa tygodnie temu odbyły się ogromne demonstracje przeciwko narastającej migracji:

***

