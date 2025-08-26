MASOWA PSYCHOZA – Jak całe społeczeństwo STAJĘ SIĘ CHORE UMYSŁOWO

Co się stanie, gdy całe społeczeństwo zaczyna zaprzeczać rzeczywistości? Gdy ludzie przestają samodzielnie myśleć, a zamiast tego wierzą w to, co im się mówi?

Obraz: „Największym zagrożeniem dla ludzkiego ducha nie jest zło, ale dobrowolne porzucenie myślenia.“

Czym jest psychoza masowa?

Psychoza masowa to epidemia szaleństwa, która pojawia się, gdy znaczna część społeczeństwa traci kontakt z rzeczywistością i pogrąża się w urojeniach. Zjawisko to nie jest czystą fikcją. Dwa przykłady psychozy masowej to amerykańskie i europejskie polowania na czarownice w XVI i XVII wieku oraz wzrost totalitaryzmu w XX wieku.

Podczas polowań na czarownice zabito tysiące ludzi, głównie kobiet. Nie z powodu popełnionych przestępstw, ale dlatego, że stały się kozłami ofiarnymi oszalałego społeczeństwa. W niektórych szwajcarskich wioskach po wygaśnięciu szaleństwa prawie nie pozostały żadne kobiety.

Jung zbadał to zjawisko i napisał, że jednostki tworzące zainfekowane społeczeństwo stają się moralnie i duchowo gorsze. Nieświadomie opadają na niższy poziom intelektualny. Stają się bardziej nierozsądne, nieodpowiedzialne, emocjonalne, nieprzewidywalne i niewiarygodne. A co najgorsze, zbrodnie, których pojedyncza osoba nigdy nie byłaby w stanie popełnić, są dobrowolnie popełniane przez grupę dotkniętą szaleństwem.

Co powoduje masową psychozę?

Potencjalnymi czynnikami wywołującymi szaleństwo u jednostki mogą być na przykład nadmierne spożywanie narkotyków lub alkoholu lub urazy mózgu.

Naszym przedmiotem zainteresowania są czynniki psychologiczne, ponieważ są one najczęstszą przyczyną masowej psychozy. Najczęstszą psychogenną przyczyną psychozy jest zalew negatywnych emocji, strach lub lęk, które wprawiają osobę w stan paniki.

Załamanie psychiczne nie jest pogrążeniem się w stanie większego zaburzenia, ale reorganizacją własnego świata doświadczeń, w której fakty i fikcja lub urojenia i rzeczywistość mieszają się w sposób, który pomaga zakończyć uczucie paniki.

Masowa psychoza totalitaryzmu rządzących elit

Masowa psychoza totalitaryzmu była często wywoływana w ciągu historii. Chodzi po prostu o to, aby odpowiednio zreorganizować i manipulować zbiorowymi uczuciami. Ogólną metodę, dzięki której członkowie rządzącej elity mogą osiągnąć ten cel, opisuje się jako zabijanie umysłu.

Zbrodnia przeciwko ludzkości zaczyna się od podsycania strachu. Kiedy jednostka jest zalewana emocjami, takimi jak strach i lęk, jest bardzo podatna na popadnięcie w szaleństwo.

Szczególnie skuteczną techniką osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie fal terroru. Każda fala terroru łatwiej wywiera swój wpływ po przerwie od poprzedniej, ponieważ ludzie są nadal zaniepokojeni wcześniejszymi doświadczeniami. Morale stają się coraz niższe, a psychologiczny wpływ każdej nowej kampanii propagandowej staje się silniejszy i dociera do już i tak osłabionej opinii publicznej.

Kolejny krok totalitarnych elit – kontrola i nadzór

Jako wyjście i powrót do porządku w szalonym świecie proponowany jest nowy porządek, który ma zapewnić bezpieczeństwo.

Ma to jednak swoją cenę: masy muszą zrezygnować ze swojej wolności i przekazać kontrolę nad wszystkimi aspektami życia rządzącej elicie. Muszą zrezygnować z bycia niezależnymi jednostkami, odpowiedzialnymi za własne życie, i stać się uległymi i posłusznymi naśladowcami.

Wyjściem jest wycofanie się duchowe i psychiczne oraz poszukiwanie prawdy

„Zewnętrzne szaleństwo można przetrwać tylko wtedy, gdy wewnętrzny kompas pozostaje nienaruszony”.

Poszukiwanie wewnętrznej prawdy, odczuwanej, myślanej lub wypowiadanej jako znak oporu, jest krokiem w kierunku indywidualnego rozwiązania szalonego społeczeństwa. W ciszy można odebrać i przeanalizować prawdę. Umysł może krytycznie kwestionować i pracować nad rozwiązaniami. Wycofanie się do wnętrza powoduje powstanie poczucia wewnętrznej siły, wolności ducha i suwerenności. W ten sposób pozostaje się panem samego siebie, swojej etyki, moralności i siły swoich korzeni kulturowych.

Ten film jest zaproszeniem do obejrzenia

W tym filozoficznym eseju łączymy wnikliwe obserwacje George’a Orwella z głęboką analizą psychologiczną C. G. Junga, aby pokazać, jak powstaje masowa psychoza – i jak jednostka może przetrwać duchowo.

Aby zatrzymać się. I aby przypomnieć sobie o tym, co czyni nas ludźmi: jasnym umyśle, czującym sercu – i odwadze do prawdy.

