Vier europäische Antifa-Gruppen auf US-Terrorliste

Die Vereinigten Staaten haben vier europäische Antifa-Gruppen auf die Sanktionsliste der globalen Terrororganisationen gesetzt, darunter die deutsche „Antifa Ost“, welche 2023 einen Aufsehen erregenden Anschlag gegen Zivilpersonen in Budapest verübt hat – wie US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag mitteilte.

Außerdem kommen nun die italienische „Anarchistische Vereinigung/Internationale Revolutionäre Front“, die griechische „Bewaffnete Proletarische Gerechtigkeit“ und die „Selbstverteidigungsorganisation der Revolutionären Klasse“, ebenfalls aus Griechenland, auf die Liste der „Specially Designated Global Terrorists“. Zudem beabsichtige die US-Regierung, alle vier Organisationen gleichzeitig auf die Sanktionsliste ausländischer Terrororganisationen zu setzen.

Laur Rubio stehe diese Maßnahme im Einklang mit den Bemühungen von Präsident Trump, den kriminellen Aktionen des Antifa-Netzwerks entgegenzuwirken.

Der Schritt…

…“unterstützt Präsident Trumps Präsidentenresolution zur nationalen Sicherheit, eine Initiative zur Zerschlagung von selbsternannten antifaschistischen Netzwerken, Institutionen und Organisationen, die politische Gewalt anwenden und terroristische Akte begehen, die demokratische Institutionen, verfassungsmäßige Rechte und Grundfreiheiten untergraben.„

Laut deutschem Auswärtigen Amte hat die „Deutsche Antifa Ost“ zwischen 2018 und 2023 in Deutschland mehrere Anschläge gegen – von ihr als Faschist*innen und Rechtsextremist*innen eingestufte – Personen verübt hat und war auch an den Anschlägen in Budapest im Februar 2023 beteiligt gewesen.

Die US-Regierung erinnert auch daran, dass die ungarische Regierung die deutsche „Antifa Ost“ im September dieses Jahres zur Terrororganisation erklärt hat.

Trump hatte bereits im Sommer und Herbst wiederholt angedeutet, dass organisierte Gruppen, darunter das Antifa-Netzwerk, dessen US-Organisationen im September zu inländischen Terrororganisationen erklärt wurden, hinter den regierungsfeindlichen Protesten stecken, die in den USA in Gewalt umschlugen.

