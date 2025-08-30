Zwolennicy Hezbollahu organizują obóz treningowy „wojowników” dla młodych brytyjskich muzułmanów

Sympatycy Hezbollahu organizują oboz treningowy „wojowników” dla młodych brytyjskich muzułmanów.

Na początku sierpnia w Anglii odbył się islamski oboz treningowy dla „duchowych wojowników”, zorganizowany przez sympatyka Hezbollahu. Oprócz kursów wrestlingu i boksu, odbywały się także modlitwy o przybycie islamskiego władcy świata.

W obozie treningowym uprawiano sport i modlono się. (Screenshot Youtube, Hussein Make)

Oboz „Spiritual Warrior Camp” trwał od 30 lipca do 3 sierpnia w Darwin Lake w Anglii. Organizatorem obozu jest muzułmanin szyicki, który chwali organizacje terrorystyczne Hamas i Hezbollah oraz dąży do przybycia Mahdiego, oczekiwanego ostatniego kalifa i islamskiego władcy świata. W obozie treningowym mężczyźni mieli być „holistycznie” wzmocnieni w swoim życiu jako muzułmanie poprzez sport i modlitwę.

„Módl się w piątki o powrót Imama Mahdiego i o to, by mieć zaszczyt być jednym z jego 313,” – powiedział lider obozu, Hussain Makke.

Aktywnie pracuje nad przybyciem muzułmańskiego władcy świata. Makke był także obecny na pogrzebie Nasrallaha i w przeszłości chwalił go jako „największego bojownika o wolność” na świecie.

Czytaj więcej na apollo-news.net

+++

Złość na migrantów: Protesty w Wielkiej Brytanii eskalują.

Podczas antyimigranckich protestów w Wielkiej Brytanii doszło ponownie do starć i aresztowań. W Manchesterze skrajnie prawicowa partia Britain First demonstrowała za masową „remigracją”, a w Londynie również dochodziło do incydentów.

Czytaj więcej na kleinezeitung.at

+++

Netto Zero, żadna nauka: raport rządu USA obnaża agendę klimatyczną

Zespół wybitnych naukowców przygotował dla rządu USA raport, który ma naprawdę wielką wagę. Jest to kompletna demontaż „religii klimatycznej” i netto zero. Naukowy cios w twarz apokaliptyków klimatycznych.

Ci, którzy dotąd naiwnością wierzyli, że „nauka o klimacie” jest ostoją trzeźwych faktów i nieprzekupnej metodologii, będą zaskoczeni po lekturze aktualnego raportu Departamentu Energii USA. Pod tytułem „Klimat i energia – przypadek realizmu” zespół wybitnych naukowców – z doświadczeniem w NASA, IPCC i renomowanych uniwersytetach – zwraca uwagę na cały fundament tzw. „skonsolidowanej” nauki o klimacie. Można by powiedzieć: Stany Zjednoczone oficjalnie wyłączyły zasilanie dla Net Zero.

Czytaj więcej na report24.news

+++

AUSTRIA: Drogi „sukces” – Kolejne miliony dla niewykwalifikowanych imigrantów?

100 milionów euro chce zainwestować szef AMS w programy dla młodzieży, podczas gdy bezrobocie wśród młodzieży i problemy z integracją narastają. Szczególnie młodzi Syryjczycy i Afgańczycy mają trudności ze znalezieniem pracy. Szef AMS, Johannes Kopf, domaga się pakietu milionów, aby uruchomić całodziennie programy bez oczekiwania. Jednak już teraz pochłaniają one miliony. Sukces jest nikły. Grozi to bezdenną studnią.

Sytuacja na austriackim rynku pracy jest napięta – dotyka przede wszystkim tych, którzy już wcześniej mieli największe trudności z zaistnieniem: młodzież, cudzoziemców i osoby mało wykwalifikowane. W lipcu, według danych Arbeitsmarktservice (AMS), 359.374 osoby były bezrobotne lub w szkoleniu – wzrost o 5,2 procent w porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego. Niewiele znane: Z tego 150.324 osoby, czyli niemal 42 procent, to obcokrajowcy, co odpowiada wzrostowi o 5,3 procent w porównaniu do roku ubiegłego.

[…]

Czy uchodźcy są „zaparkowani” w szkoleniach? Zatrudnienie osób o niskim poziomie wykształcenia wśród imigrantów jest niewątpliwie trudnym zadaniem. Niemniej nasuwa się wrażenie, że wielu migrantów jest obecnie po prostu „zaparkowanych” w szkoleniach. Liczby mówią same za siebie: W grudniu 2024 według danych AMS, 46.980 osób ubiegających się o azyl oraz otrzymujących ochronę uzupełniającą zgłosiło się jako bezrobotne lub w szkoleniu – wzrost o dziesięć procent w porównaniu z 2023 rokiem i najwyższa wartość od 15 lat. Dla porównania: Wśród austriackich obywateli wzrost w tym samym okresie wyniósł pięć procent.

Dowiedz się więcej na krone.at

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).

***