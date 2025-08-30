Atak na kobietę w parku – Gryzący Afrykanin z „chorym nadmiarem seksualności“

HAMBURG – Uniewinnienie: Kobieta wieczorem spaceruje w parku miejskim w Harburgu i nagle zostaje zaatakowana od tyłu i ranna w twarz przez trzy (!) ugryzienia. Napastnik, 25-letni Afrykanin, oskarżony o przestępstwo seksualne i uszkodzenie ciała. Po pięciu dniach rozprawy Sąd Okręgowy w Hamburgu uniewinnia go.

46-letnia ofiara napadu próbowała skorzystać z telefonu alarmowego, jednak oskarżony wyrwał jej telefon, z którym po dokonaniu przestępstwa (jeszcze raz) uciekł.

Ciągle „niepoczytalny”

„Nie ma wątpliwości co do czynu, jednak Afrykanin w chwili czynu był niepoczytalny z powodu choroby psychicznej, wyjaśnia przewodniczący sędzia. Wydział karny jednocześnie nakazuje umieszczenie Erytrejczyka w szpitalu psychiatrycznym“, – relacjonuje welt.de.

„Osoba niepoczytalna” przyjechała do Niemiec w wieku 16 lat. Popełniła już dwa przestępstwa seksualne we wrześniu 2020 i 2021 roku. Obie sprawy zostały umorzone! „Trzeba było w tym przypadku również zainterweniować” – skrytykował przewodniczący sędzia.

Niekontrolowany „impuls ataku“ z powodu „nadseksualności“

25-latek rozwinął „nadseksualność” i nie może już wystarczająco opierać się impulsowi ataku na przypadkową ofiarę, wyjaśnił sędzia. W wyniku swojej choroby nie jest również w stanie „odpowiednio” nawiązywać relacji z kobietami. Bornmann zwrócił uwagę na trzy seksualne ataki i powiedział: „To potwierdza jego bardzo dużą niebezpieczność dla ogółu społeczeństwa.”

Leczenie na koszt podatników potrwa jakiś czas i można być spokojnym, że po procesie leczenia nie dojdzie do dalszego wzbogacenia się. A jeśli jednak? Żaden problem, znowu będzie po prostu niepoczytalny.

