AUSTRIA: Wstrząsająca bilans! Tak polityczny islam zmienia nasze ulice

Das Wiener Rathaus vor Abendhimmel. | Bild: shutterstock

Przykryte kobiety, hasła przeciwko Żydom i „krzyżowcom”, a także demonstracje nienawiści i salaficki styl życia – na ulicach Austrii. „Krone” zna wstrząsającą bilans Dokumentacyjnego Centrum Politycznego Islamu (DPI).

Podczas gdy politycy ze wszystkich obozów od lat zajmują nas dyskusjami na temat zakazu chusty, kursów języka niemieckiego i wartości dla migrantów, polityzowana muzułmańska wiara w naszym kraju postępuje w szybkim tempie. Islamskie hasła i przykryte kobiety kształtują obraz ulicy w coraz większej liczbie dzielnic. A to nie są turystki z krajów arabskich.

Konflikt na Bliskim Wschodzie jako czynnik napędzający

Dokumentacyjne Centrum Politycznego Islamu (DPI) zbadało teraz, jakie skutki ma postępująca islamizacja na przestrzeń publiczną: Konflikt na Bliskim Wschodzie napędza ten rozwój. Świat offline i online zlewają się w jedno.

215 czynów przestępczych

z motywacją islamistyczną/dżihadystyczną zostało odnotowanych w ubiegłym roku według ochrony konstytucji. To wzrost o 41,5% w porównaniu do 2023 roku.

Chustka na głowie jest dla wielu symbolem zpolitaryzowanej wiary muzułmańskiej. (Zdjęcie: Krone KREATIV/Peter Tomschi, Dokumentacja politycznego islamu)

Pracownik gminy moskiewskiej Islamska Federacja Pottendorf, która należy do wspólnoty islamskiej Milli Görüs (organizacja z siedzibą w Kolonii jest obserwowana przez niemiecką Federalną Służbę Ochrony Konstytucji, a islamskie federacje są ich przedstawicielstwem w Austrii), użył swojego profilu na Facebooku do szerzenia antysemickich teorii spiskowych lub opłakiwania śmierci lidera Hamasu Ismaila Haniyyi, a nawet do glorifikacji go jako męczennika.

Nowością jest splątanie islamizmu ze sceną gier. Środki finansowe mogą być przekazywane, a przestrzenie komunikacyjne mogą być wykorzystywane w sposób, który umyka kontrolom państwowym.

Z raportu DPI

Czerwony trójkąt jako oznaczenie wroga

Grafity na elewacjach i dziko przyklejone plakaty mają wspólny przekaz: „Wolna Palestyna, zwycięstwo Hamasu!”, co można zobaczyć na ścianie budynku w Wiedniu-Mariahilf.

Czerwony trójkąt służy w scenie pro-palestyńskiej jako oznaczenie wroga dla rzekomych syjonistycznych kolaborantów. Żydowskie Towarzystwo Studentów podało alarm, gdy odkryło ten znak obok wejścia do Uniwersytetu Głównego w Wiedniu. Od miesięcy tysiące nienawidzących Izraela, wymachując flagą palestyńską, przechodzi przez Wiedeń.

Zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, muzułmanie są pchani w rolę ofiary. Krytyka form politycznego islamu jest odrzucana jako „islamofobiczna”. Członkowie niemuzułmańskich grup niefundamentalistycznych spotykają się z określeniami takimi jak „syjoniści” czy „krzyżowcy”.

Skuteczne obrazy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Strukturalnie przypominają te działania metody ekstremistów prawicowych. Silne obrazy w mediach społecznościowych, często z użyciem AI, potęgują emocje.

Dane i fakty:

Ekstremistyczne kody na salafistycznej odzieży

Kufr: dla „niewiernych”

Al Walaa Wal Baraa: „Lojalność i zerwanie”. Muzułmanie powinni okazywać lojalność i przyjaźń innym muzułmanom i unikać niewiernych.

Palec Tauhid: symbol jest w islamie rozumiany jako wyznanie wiary i poświadcza, że oprócz Boga nie ma innych bogów. Jest również wykorzystywany przez islamistów – na przykład z IS – do wyrażania odrzucenia demokracji.

W przeciwieństwie do tego, scena salafistyczna występuje stosunkowo dyskretnie. Poprzez modę i produkty związane z stylem życia rozpoznają się nawzajem. W odpowiednich sklepach można kupić nie tylko burki i luźne męskie spodnie, ale także koszulki z jednoznacznymi przesłaniami. Szczególnie popularna jest odzież z islamskimi kodami, takimi jak palec „Tauhid”.

„Szare Wilki”

Również zwolennicy turecko ultranacjonalistycznych „Szarych Wilków” występują publicznie. Na ścianach domów malowane jest na przykład słowo Kurdystan starotureckim pismem runicznym.

https://www.krone.at/3880271

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).

***