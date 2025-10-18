JULIAN REICHELT | Alles, was man Ihnen in den letzten fünfzehn Jahren eingeredet hat, war falsch, verrückt, zerstörerisch und in weiten Teilen frei erfunden. Die grüne Ideologie hat unser Land zerstört.

Wir haben die besten Atomkraftwerke der Welt in die Luft gejagt, weil es am anderen Ende der Welt, in Japan, einen Tsunami gab und als Folge daraus einen Störfall im Atomkraftwerk Fukushima, der exakt null Menschenleben gefordert hat. Die Grünen haben uns eingeredet, es habe Tausende Tote gegeben, aber die sind in Wahrheit ertrunken.

Deutschland konnte eine Aktivistin wie Luisa Neubauer zur Jugendheldin werden, in allen anderen Staaten würde sie als gefährliche Witzfigur gelten. Was die grüne Ideologie, der niemand mehr auf der Welt folgt, außer Deutschland, noch alles zerstört hat und welche Lügen sie uns aufgetischt hat, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

