Italien: Sexualkundeunterricht nur noch mit Erlaubnis der Eltern

+ Sorge vor Eskalation: Pentagon beendet wohl Raketengeschäft mit Deutschland + Trauer um ermordete Kinder extremistisch? Innenministerium ändert Skandal-Passage + Merz will den gesamten Westbalkan in die EU holen + ÖSTERREICH: Islam-Verband will Kopftuch ab 8 Jahren – Ministerin Bauer schlägt Alarm +

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Merz zu Sozialreformen: „Wir schaffen das“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass seiner Regierung die Umsetzung erfolgreicher Sozialreformen gelingen werde. „Wir schaffen das, wir können das schaffen, wenn wir wieder selbst aneinander glauben“, sagte Merz am Samstag auf dem Landesparteitag der CDU-Mecklenburg-Vorpommern in Linstow.

[…] Merz bekannte sich zu einem „verlässlichen Sozialstaat“, betonte aber auch, es könne dabei „nicht so bleiben, wie es ist“. „Wir müssen uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren“, verlangte er weiter. Mit Blick auf die Altersversorgung bekräftigte Merz, die gesetzliche Rentenversicherung solle „die wichtigste Säule“ bleiben, es müssten aber daneben die private und betriebliche Altersversorgung gestärkt werden.

Merz verteidigte die viel kritisierten Vorschläge von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) für Reformen bei Krankenversicherung und Pflege, die teils harte Einschnitte für Versicherte und deren Angehörige vorsehen. Weiterlesen auf yahoo.com/nachrichten

Anmerkung: Zu „… wenn wir wieder selbst aneinander glauben…“: Dem etwas glauben? Wie bitte?

Zu: „… auf die wesentlichen Dinge konzentrieren“ da meint er sicher die Versorgung der „Schutzsuchenden“ – da wird nämlich nicht gespart.

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Italien: Sexualkunde-Unterricht nur noch mit Erlaubnis der Eltern

Angesichts dessen, dass der klassische Sexualkundeunterricht an den Schulen oftmals nur noch zu einer Genderwahn-Porno-Propagandashow mutiert, greift die italienische Regierung nun durch. Ohne ausdrückliche Erlaubnis der Eltern dürfen Kinder daran nicht mehr teilnehmen. Es gibt noch weitere Einschränkungen.

Die italienische Rechtsregierung stellt den Schutz der Kinder vor woker Gender-Indoktrination an oberste Stelle. Ein neu verabschiedetes Gesetz sieht nicht nur ein generelles Verbot des Sexualkundeunterrichts in Kindergärten und Grundschulen vor, sondern legt auch die ausdrückliche Zustimmung der Eltern von Schülern zur Teilnahme fest, wenn eine Schule so einen Unterricht anbietet. Damit will die von Giorgia Meloni geführte Koalition das seelische Wohl der Minderjährigen besser schützen. Weiterlesen auf report24.at

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Sorge vor Eskalation: Pentagon beendet wohl Raketengeschäft mit Deutschland

Das Pentagon plant, ein Vorhaben zur Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an Deutschland zu kippen. Grund sind Befürchtungen, dass Russland dies als Eskalation werten könnte – eine überraschende Kehrtwende bei einem lange geplanten Abkommen.

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US-Regierungsvertreter fürchten, dass Moskau Vergeltung üben könnte, sollte die Trump-Regierung die Stationierung von Präzisionsraketen im Herzen Europas tatsächlich umsetzen. Eine Absage würde ein unter der Biden-Regierung geschlossenes Abkommen rückgängig machen und Berlin ohne die von deutschen Politikern als dringend benötigt bezeichneten Waffensysteme dastehen lassen. Der Schritt ist Teil eines umfassenderen amerikanischen Rückzugs aus der NATO.

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Neben der Sorge vor einer russischen Reaktion spielen auch die stark geschrumpften US-Waffenbestände eine Rolle. In den ersten Wochen des Iran-Kriegs wurden tausende Tomahawk- und Patriot-Raketen verbraucht.

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Deutsche Planer befürchten, dass der US-Rückzug Europa zwingt, militärische Fähigkeiten schneller aufzubauen, als die eigene Rüstungsindustrie liefern kann. Via politico.com

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Trauer um ermordete Kinder extremistisch? Innenministerium ändert Skandal-Passage

Die Forderung eines AfD-Politikers, von Migranten ermordeter Kinder zu gedenken, wird im Verfassungsschutzbericht als Beleg für Extremismus angeführt – Empörung folgt. Nun erklärt das Innenministerium, die Passage ändern zu wollen.

Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt will den Landesverfassungsschutzbericht mit Blick auf die AfD überarbeiten lassen. Das bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber Welt. Die Erklärung folgt auf öffentliche Empörung rund um eine Passage, über die Apollo News berichtet hatte.

Der Verfassungsschutz problematisiert in seinem Jahresbericht unter anderem eine Aussage des Co-Fraktionschefs der AfD im Magdeburger Landtag, Oliver Kirchner. Am 6. September 2025 schrieb dieser auf Facebook: „Lasst uns die ermordeten Kinder, die diese illegale und unkontrollierte Zuwanderung durch die Altparteien zu verantworten hat, niemals vergessen. Es kann jeden in Deutschland treffen, immer und überall!“ Weiter wollte er „die abwählen, an deren Händen das Blut der Opfer klebt und die für diese Zustände verantwortlich sind.“ Via apollo-news.net

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Merz will den gesamten Westbalkan in die EU holen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich für die Aufnahme neuer Länder in die EU ausgesprochen. „Wir wollen die Staaten des Westlichen Balkans so schnell wie möglich in der EU“, schrieb der Regierungschef am Freitag auf X.

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Der Westbalkan erhielt von 2007 bis 2013 durch das IPA I rund 3,5 Milliarden Euro und von 2014 bis 2020 durch das IPA II über vier Milliarden Euro. Seit 2021 ist das IPA III aktiv, über das die EU insgesamt etwa 14 Milliarden Euro auszahlt. Zu den Empfängern der Fördersumme des neuen Programms zählt auch die Türkei. Via jungefreiheit.de

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Die Band „Massive Attack“ schlägt Alarm

Bei ihren aktuellen Live-Shows scannt die Band das Publikum per KI-Gesichtserkennung in Echtzeit.

Die Gesichter landen auf der Leinwand – im Look der Überwachungssoftware von Palantir. Ein genialer, düsterer Protest gegen Massenüberwachung!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Massive Attack schlägt Alarm!

Bei ihren aktuellen Live-Shows scannt die Band das Publikum per KI-Gesichtserkennung in Echtzeit.

Die Gesichter landen auf der Leinwand – im Look der Überwachungssoftware von Palantir.

Ein genialer, düsterer Protest gegen Massenüberwachung! 👁️🛡️ pic.twitter.com/bGLt7DQqog — Der Prophet (@AldousHuxIey) June 5, 2026

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ÖSTERREICH: Islam-Verband will Kopftuch ab 8 Jahren – Ministerin Bauer schlägt Alarm

Ein Feststellungsbescheid der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich sorgt für Empörung: Darin wird das Kopftuch für Mädchen spätestens ab dem vollendeten 9. Lebensjahr als erforderlich bezeichnet. Integrationsministerin Claudia Bauer spricht von „Kopftuchzwang durch die Hintertür” – und sieht sich in ihrer Linie bestätigt.

Ein bekannt gewordener Bescheid der IGGÖ schlägt hohe Wellen. Darin wird das Tragen des Kopftuchs für Mädchen spätestens ab dem vollendeten 9. Lebensjahr als religiös erforderlich bezeichnet – offiziell als freiwillig deklariert, gleichzeitig aber als Gebot der „einzig wahren religiösen Instanz” festgehalten. Integrationsministerin Claudia Bauer reagiert exklusiv gegenüber exxpress mit klaren Worten: „Das ist ganz klar Kopftuchzwang für Mädchen ab 8 Jahren durch die Hintertür. Und ein 8-jähriges Mädchen gehört nicht unter einem Stück Stoff versteckt, ein 8-jähriges Mädchen muss einfach Kind sein dürfen.” Weiterlesen auf exxpress.at

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Fremder Hasskommentar, eigene Strafe – Justizministerin kündigt Gesetzesreform an

Wer auf Facebook oder Instagram postet, kann für beleidigende Kommentare anderer unter seinem Beitrag strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden —, auch wenn er davon gar nichts wusste. Das soll sich ändern.

Das Problem: Bestraft wird der Falsche

Wer in sozialen Netzwerken jemanden beschimpft oder verleumdet, kann in Österreich strafrechtlich wegen Beleidigung oder übler Nachrede belangt werden. Soweit ist das Gesetz eindeutig. Problematisch wird es laut NEOS-Justizsprecherin Sophie Wotschke in jenen Fällen, in denen Gerichte Nutzer für beleidigende Kommentare anderer unter ihrem Posting bestraften — also für fremde Inhalte, von denen die betroffene Person möglicherweise gar keine Kenntnis hatte. Wie orf.at berichtet, hat NEOS am Freitag genau diese Praxis öffentlich kritisiert.

Wotschke sagte gegenüber der APA: „Jemanden für das Fehlverhalten eines Dritten, von dem diese Person vielleicht gar nichts weiß, mit hohen Kosten zu belasten, geht völlig an diesem Ziel vorbei.“ (…) Als mögliches Modell diskutiert wird laut orf.at ein sogenanntes „Notice-and-take-down“-Prinzip für Drittkommentare. Weiterlesen auf exxtra24.at

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

Bis heute ist das Thema „Corona“ nicht aufgearbeitet. Hier eine kleine Zitatensammlung, die gerne ergänzt werden kann.

Wenn man das heute so liest, erscheint es einem geradezu surreal. Aber es war die Wirklichkeit, der alltägliche Irrsinn! Das darf nicht in Vergessenheit geraten, sonst wird es wieder geschehen!

​Frank Walter Steinmeier, Bundespräsident: „Ungeimpfte gefährden uns alle.“

►Carsten Ramelow. Ministerpräsident Thüringen: „Wir können die Behandlung Ungeimpfter nicht garantieren.“►​Nikolaus Blome, RTL: „Ich möchte ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.“

►​Jan Böhmermann, ZDF: „Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit.“

►Saskia Esken, SPD: „Es sind Covidioten.“

​►Winfried Kretschmann, Grüne: „So manches wird unbequem für Ungeimpfte.“

►​Stephan Weil, SPD: „Ungeimpfte sind schuld an Impfdurchbrüchen der Geimpften.“

​►Eckart von Hirschhausen: „Wer sich nicht impfen lässt ist ein asozialer Trittbrettfahrer.“

►​Christoph Waltz: „Gruppe von asozialen Vollidioten.“

​►Peter Maffay: „Wer nicht geimpft ist, kann nicht unter Leute gehen.“

►Claus Ruhe Madsen, Bürgermeister Rostock: „Der Alltag für Ungeimpfte muss unangenehmer sein.“

►Tobias Hans, CDU Ministerpräsident Saarland: „Zuerst einmal müssen wir eine klare Botschaft an die Ungeimpften senden: Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben.“

​►Heidelinde Weiss, Schauspielerin: „Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen die Impfung. Die sind wirklich zu prügeln, diese Menschen.“

►Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Parteivorstand FDP: „Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren.“

►​Boris Palmer, Bürgermeister Tübingen: „Ich will eine Beugehaft und Rentenkürzung für Ungeimpfte.“

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​►Frank Ulrich Montgomery, Ehrenpräsident der Bundesärztekammer: „Momentan erleben wir eine Tyrannei der Ungeimpften.“

​►Joachim Gauck, Ex-Bundespräsident: „Impfskeptiker sind Bekloppte.“

►Karl Lauterbach: „Ungeimpfte bis März „geimpft, genesen oder leider verstorben“.

►​Uli Hoeneß, Präsident Bayern ünchen: „Diese Leute konsequent ausgrenzen.“

►​Wolfram Henn, Ethikrat-Professor: „Ich fordere ein Ausreiseverbot für Ungeimpfte“

Quelle: XPost

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Hier geht’s zu den Short News von gestern:



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