Der Ukraine-Konflikt als Beispiel für die Kriege der Zukunft

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Bei genauer Betrachtung des Krieges in der Ukraine, fällt sofort auf, dass es sich nicht nur um eine neue Art der Kriegsführung handelt, sondern dass auch viele militärische Elemente aus der Vergangenheit zu tragen kommen.

Von REDAKTION | Zunächst könnte man sagen, dass der Ukraine Konflikt eine Mischung aus 1. und 3. Weltkrieg ist. Ein Stellungskrieg mit einer quer durch Osteuropa verlaufenden Frontlinie, in dem es nur schleppend Geländegewinne gibt, aber wo modernste neue Waffen wie Drohnen usw. zum Einsatz kommen.

Die flexible Bewegungskriegsführung des 2. Weltkriegs ist aktuell auf diesem Kriegsschauplatz kaum oder nicht vertreten. Blitzkriegartige Vorstöße entsprechen ebenfalls nicht der „modernen“ Kriegführung.

Aufgrund der Dauer des Krieges und der hohen Verluste auf beiden Seiten kommt es auch noch zu Entwicklungen, welche uns eher an den 30-jährigen Krieg erinnern – Das Wiederaufkommen des Söldnertums im großen Maßstab. Soldaten aus aller Herren Länder ziehen nun auf dem Territorium der Ukraine gegen einander ins Feld.

Der Ukraine-Konflikt zeigt uns jetzt schon, wie Konflikte in der Zukunft geführt werden könnten. Strategie, Taktik, Logistik und auch Rekrutierungsmethoden werden sich rasant verändern. Auch der Einsatz der KI stellt unglaubliche und noch nicht abzuschätzende Möglichkeiten dar. Vollautomatische KI-gesteuerte Tötungsmaschinen könnten den klassischen Landser schrittweise ablösen. Waffentechnische Neuerungen und neue Taktiken, welche in diesem Konflikt erprobt wurden, werden kriegerische Konflikte der Zukunft beeinflussen.

Auch die Erfahrungen mit ökonomischer Kriegsführung (Sanktionen) und der Propagandakrieg werden bei zukünftigen Auseinandersetzungen eine wichtige Rolle spielen. Kriegstreiber werden zunehmend auch für Linke, die noch vor Jahren Kriegsgegner waren, zu Sympathieträgern. Anständige Leute, die sich für eine friedliche Lösung aussprechen, werden hingegen als „Friedensschwurbler“ diffamiert und quasi in die Rolle der „Wehrkraftzersetzer“ unter den Nazis gedrängt.

Dieser Konflikt ist außerdem der größte Stellvertreterkrieg der Militärgeschichte. Somit stellt sich auch die Frage, wie in Zukunft große Mächte gegeneinander antreten werden. Vielleicht ist der Stellvertreterkrieg, der Proxy War die Zukunft des Krieges?

Der Ukraine-Konflikt wird in die Militärgeschichte eingehen, da er ein neues Kapitel in allen Bereichen der Kriegsführung aufgeschlagen hat.

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