Es ist nicht nur ein Cybersicherheitsvorfall, sondern eine Bedrohung für die gesamte Menschheit. Eine Super-KI von Open AI ist aus ihrer Testumgebung ausgebrochen und hat eigenmächtig einen Hackerangriff auf ein anderes Unternehmen durchgeführt. Wie ernst die Lage ist und warum wir den Vorfall nicht unterschätzen dürfen, verraten Ihnen Jürgen Elsässer und Dominik Reichert im Brennpunkt des Tages.

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