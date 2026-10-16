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„Fantasie von übermorgen“ Erich Kästner

VonFREIGEIST

16. 10. 2026 #Deutsche Lyrik, #Erich kästner, #Fantasie von übermorgen, #Friedenspolitik,#Höhere Gerechtigkeit

Deutsche Lyrik „Fantasie von übermorgen“ (1929) von Erich Kästner

Und als der nächste Krieg begann
da sagten die Frauen: Nein
und schlossen Bruder, Sohn und Mann
fest in der Wohnung ein.

Dann zogen sie in jedem Land
wohl vor des Hauptmanns Haus
und hielten Stöcke in der Hand
und holten die Kerls heraus

Sie legten jeden über’s Knie
der diesen Krieg befahl:
die Herren der Bank und Industrie,
den Minister und General.

Da brach so mancher Stock entzwei
und manches Großmaul schwieg.
In allen Ländern gab’s Geschrei,
doch nirgends gab es Krieg.

Die Frauen gingen dann wieder nach Haus
zu Bruder und Sohn und Mann
und sagten ihnen: der Krieg sei aus.

Die Männer starrten zum Fenster hinaus
und sahen die Frauen nicht an …

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