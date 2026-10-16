„Fantasie von übermorgen“ Erich Kästner

Deutsche Lyrik „Fantasie von übermorgen“ (1929) von Erich Kästner

Und als der nächste Krieg begann

da sagten die Frauen: Nein

und schlossen Bruder, Sohn und Mann

fest in der Wohnung ein.

Dann zogen sie in jedem Land

wohl vor des Hauptmanns Haus

und hielten Stöcke in der Hand

und holten die Kerls heraus

Sie legten jeden über’s Knie

der diesen Krieg befahl:

die Herren der Bank und Industrie,

den Minister und General.

Da brach so mancher Stock entzwei

und manches Großmaul schwieg.

In allen Ländern gab’s Geschrei,

doch nirgends gab es Krieg.

Die Frauen gingen dann wieder nach Haus

zu Bruder und Sohn und Mann

und sagten ihnen: der Krieg sei aus.

Die Männer starrten zum Fenster hinaus

und sahen die Frauen nicht an …

Hört ☝️ https://t.co/LmCCKdoy1X — Prof. Dr. 🐝 Sumsibrumm 🐝 (@muffbe) October 12, 2026

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