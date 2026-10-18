Ein deutsches Gericht verhandelt gegen den ehemaligen ukrainischen Offizier Serhii Kuznetsov wegen seiner angeblichen Rolle bei der Koordinierung der Sabotage der Nord-Stream-Pipeline im September 2022.

Die deutschen Staatsanwälte werfen ihm vor, die Operation sei im Auftrag ukrainischer Staatsbehörden durchgeführt worden, obwohl Kiew jede Beteiligung bestreitet und eine Rolle der ukrainischen politischen Führung bisher nicht nachgewiesen wurde.

Der Prozess könnte die politischen Auseinandersetzungen in Deutschland über die fortgesetzte militärische Unterstützung für die Ukraine verschärfen, insbesondere mit den Oppositionsparteien, die Berlins Unterstützung kritisch bis ablehnend sehen.

Sieben ukrainische Verdächtige identifiziert

Die Ermittler hätten angeblich sieben ukrainische Verdächtige identifiziert, doch nur einer von ihnen sitzt auf der Anklagebank in dem Prozess, der am 14. Oktober beginnt. In den Gerichtsunterlagen wird er als Serhii K. bezeichnet und als Mittäter bei dem Sabotageakt verdächtigt. Kiew hat jede Beteiligung an dem Angriff strikt bestritten, der die wichtige Energiezufuhr für Deutschland vormals darstellte.

Ein weiterer Verdächtiger, von Deutschland als Vladimir Z. identifiziert, befindet sich derzeit in Haft in Kroatien, wo er gegen die Auslieferung kämpft. Zuvor war er in Polen festgenommen worden, wurde jedoch wieder freigelassen, nachdem ein polnischer Richter entschieden hatte, dass es sich, falls die Ukraine für den Nord-Stream-Angriff verantwortlich sei, um eine „gerechte“ Tat gehandelt habe. Ein wohl eigenartiges Rechtsverständnis!

Beweise?

Während des Prozesses muss die Staatsanwaltschaft ihre Beweise für eine Verschwörung und deren volles Ausmaß darlegen:

„Wie viel kam von der Spitze des ukrainischen politischen Systems oder wie viel wurde von einigen Insidern im Geheimdienst vorbereitet?“, sagte Stefan Meister, Experte für Russland und Osteuropa beim Deutschen Rat für Auswärtige Beziehungen.

Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hat zwei Verhandlungen pro Woche bis mindestens Februar angesetzt, ohne bisher ein Enddatum festzulegen.

Anmerkung unserer Redaktion:

Wir sind der Meinung, dass an der ganzen Sache etwas faul ist. Wir halten es für eher unwahrscheinlich, dass die Sprengung von Tauchern der gecharterten Yacht „Andromeda“ durchgeführt wurde. Angeblich wurden auch Sprengstoffspuren auf der Yacht gefunden – ein Witz! Nach unserem Dafürhalten stecken da die Amerikaner dahinter, die diesen Terrorakt ja a) ankündigten (Biden) und b) bestätigten (Trump). Auch die damalige britische Premierministerin bestätigte den „Vollzug“ der Tat. Ob ein Ukrainer mit von der Partie war, ist unwesentlich – das Ganze stinkt zum Himmel.

Vielleicht braucht man einen Sündenbock für das Verbrechen, wo doch jetzt amerikanische „Investoren“ Nord Stream übernehmen wollen, um sich den Gewinn aus künftigen Gaslieferungen mit Russland zu teilen. Eine solche Lösung, bei der die Amerikaner mitverdienen, ist den europäischen Deppen durchaus zuzutrauen!

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