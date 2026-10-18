US-Befehl zur Starshield-Drosselung für Kiews Drohnen

Bild: Symbolbild

Kiews Drohnen werden nunmehr von den USA an der ganz kurzen Leine gehalten.

Die Anweisung, das seitens der Ukraine für die Kommunikation auf dem Schlachtfeld und für Drohneneinsätze genutzte Satellitensystem einzuschränken, ist direkt aus dem Weißen Haus gekommen.

White House Kontrolle von Starshield

Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Insider. Den Angaben zu Folge erhielten führende Vertreter des US-Verteidigungsministeriums die Mitteilung, dass der für das ukrainische Militär bereitgestellte SpaceX-Dienst Starshield gedrosselt werden müsse.

Die Beamten machten allerdings keine Angaben dazu, wer im Weißen Haus die Entscheidung getroffen habe und wer für die Umsetzung der Anweisung verantwortlich gewesen sei.

Das Pentagon ist der größte Kunde von Starshield, der militärischen Version des Satelliteninternetdienstes Starlink. Ukrainische Regierungsvertreter beklagten in dieser Woche, dass die Einsatzfähigkeit ukrainischer Drohnen durch nicht funktionierende militärische Starlink-Geräte beeinträchtigt gewesen sei.

Offenbar möchte die Ukraine in „altgewohnter Manier“, alles auf dem Silbertablett serviert bekommen.

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