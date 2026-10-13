US-Flugzeugverluste im Iran-Krieg verdoppelt – Drohnen am Meisten betroffen

Bild: Netzfund Telegram

Die USA haben laut einem aktualisierten Bericht des Congressional Research Service (CRS) seit dem Start der Operation Epic Fury gegen den Iran mittlerweile 81 Militärflugzeuge verloren oder diese wurden schwer beschädigt.

Treffer auf Militärbasen und Drohnenabschüsse

Die aktuell überarbeitete Bilanz umfasst neu gemeldete Hubschrauberverluste, beschädigte Flugzeuge bei iranischen Vergeltungsangriffen auf Basen in Saudi-Arabien und Jordanien sowie einen starken Anstieg abgeschossener MQ-9 Reaper-Drohnen.

Die Verluste treffen einige der seltenen, wertvollen „Ressourcen“ des US-Militärs, wie folgt.

45 verlorene MQ-9 Reaper, ein Anstieg von bis zu 30 seit Juni

7 KC-135-Tanker, 5 durch iranischen Angriff beschädigt auf dem Prince Sultan Luftwaffenstützpunkt

Eine Boeing E-3 Sentry (AWACS), als Treffer an eben derselben Basis

Schwer beschädigte F-35A, F-15E, A-10 wie auch Rettungshubschrauber

Eine abgeschossene AH-64 Apache

4 AH-6 Little Birds und zwei MC-130J wurden während des Einsatzes zur Bergung der US-Flugbesatzungen im Iran zerstörtDiese Wachsende Verluste treiben fraglos die ohnehin bereits horrende Rechnung der USA ebenfalls in die Höhe.

Das Congressional Budget Office schätzt, dass Operation Epic Fury das Pentagon bis zum 1. August etwa 38 Milliarden Dollar gekostet hat, darunter bis zu 3,3 Milliarden Dollar alleine für den Ersatz verlorener Ausrüstung. Das Weiße Haus hat nun weitere 67,1 Milliarden Dollar für das Pentagon beantragt, der Kongress hat den Notfallantrag allerdings noch nicht genehmigt.

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