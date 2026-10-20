Hinter der Maske: Linksextreme organisieren in Deutschland „Schülerproteste“

+ Nach zwei Chaos-Tagen: Meloni schickt die Armee nach Mailand + Gewalt in Frankreich: Elon Musk und JD Vance sehen Europa am Abgrund + Weidel präsentiert „New Deal“: EU-Umbau statt Austritt + Straftaten aggressiver Migrantengruppen: Frankfurt ist überall + US-Firma will Österreichs Panzermotoren-Spezialisten +

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Nach zwei Chaos-Tagen: Meloni schickt die Armee nach Mailand

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Montag im Palazzo Chigi nach einem Sicherheitsgipfel angekündigt, 500 zusätzliche Soldaten nach Mailand zu entsenden – die Einheiten sollen die laufende Militärmission „Strade Sicure“ verstärken. (…)

Die Bilanz der Mailänder Questura allein für den Sonntag: 271 Personen wurden zur Polizei gebracht, davon sind 220 Minderjährige und 60 Ausländer. 32 wurden festgenommen (23 davon Minderjährige, 13 Ausländer), gegen 28 weitere Anzeige erstattet. 14 Einsatzkräfte wurden verletzt.

Die Staatsanwaltschaft sprach in Ermittlungsakten von „zerstörerischen Aktionen von außergewöhnlicher Gewalt“ und einer „erheblichen kriminellen Energie“ der Festgenommenen. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

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Gewalt in Frankreich: Elon Musk und JD Vance sehen Europa am Abgrund

Nach der Gewalt in Frankreich machen Musk und Vance Migration und Linke verantwortlich.

Elon Musk hat mehrfach vor einem Bürgerkrieg in Europa gewarnt. Wenn eine große, schnell wachsende Gruppe Werte vertrete, die den westlichen widersprächen, komme es irgendwann zur Abrechnung, sagte er im Sommer in einem Interview. (…)

Musk schrieb zu den (aktuellen) Bildern (aus Frankreich), es erstaune ihn immer wieder, wie viele Menschen im Westen einer „suizidalen Empathie“ zum Opfer fielen.

US-Vizepräsident JD Vance wurde noch deutlicher. Westliche Liberale hätten im Namen von Vielfalt und Mitgefühl die Dritte Welt nach Frankreich importiert. Die Amerikaner sollten aufpassen, dies sei die Zukunft, die die Demokraten im Kongress für ihr Land anstrebten.“ Via berliner-zeitung.de

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Weidel präsentiert „New Deal“: EU-Umbau statt Austritt

Die AfD will keinen EU-Austritt Deutschlands. Das ist in ihrer Wählerschaft durchaus umstritten, wird aber am Mittwoch beim Auftritt von Alice Weidel im EU-Parlament bestätigt. Dort wird sie den AfD-Plan für die EU präsentieren.

Die Alternative für Deutschland (AfD) will die Europäische Union nicht verlassen, sondern sie grundlegend umbauen. Am Mittwoch wird Parteichefin Alice Weidel ihren „New Deal for Europe“ präsentieren. Ziel ist ein Rückbau der EU zu einer lockeren „Föderation souveräner Nationen“, die sich vor allem auf Binnenmarkt, Außengrenzschutz und Sicherheit konzentriert.

Das EU-Insidermagazin Politico berichtet schon jetzt über Weidels Plan, der eine endgültige Abkehr von früheren Forderungen nach einem schnellen „Dexit“ und Euro-Austritt markiert. Noch im Bundestagswahlprogramm 2025 und im ZDF-Sommerinterview im August hatte Weidel einen Ausstieg aus Euro und Schengen als notwendig bezeichnet. Weiterlesen auf tkp.at

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Hinter der Maske: Linksextreme organisieren in Deutschland „Schülerproteste“

Nach brennenden Rathäusern in Frankreich formiert sich auch hierzulande eine Bewegung, die zunächst wie ein Schüler-Protest aussieht und am 31. Oktober (Halloween) auf die Straße gehen will.

Doch hinter der vermeintlich spontanen Jugendbewegung stehen organisierte Strukturen, deren Verbindungen ins linksextremistische Milieu führen. Soll Frankreichs Randale auch bei uns um sich greifen? (…)

Nun formiert sich seit einigen Tagen auch hierzulande eine Kampagne, die die gewaltsamen Proteste aus Frankreich nach Deutschland holen will. Unter dem Hashtag „genzregelt“ (Gen Z regelt) und mit einem Eichhörnchen-Logo organisieren sich aktuell Tausende in Gruppen, die am 31. Oktober (Halloween) in unterschiedlichen Städten auf die Straße gehen wollen. Auf Reddit, Instagram und Telegram sind wie Pilze nach dem Regen mehrere Kanäle und Posts entstanden, die gerade mal ein paar Tage alt sind und in denen die Organisatoren die „Proteste“ in unterschiedlichen Städten planen und zu Demonstrationen aufrufen. Weiterlesen auf achtgut.com

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Straftaten aggressiver Migrantengruppen: Frankfurt ist überall

Brutale Angriffe wie in Frankfurt (Oder) sind kein Einzelfall: Statistiken zeigen Tausende deutsche Opfer von Gewalt- und Sexualstraftaten durch Zuwanderer. (…)

Ein Blick auf die gewalttätigen Unruhen in Frankreich, die hierzulande als „Schülerprotest“ verharmlost werden, zeigt auch Deutschlands Zukunft. Der Verweis „Migranten“ bzw. Migrationshintergrund findet sich in den bundesdeutschen Meldungen über die Ausschreitungen kaum, obwohl in den Videos, die die Gewaltausbrüche zeigen, dunkelhäutige Akteure überrepräsentiert sind. Weiterlesen auf nius.de

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Drohnen-Konzern greift nach Steyr: US-Firma will Österreichs Panzermotoren-Spezialisten

Das Angebot liegt 28,9 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag (30,50 Euro) und 55,8 Prozent über dem Tief der letzten zwölf Monate. Damit wird Steyr Motors mit rund 205 Millionen Euro bewertet. Zum Vergleich: Beim Börsengang 2024 kostete die Aktie 14 Euro.

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Für Red Cat ist Steyr vor allem wegen der Rüstung interessant. Die Oberösterreicher bauen Spezialmotoren für Militärfahrzeuge, Boote und Hilfsaggregate für Kampfpanzer. Mit dem Panzerbauer KNDS gibt es einen Rahmenvertrag über mindestens 500 Hilfsaggregate für den Leopard 2 bis 2034. Weiterlesen auf exxpress.at

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52,95 Prozent Fremde in Pflichtschulen: Der Austausch der Innsbrucker ist abgeschlossen

Noch nie in der Menschheitsgeschichte hat ein Volk freiwillig sein Siedlungsgebiet aufgegeben. Noch nie in der Menschheitsgeschichte ist ein Volk freiwillig beiseitegetreten und hat den uneingeladenen Neuankömmlingen gesagt: „Hier nehmt, dies ist unser Land, das wir Euch geben.“ In Österreich ist es in den letzten 20 Jahren genau so passiert.

Laut den Daten der Tiroler Bildungsdirektion haben 52,95 % der Innsbrucker Pflichtschüler (Volksschule, Mittelschule, polytechnische Schule, Sonderschule) eine nicht deutsche Erst- bzw. Alltagssprache. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Innsbrucker mit Tiroler Wurzeln binnen einer Generation zur Minderheit in ihrer eigenen Stadt werden. Der Bevölkerungsaustausch wurde nicht nur in Wien durchgezogen, auch das beschaulichere Innsbruck im früher traditionsbewussten Tirol wurde ein Opfer der Ideologie der offenen Grenzen. Weiterlesen auf report24.news

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„Schülerproteste“ jetzt auch in Belgien

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

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