Selbst für den Fall einer demokratischen Übernahme des Kongresses bei den Zwischenwahlen 2026 wird der parteiübergreifende Konsens, der die US-Politik in Westasien, insbesondere den Krieg mit dem Iran antreibt, wahrscheinlich weiterhin bestehen bleiben.
Demokraten voraussichtliche Gewinner im Repräsentantenhaus
Die Demokraten werden aller Voraussicht nach das Repräsentantenhaus gewinnen und eine realistische Chance auf den Senat haben. Die ist dem Cook Political Report, Prognose des Decision Desk HQ zu entnehmen. Hakeem Jeffries könnte dadurch möglicherweise zum dortigen Sprecher befördert werden.
Doch dieser Wandel birgt wenig Hoffnung, den Krieg umzukehren, wie seitens Jeffries als „Operation Epic Failure“ kritisiert wurde.
Dies könnten die Hürden auf diesem Weg sein,
Selbst wenn die Demokraten Resolutionen zu Kriegsmächten verabschieden, um Feindseligkeiten zu beenden, die nicht vom Kongress genehmigt sind, kann Präsident Donald Trump ein Veto gegen diese einlegen.
Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, was den Demokraten aber fehlen würde.
Trump hatte diesen Schachzug bereits in seiner ersten Amtszeit demonstriert, indem er erfolgreich Jemenitische Kriegsbeschlüsse und Waffenverkaufsbeschränkungen an Saudi-Arabien/VAE vetierte. Die „Republikanischen Abweichler“ waren stets zu wenige gewesen, um dies zu überstimmen.
Parteiübergreifende „Stimmen“, wie die Senatoren Fetterman, Rosen, Coons, wie auch mehrere Demokraten im Repräsentantenhaus, die Konfrontationsunterstützung für Israel befürworten, bleiben jedoch einflussreich.
Der „Hammer könnte freilich den Besitzer wechseln, wie die Publikation spekuliert, aber die hyperinterventionistische Agenda des Kongresses wird das aller Wahrscheinlichkeit nicht tun.
5 Kommentare zu „Ergebnis der US-Zwischenwahlen wird Kriegsoffensive gegen Iran nicht stoppen“
man könnte meinen das europäische medienmandat
ist eine direkte zweigstelle
dieses fucked~up america
würde teuschland ramstein schliessen würden sie endlich wieder einen schatten werfen))
Zettelfalten ändert nichts an der globalen Agenda. Solange die USA von AIPAC, ADL und ZOA im Hintergrund agieren, ist völlig egal, wer den Präsidenten spielt. Kürzlich wurde ein Urteil erlassen, daß bei Wahlen Spenden in unbegrenzter Höhe fließen dürfen. Dazu kommen Spenden direkt aus Israel, denn Trump dankte am 13. 10. 2025 in der Knesset der Witwe von Sheldon Adelsson Miriam für ihre große Spende, ich glaube, es war eine halbe Million. Kein Wunder, daß die USA mit militärischen Aktionen im Nahen Osten immer beteiligt sind… Ob die Amerikaner mal aufwachen und erkennen, wer sie regiert?
Wie „schön“, dass man Demokratie so leicht manipulieren kann! Wenn die Mehrheit der USA keinen Krieg will, aber ihren Willen nicht bekommt, dann ist es keine Demokratie! Bei uns in Europa ist es auch nicht anders, nur die Tricks sind es, aber letztendlich ist das Ergebnis gleich. Wie lange kann man den Menschen eigentlich diese falsche Demokratie verkaufen, bis sie verstehen, dass sie keine haben oder nie eine gehabt haben?
Moin
Es wird, solange geverwählt und ausgeverzählt bis das Ergebnis passt!
Noch bis in die siebziger Jahre sagte das Fräulein vom Amt am Telefon: Sie haben sich verwählt, hängen Sie bitte auf und wählen Sie neu. So ein tüchtiges Fräulein „vom Amt“ brauchte man heute …
mfg