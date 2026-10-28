Die Ukraine wird keine Schiffe angreifen, die russischen Dieselkraftstoff in die Vereinigten Staaten transportieren. Das erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Angaben des Nachrichtenportals Clash Report.

„Was die Schiffe betrifft, die Russland in Richtung Amerika verlassen haben: Diese Schiffe wird definitiv niemand angreifen, weil sie mit den Vereinigten Staaten in Verbindung stehen“, sagte Selenskyj.

Zugleich warnte der ukrainische Präsident davor, dass das Dieselabkommen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer umfassenderen Lockerung der Sanktionen gegen Moskau führen könnte.

Am 9. Oktober wurde bekannt, dass Russland und die USA eine Vereinbarung über Diesellieferungen geschlossen haben. Demnach soll Moskau mehr als 300.000 Tonnen Dieselkraftstoff in die Vereinigten Staaten liefern. Weitere 500.000 Tonnen sind für den internationalen Markt vorgesehen.

Am 27. Oktober erklärte der russische Vizepremierminister Alexander Nowak, dass die erste Lieferung russischen Dieselkraftstoffs noch vor den für den 3. November angesetzten Zwischenwahlen zum US-Kongress in den Vereinigten Staaten eintreffen werde.

Wie die britische Wirtschaftszeitung Financial Times (FT) am 28. Oktober berichtete, stehen zwei der drei Tanker, die derzeit russischen Dieselkraftstoff in die USA transportieren, auf internationalen Sanktionslisten.

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