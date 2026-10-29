USA: Größte Reduzierung illegaler Einwanderung in der modernen Geschichte

Das Weiße Haus hat eine detaillierte Bilanz veröffentlicht, wie Präsident Donald Trump die größte Reduzierung der illegalen Einwandererbevölkerung in der modernen Geschichte erreicht und illegale Grenzübertritte auf ein historisches Tief gebracht hat.

In einem Post auf „X“ erklärte das Weiße Haus, die illegale Bevölkerung sei um mehr als 2,3 Millionen gesunken, seit Präsident Trump sein Amt angetreten hat.

„In weniger als zwei Jahren hat die Trump-Regierung die größte Reduzierung der illegalen Einwandererbevölkerung in der modernen Geschichte erzielt, illegale Grenzübertritte auf ein Allzeittief gebracht und umfassende Reformen durchgesetzt, die endlich die amerikanischen Bürger an erste Stelle setzen.“

Negative Nettoeinwanderung das erste Mal seit 50 Jahren

Nahezu 1,2 Millionen illegale Einwanderer wurden abgeschoben oder ausgewiesen, und es wurden fast 1,3 Millionen Festnahmen illegaler Einwanderer durchgeführt. Die Vereinigten Staaten verzeichneten 2025 zum ersten Mal seit mindestens 50 Jahren eine negative Nettoeinwanderung.

Illegale Übertritte an der Südgrenze sanken im Fiskaljahr 2026 um 95 Prozent gegenüber dem Niveau der Biden-Ära – die niedrigste Zahl illegaler Grenzübertritte in der amerikanischen Geschichte.

Einreisen von Asylbewerbern an den US-mexikanischen Grenzübergängen wurden um 99,9 Prozent reduziert, und Asyl wird jetzt nur noch in sieben Prozent der Fälle gewährt – gegenüber mehr als 50 Prozent unter der vorherigen Regierung.

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