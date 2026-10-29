Das Weiße Haus hat eine detaillierte Bilanz veröffentlicht, wie Präsident Donald Trump die größte Reduzierung der illegalen Einwandererbevölkerung in der modernen Geschichte erreicht und illegale Grenzübertritte auf ein historisches Tief gebracht hat.
In einem Post auf „X“ erklärte das Weiße Haus, die illegale Bevölkerung sei um mehr als 2,3 Millionen gesunken, seit Präsident Trump sein Amt angetreten hat.
„In weniger als zwei Jahren hat die Trump-Regierung die größte Reduzierung der illegalen Einwandererbevölkerung in der modernen Geschichte erzielt, illegale Grenzübertritte auf ein Allzeittief gebracht und umfassende Reformen durchgesetzt, die endlich die amerikanischen Bürger an erste Stelle setzen.“
Negative Nettoeinwanderung das erste Mal seit 50 Jahren
Nahezu 1,2 Millionen illegale Einwanderer wurden abgeschoben oder ausgewiesen, und es wurden fast 1,3 Millionen Festnahmen illegaler Einwanderer durchgeführt. Die Vereinigten Staaten verzeichneten 2025 zum ersten Mal seit mindestens 50 Jahren eine negative Nettoeinwanderung.
Illegale Übertritte an der Südgrenze sanken im Fiskaljahr 2026 um 95 Prozent gegenüber dem Niveau der Biden-Ära – die niedrigste Zahl illegaler Grenzübertritte in der amerikanischen Geschichte.
Einreisen von Asylbewerbern an den US-mexikanischen Grenzübergängen wurden um 99,9 Prozent reduziert, und Asyl wird jetzt nur noch in sieben Prozent der Fälle gewährt – gegenüber mehr als 50 Prozent unter der vorherigen Regierung.
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2 Kommentare zu „USA: Größte Reduzierung illegaler Einwanderung in der modernen Geschichte“
N-TV
Kleim blickt auf die Midterms:
„Trump ist unbeliebtester Präsident seit Jahrzehnten“
Kurz vor den US-Zwischenwahlen sprechen die Umfragen klar gegen Donald Trump und seine Republikaner. USA-Experte Peter Kleim erwartet den Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus. Ob die Demokraten auch die Mehrheit im Senat erobern, sieht Kleim skeptisch.
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Trump-ist-unbeliebtester-Praesident-seit-Jahrzehnten-id31460238.html
Zwischenwahlen in den USA
Jäger: Trump nicht mehr Republikaner-Wahlkampfmaschine wie früher
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Jaeger-Trump-nicht-mehr-Republikaner-Wahlkampfmaschine-id31459012.html
Wahlniederlagen von Trump-Kandidaten „mehr als Zufälle”
Lange war die Unterstützung des US-Präsidenten ein Erfolgsgarant für Republikaner, die gewählt werden wollten. Doch zuletzt fährt ein von Donald Trump unterstützter Kandidat nach dem anderen Niederlagen ein.
Bei den anstehenden Zwischenwahlen in den USA am 3. November werden alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses sowie 35 Senatsmandate neu besetzt.
Bislang galten Trumps Wahlempfehlungen innerhalb der Republikanischen Partei als Erfolgsgaranten.
Im aktuellen Vorwahlzyklus unterlagen zehn von Trump unterstützte Kandidaten, wie Professor Christian Lammert vom John F. Kennedy Institut in Berlin gegenüber FOCUS online sagt – „so viele wie in den Vorwahlen 2018, 2020 und 2024 zusammengenommen“.
https://www.focus.de/politik/ausland/wahlniederlagen-von-trump-kandidaten-mehr-als-zufaelle_01f641f7-3826-4817-89cc-7cf82bfb02af.html
Es gibt viele US-Experten in den USA (darunter auch mehrere sehr bekannte Republikaner), die genau das vorhergesagt haben. Ich habe auch schon im Frühjahr dieses Jahres die Vermutung geäußert, dass die Vorwahlen für Trump’s MAGA-Politiker zum Debakel werden .
Ein bekannter US-Republikaner namens Ted Cruz (Er ist kein NeoCon und kein Trump-Hasser, sondern ein Realist, der sich gut mit US-Präs. Trump versteht) hat übrigens schon in April des letzten Jahres , also 2025, vorhergesagt, dass die US-Republikaner die US-Zwischenwahlen sehr wahrscheinlich verlieren werden.
. Meiner Ansicht nach sind die Zwischenwahlen noch nicht zugunsten der US-Demokraten entschieden, wie es einige deutsche und US-Mainstream Medien ständig behaupten. Es ist noch offen. Die Republikaner könnten die Zwischenwahlen doch noch gewinnen…Allerdings für den NeoCon Trump und seine Pseudo-MAGA-Politiker könnten die Vorwahlen als auch die Zwischenwahlen zu einem totalen Debakel werden. Er wird danach sehr wahrscheinlich stark geschwächt sein…Der MAGA-Block innerhalb der US-Rep. Partei hat jetzt schon stark an Zustimmung verloren, vor allem wegen Trump und weil mehrere sehr einflussreiche ehemalige MAGA-Anhänger sehr wütend sind, weil er viele seiner Wahlversprechen gebrochen hat…