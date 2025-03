Short News

Wieder Kämpfe in Syrien – 130 Tote bei heftigen Gefechten in Assads Heimatregion

Bei Zusammenstößen zwischen syrischen Sicherheitskräften und bewaffneten Anhängern des ehemaligen Präsidenten Baschar Al-Assad sind nach Angaben von Kriegsbeobachtern 130 Menschen ums Leben gekommen. Die Regierung habe ein Gebiet entlang der Mittelmeerküste nicht mehr unter Kontrolle, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit.

Die Regierungstruppen schickten laut Berichten staatlicher Medien in der Nacht zum Freitag umfangreiche Verstärkungen in die Städte Latakia und Tartus sowie in nahe gelegene Ortschaften. Die Region wird dominiert von der Minderheit der Alawiten, der auch Assad angehört.

Weiterlesen auf welt.de

+++

Trump droht Russland mit Zöllen und Sanktionen

US-Präsident Trump schlägt harte Töne gegen Rußland an und droht mit Wirtschaftssanktionen. Auch an die ukrainische Führung richtet er den dringenden Appell, einen Frieden auszuhandeln.

WASHINGTON DC. US-Präsident Donald Trump hat weitere Wirtschaftssanktionen gegen Russland ins Spiel gebracht. „Angesichts der Tatsache, dass Russland die Ukraine derzeit auf dem Schlachtfeld regelrecht ‚verprügelt‘, denke ich ernsthaft über großangelegte Bankensanktionen, Sanktionen und Zölle gegen Russland nach, bis ein Waffenstillstand und eine endgültige Einigung über den Frieden erreicht ist. An Russland und die Ukraine: Setzen Sie sich sofort an den Verhandlungstisch, bevor es zu spät ist. Ich danke Ihnen!!!“, schrieb Trump am Freitag auf X.

Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Orban stimmt gegen Finanzierung des Kriegs der Ukraine durch die EU

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán lehnte einen EU-Antrag auf Fortsetzung der Militärhilfe für die Ukraine ab, während die europäischen Staats- und Regierungschefs über finanzielle Unterstützung, Peacekeeper in der Ukraine und eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Ukraine debattieren.

Die Europäische Union hat es erneut nicht geschafft, eine einstimmige Einigung über militärische und finanzielle Hilfe für die Ukraine zu erzielen, nachdem der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán am Donnerstag einen Antrag des Europäischen Rates abgelehnt hatte. Dieser Schritt hat die Spaltungen innerhalb des Blocks vertieft, der sich mit seiner Reaktion auf den anhaltenden Konflikt zwischen der Ukraine und Russland auseinandersetzt.

Auf dem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs, der einberufen wurde, um die nächsten Schritte des Blocks nach dem Abzug der US-Militärhilfe unter der Regierung von Präsident Donald Trump zu besprechen, stand Orbán allein gegen die anderen 26 EU-Staats- und Regierungschefs.

Weiterlesen auf tkp.at

+++

Gefährdung der Bevölkerung: Strafanzeige gegen Scholz und Baerbock wegen Einflug von Afghanen

Nach der Landung des Afghanen-Flugs aus Pakistan am Mittwoch hat eine Anwaltskanzlei aus Baden-Württemberg Strafanzeige gegen Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gestellt – wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern sowie Gefährdung der Bevölkerung. Bereits am Dienstag hatte der Anwalt in gleicher Sache Strafanzeige gegen Noch-Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gestellt.

Am Mittwoch waren 132 Afghanen mit einem Charterflug aus Islamabad nach Deutschland gekommen. Eigentlich sollen nur sogenannte Ortskräfte eingeflogen werden, doch an Bord befand sich nur eine davon mit fünf Angehörigen.

Für Rechtsanwalt Rafael Fischer (62), der auf Straf- und Wirtschaftsrecht spezialisiert ist, besteht der Verdacht des Einschleusens von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland sowie eine Gefährdung der Bevölkerung. Er hat daher Strafanzeige gegen Scholz gestellt, da dieser den Flug nicht unterbunden hatte. In dem Schreiben an die Staatsanwaltschaft Berlin heißt es:

„Es gibt keinerlei belastbare Rechtsgrundlagen, wonach diese Personen einfach so – und noch dazu auf Kosten der Bundesrepublik – nach Deutschland gebracht werden. Es gibt keinerlei Verpflichtungen, diese Personen einzufliegen. Es gibt aber eine Verpflichtung, von der Bundesrepublik Deutschland jegliche Belastungen freizuhalten, die nicht erforderlich sind. Es kann nicht sein, dass Tausende deutsche Bürger zwangsweise für parteipolitische Manöver des Kanzlers aufkommen müssen.”

Weiterlesen auf report24.news

+++

Polen plant militärische Ausbildung für alle erwachsenen Männer

Der polnische Premierminister Tusk hat erklärt, dass die Regierung die Einführung einer „militärischen Ausbildung“ für alle erwachsenen Männer im Land vorbereite und dass die Initiative „bis Ende des Jahres“ abgeschlossen sein sollte.

Die Ukraine erhält fast 1 Milliarde US-Dollar an Geldern aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten mit Sitz in Großbritannien.

Donald Tusk teilte dem Parlament am Freitag mit, dass sich Polen in einer „schwierigen geografischen Lage“ befinde, wenn Russland die Kontrolle über Teile der Ukraine übernähme.(…)

„Wenn die Ukraine den Krieg verliert oder die Bedingungen für einen Waffenstillstand oder eine Kapitulation akzeptiert, die ihre Souveränität schwächen und es Putin erleichtern, die Kontrolle über die Ukraine zu erlangen, dann wird sich Polen zweifellos – und da sind wir uns alle einig – in einer viel schwierigeren geopolitischen Lage befinden.“

via tvpworld.com

+++

„Katastrophal“ und „unnötig“: So rechnet Amerikas „Anti-Drosten“ Bhattacharya vorm US-Senat mit der Corona-Politik ab

Dr. Jay Bhattacharya ist Trumps Kandidat für den Leiter der nationalen Gesundheitsbehörde NIH. Am Mittwoch wurde Dr. Jay Bhattacharya vor dem Gesundheitsausschuss des amerikanischen Senats angehört. Auf der internationalen Bühne gilt er als Gegenspieler Drostens, mit dem er in der Coronapandemie eine öffentliche Auseinandersetzung hatte.

Bhattacharya ist ein fundamentaler Kritiker all jener Maßnahmen, die auch in Deutschland erlassen wurden: Lockdowns, Maskenpflichten und Schulschließungen. Hierzulande wurde Bhattacharya als Mitverfasser der Great Barrington Declaration im Oktober 2020 bekannt. Darin warnten die Wissenschaftler, allesamt Professoren von Elite-Universitäten, vor den „schädlichen Auswirkungen der vorherrschenden COVID-19-Maßnahmen auf die physische und psychische Gesundheit“ und empfahlen stattdessen „gezielten Schutz“ für Risikogruppen. Damit sorgte er auch in den USA einst für große Kontroversen.

Weiterlesen auf nius.de

+++

Das 8-Milliarden-Bestechungsschema der Pharma – Wie Ärzte dazu gedrängt werden, Pseudowissenschaft zu verschreiben, statt zu heilen

Wie aus einer Reihe neuer Studien hervorgeht, haben US-amerikanische Fachärzte und Ärzte in den letzten Jahren Milliarden von Dollar von der Pharma- und Medizintechnikindustrie erhalten. Es gibt Belege dafür, dass diese Art von nicht forschungsbezogenen, direkten Geldflüssen medizinische Entscheidungen auf eine Weise beeinflussen, die den Pharma- und Medizintechnikunternehmen zugutekommt.

Medizinische Spezialisten in den USA, von Neurochirurgen bis zu Anästhesisten und Onkologen, haben in den letzten Jahren von der Pharma- und Medizingeräteindustrie individuelle Zahlungen in Milliardenhöhe erhalten, die nichts mit Forschung zu tun haben, wie eine Reihe neuer Studien zeigt.

Weiterlesen auf legitim.ch

+++ HUMOR +++

+++

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.