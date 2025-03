Nicht nur die Ukraine selbst, sondern auch die westlichen Kriegstreiber-Medien, allen voran „BILD“ reagieren immer hilfloser ob der zunehmend aussichtslosen Situation der ukrainischen Streitkräfte. Während u.a. auch „UME“ vom Zusammenbruch der Front im, von der Ukraine besetzten Kursk-Gebiet berichtete, streuten westliche Systemmedien erneut Durchhalte-Parolen.

„Tausende Ukrainer komplett eingekesselt“: Trump wiederholt Putin-Lüge zum Krieg BILD entlarvt weitere Propaganda-Märchen des Kreml über die Ukraine.“

Laut ria.ru vereitelten die russischen Streitkräfte am 18. März mehrere Versuche der ukrainischen Armee, in die russische Region Belgorod einzudringen – so das berichtete das russische Verteidigungsministerium. Dabei versuchten die Ukrainer in den westlichen Teil der Region Belgorod einzudringen, und zwar in Richtung der Siedlungen Demidovka und Prilesie. Der erste Angriff soll um 5:50 Uhr erfolgt sein, gefolgt von vier weiteren im Laufe des Tages, der letzte fand zwischen 17:30 und 18:45 Uhr statt.

Dabei..

…„nahmen etwa 200 ukrainische Kämpfer und 29 Militärfahrzeuge an der „Provokation“ teil,

…darunter fünf Panzer, 16 gepanzerte Fahrzeuge, drei technische Hindernisbeseitigungsfahrzeuge, ein UR-77 Minenräumsystem und vier Fahrzeuge.“

– wie es hieß.

Laut russischem Ministerium zielte der ukrainische Angrif darauf ab,…

…„einen negativen Hintergrund“ zwischen Trump und Putin zu schaffen. Nämlich rund um die für den Abend des 18. März geplanten Verhandlungen über die Beilegung des Konflikts in der Ukraine sowie die Diskreditierung von Trumps Friedensinitiativen.

Allerdings hätten die russischen Streitkräfte alle Angriffsversuche erfolgreich abgewehrt und ukrainische Einheiten daran gehindert, in russisches Territorium einzudringen – wie es hieß.

4. Vídeo ruso, bombardeo ruso sobre infantería UKR desembarcando en línea de árboles S Demidovka, Belgorod. 0:18 Geoloc en 50.932551,35.380775 @UAControlMap @GeoConfirmedhttps://t.co/gFsVA6cuct pic.twitter.com/7AYtOCrfBp — Martin Tuitero (@TuiteroMartin) March 19, 2025

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.