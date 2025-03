Jetzt kommt inhalierbarer mRNA-Impfstoff gegen „Nadelangst“ – „heimliche“ Impfungen drohen

Sprühen statt Stechen soll die Impfbereitschaft erhöhen!

Wissenschaftler treiben die Entwicklung eines neuen „AeroVax“-Covid mRNA-Impfstoffs voran, der die Vorbehalte der Öffentlichkeit gegenüber herkömmlichen Impfstoffen überwinden soll, indem nadelfreie Impfstoffe eingeführt werden, die inhaliert statt injiziert werden.

Wissenschaftler entwickeln neuen nadelfreien Covid-mRNA-Impfstoff ‚AeroVax‘ weiter

Forscher an der von der Bill and Melinda Gates Foundation finanzierten McMaster University in Kanada haben eine klinische Phase-2-Studie für ihren inhalierten Covid-Impfstoff“ gestartet.

Der neue „Impfstoff“ wird zu einem Sprühnebel zerstäubt und inhaliert, anstatt mit Nadeln injiziert zu werden. Die Wissenschaftler, die hinter dieser Entwicklung stehen, haben ihren AeroVax als potenziellen Durchbruch beim Schutz gegen Atemwegsviren gepriesen.

Die AeroVax-Studie hat vor kurzem Auftrieb erhalten, nachdem sie von den Canadian Institutes of Health Research (CIHR) der Regierung mit acht Millionen Dollar an Steuergeldern gefördert wurde. Die neue klinische Studie zielt darauf ab, die Sicherheit und die Immunantwort auf den „Impfstoff“ zu testen. Die Studie wird 350 Teilnehmer in Hamilton, Ottawa und Halifax umfassen. Der inhalierbare Impfstoff wurde direkt im Robert E. Fitzhenry Vector Laboratory entwickelt. Unter der Leitung von Dr. Fiona Smaill und Dr. Zhou Xing baut die Studie auf vielversprechenden Phase-1-Daten auf.

Hoffen auf noch mehr „Geimpfte“

Die Daten der ersten Studie deuten darauf hin, dass der inhalierte „Impfstoff“ stärkere Immunreaktionen hervorrufen könnte als mRNA-Injektionen, da er direkt auf die Lunge und die oberen Atemwege abzielt, wo SARS-CoV-2 in den Körper eindringt. Der in Kanada hergestellte Impfstoff wurde im Robert E. Fitzhenry Vector Laboratory der McMaster University entwickelt und hergestellt. Die Forscher hoffen, dass der Impfstoff die Regierungen in die Lage versetzen wird, mehr Menschen zu impfen, indem er die Angst vor der Spritze nimmt.

Studien laufen an

In einer randomisierten, placebokontrollierten Studie erhalten zwei Drittel der Teilnehmer den Impfstoff. Das verbleibende Drittel erhält ein Scheinmedikament (Placebo), um einen objektiven Vergleich von Immunität und Nebenwirkungen zu ermöglichen. Zu den Zulassungskriterien gehört, dass die Teilnehmer mindestens drei Dosen des mRNA-Impfstoffs COVID-19 erhalten haben, keine Impfungen von AstraZeneca oder Infektionen in der jüngeren Vergangenheit durchgemacht haben und zwischen 18 und 65 Jahre alt sind und keine Lungenerkrankung diagnostiziert wurde.

Die Studie ist ein entscheidender Schritt vor dem Übergang zu Phase-3-Studien. Phase 3 würde die Wirksamkeit in einer größeren Population untersuchen und den Weg für die behördliche Zulassung ebnen.Nach der Zulassung durch die Aufsichtsbehörden würde AeroVax für den öffentlichen Gebrauch freigegeben werden. Das Forschungsteam unterstreicht die Bedeutung strenger klinischer Studien bei der Markteinführung experimenteller „Impfstoffe“.

Sorge vor Missbrauch

Allerdings wächst die Sorge, dass das AeroVax missbraucht werden könnte, sobald es die Vorschriften erfüllt. Viele warnen davor, dass der Impfstoff leicht in die Atmosphäre gesprüht werden könnte. Sie könnte also dazu verwendet werden, Menschen gegen ihren Willen zu „impfen“.

Kanada gibt Anstieg der Tosfälle nach „Impfungen“ zu

Die Nachricht kommt, nachdem Kanada vor kurzem zugegeben hat, dass mRNA-„Impfstoffe“ einen großen Anstieg der Todesfälle in der Bevölkerung verursacht haben. Wie Slay News berichtet, hat die kanadische Regierung zugegeben, dass die mRNA-Auffrischungsimpfungen von Covid zu einem sprunghaften Anstieg der Todesfälle unter den Menschen geführt haben, die diese „Impfstoffe“ erhalten haben. Das alarmierende Eingeständnis wurde in einem Bericht der Public Health Agency of Canada (PHAC) gemacht.

In einer parlamentarischen Antwort enthüllt der Bericht der PHAC, dass die Todesfälle bei Personen, die mit einem dritten und vierten Covid-mRNA-„Impfstoff“ „geboostet“ wurden, dramatisch ansteigen. Bürger, die „geboostet“ wurden, erlitten im Vergleich zu Ungeimpften eine weitaus höhere Sterblichkeit, heißt es in der Antwort des PHAC.

Quelle: slaynews.com

