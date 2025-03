Ramadan in Österreich: Wenn Kinder fasten (müssen)

Halbzeit im Fastenmonat Ramadan – auch an Österreichs Schulen wird gefastet, seit mittlerweile zwei Wochen. Schon vor einem Jahr berichtet BLICKWECHSEL, das Nachrichtenmagazin bei Servus TV, dass sich selbst Kinder an die strengen Regeln halten – nichts essen, nichts trinken, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Viele können dem Unterricht nicht mehr folgen, sie sind zu erschöpft, an Turnen ist gar nicht zu denken. Doch in diesem Jahr nimmt das Fasten an etlichen Schulen Überhand, berichten Lehrer. Muslimische Schüler stellen die Religion über den Unterricht. Ihr Ziel, das Paradies, sagen sie.

Diese Reportage von Servus TV zeigt, wie das Mittelalter in Form einer arabischen Religion Schritt für Schritt bei uns Einzug hält und dass die „Gläubigen“ schon im Kindesalter einen Gruppendruck aufbauen, um „ungläubige“ Mitschüler zu zwingen, es ihnen gleich zu tun. Früh übt sich also, wer dereinst im Paradies landen will.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker bringt die Problematik auf den Punkt mit der berechtigten Forderung, dass solche religiösen Rituale in der Schule nichts verloren haben. Sehen Sie hier seine Stellungnahme zu den Missständen:

