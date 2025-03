Brand in Umspannwerk: Europas größter Flughafen in London komplett geschlossen

Ein Brand in einem Umspannwerk in Hayes, West-London, bewirkte einen Stromausfall für Tausende Haushalte. Die betrifft auch den größten Londoner Flughafen Heathrow, welcher heute am Freitag ganztägig geschlossen sein wird. Der Flughafen erlebe deshalb einen „erheblichen Stromausfall“, so „BBC“ unter Berufung auf eine Erklärung des Flughafens. Den Passagieren natürlich geraten, sich nicht zum Flughafen zu begeben und sich für weitere Informationen an ihre Fluggesellschaft zu wenden.

Heathrow ist mit täglich rund 1300 Landungen und Starts der größte Flughafen Großbritanniens. Im vergangenen Jahr wurde eine Rekordzahl von 83,9 Millionen abgefertigten vermeldet. Der Flughafen ist der grüßte in Europa und viertgrößte weltweit.

Die Airport-Schließung hat ein gigantisches Chaos ausgelöst. Alle Heathrow-Flüge wurden umgeleitet. Einige Flüge aus den USA brachten dien Weiteflug ab und kehrten zu ihrem Abflugort zurück. British Airways und Virgin Atlantic verlegten ihre Flüge ins nahegelegene Gatwick.

Tausende Haushalte ohne Strom

Die Zeitung berichtete auch, dass ein Brand in einem Umspannwerk in Hayes, West-London, Tausende von Häusern ohne Strom ließ und rund 150 Menschen von umliegenden Grundstücken evakuieren musste.

Die Londoner Feuerwehr riet den Bewohnern, Türen und Fenster wegen des Rauchs geschlossen zu halten. Als Vorsichtsmaßnahme wurde auch ein 20 Meter langer Sicherheitskordon eingeführt – wie „BBC“ hinzufügte.

